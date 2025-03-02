Яке завтра, 3 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 березня, Всесвітній день дикої природи. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. До Нового року залишилося 303 дні.

3 березня 2025 року — понеділок. 1104-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 березня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. Вони були братами за духом і разом проповідували християнську віру. Їх затримали і піддали жорстоким катуванням за їх віру. Євтропій, Клеонік і Василіск відмовилися зректися своєї віри і, незважаючи на тортури, залишилися вірними Христу. За це їх засудили до смертної кари. Євтропія і Клеоніка розіп'яли, а Василіска обезголовили. Їхня мужність і відданість стали прикладом для багатьох християн.

Що не можна робити 3 березня

Не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Після заходу сонця забороняється давати і брати гроші в борг.

До лісу йти не варто, тому що дикі звірі починають прокидатися після зими.

Народні прикмети і традиції на 3 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ворони копирсаються у снігу — буде ясна і тепла погода;

сніг тане навколо дерев — весна виявиться затяжною;

гуси летять високо в небі до повноводдя;

шпак вже повернувся з теплих країв — чекайте на великий урожай влітку.

3 березня шпак вже повернувся з теплих країв — чекайте на великий урожай влітку / Фото: pixabay.com

В давнину дівчата проводили цікавий ритуал, який пов'язаний зі збереженням молодості і краси. Напередодні в мисці з водою залишали срібну прикрасу або яйце, вранці рідиною вмивали обличчя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 березня

Які завтра іменини: Михайло, Марта.

Талісманом людини, народженої 3 березня є гірський кришталь. Камінь, який є втіленням чистоти і молодості. Гірський кришталь здатний стимулювати розумову діяльність.

Цього дня народилися:

1899 рік — прозаїк, драматург, поет, сатирик, кіносценарист Юрій Олеша;

1919 рік — український математик Олексій Погорєлов;

1982 рік — українська співачка та музикантка, переможниця вокального конкурсу України "Ікс-Фактор" Аіда Ніколайчук.

Пам’ятні дати 3 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 березня:

1585 рік — у Віченці відкривають Театр Олімпіко, побудований за проєктом Андреа Палладіо;

1645 рік — цим днем датована перша карта Місяця, складена Міхаелем ван Лангреном;

1802 рік — у Відні публікують "Місячну сонату" Бетховена;

1866 рік — у Києві відкривають публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України);

1875 рік — "день народження" канадського хокею, у Монреалі відбувається перший організований хокейний матч;

1875 рік — у Парижі зі скандалом проходить прем'єра опери "Кармен" Жоржа Бізе;

1915 рік — у Нью-Йорку проходить прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів — "Народження нації" режисера Девіда Гріффіта;

1917 рік — 3-4 березня у Києві організовують Українську Центральну Раду (УЦР);

1918 рік — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнає незалежність України;

1921 рік — Польща і Румунія підписують у Бухаресті договір про військовий союз проти Росії;

1923 рік — виходить друком перший номер нью-йоркського часопису "Time";

1924 рік — у Туреччині скасовують Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочинають світські реформи;

1931 рік — президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні "To Anacreon in Heaven", офіційним гімном США;

1938 рік — у Саудівській Аравії бурильники Standard Oil Company (California) виявляють велике джерело сирої нафти;

1945 рік — у Львові розпочинає роботу Обласна державна картинна галерея;

1991 рік — у Латвії та Естонії відбувається референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР;

1994 рік — Україна й США підписують договір про дружбу і співпрацю;

2005 рік — Стів Фоссетт здійснює перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 рік — оголошують про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби 2019 в Україні;

2022 рік — Грузія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Погода на 3 березня

Завтра, 3 березня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові можливе прояснення, але загалом хмарно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +5 вдень та 0 вночі. У Львові +5 вдень та -1 вночі. У Харкові +2 вдень та -3 вночі. В Одесі +5 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 березня Всесвітній день дикої природи / Фото: Unsplash

3 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день ірландського віскі. Це неофіційне свято, присвячене ірландському віскі — одному з найстаріших і найвідоміших видів віскі у світі. Число 3 пов’язане з ірландською традицією потрійної дистиляції, яка робить цей напій особливо м’яким. У написанні дати 3/3 (за англійським форматом) відображається ця трійця. Цей день чудово вписується в атмосферу перед Днем святого Патрика (17 березня) та стає своєрідним початком ірландських святкувань.

Також 3 березня Всесвітній день тенісу. Припадає на перший понеділок березня. Це міжнародне свято, присвячене популяризації тенісу, розвитку цього виду спорту серед молоді та залученню нових гравців. Всесвітній день тенісу було започатковано Міжнародною федерацією тенісу (ITF) 2013 року. Головна мета – привернути увагу до тенісу як виду спорту, що сприяє здоров’ю, дисципліні та соціалізації.

А ще 3 березня Міжнародний день письменника. Це професійне свято авторів, літераторів і всіх, хто присвятив себе слову. Свято було засноване Міжнародним ПЕН-клубом (PEN International) 1986 року. Ця організація, створена ще 1921 року, об’єднує письменників, поетів, журналістів і драматургів з усього світу, захищаючи свободу слова та права авторів.

3 березня Всесвітній день слуху. Це міжнародна ініціатива, започаткована Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) для підвищення обізнаності про профілактику втрати слуху та важливість догляду за слуховим апаратом. Дата вибрана символічно, оскільки цифри 3.3 нагадують форму двох вух, що підкреслює тему слуху.

Також 3 березня Всесвітній день дикої природи. Це міжнародне свято, спрямоване на підвищення обізнаності про збереження флори і фауни, а також захист біорізноманіття планети. Було засноване Генеральною Асамблеєю ООН 2013 року. Дата вибрана на честь Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES), ухваленої 3 березня 1973 року. CITES – це угода, яка захищає понад 38 000 видів тварин і рослин від надмірної експлуатації. Цей день нагадує нам про відповідальність перед природою – адже збереження дикої фауни та флори означає збереження майбутнього людства.