Яке завтра, 3 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 червня, Всесвітній день велосипеда. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. До Нового року залишилося 211 днів.

3 червня 2024 року — понеділок. 831-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Лукиліян був християнським мучеником, який разом зі своїми сподвижниками постраждав за віру. Цей день є частиною православного церковного календаря і вшановується вірянами, які згадують життя і жертву цих святих.

У давнину в цей день часто погіршувалася погода, тому люди відкладали роботу на полі, в городі або у саду, а займалися справами біля хати. Це свято є нагадуванням про важливість віри та силу духовної стійкості перед лицем випробувань.

Що не можна робити 3 червня

Не сваріться з рідними і не лихословте.

На вулиці негода — краще не виходьте з дому.

Заборонено укладати угоди, особливо важливі.

Народні прикмети і традиції на 3 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гроза — сіна буде мало;

вранці по воді стелиться туман — чекайте на сонячну погоду;

собака мало їсть, погано спить — буде дощ;

весь день дощить — буде багато грибів;

вітер дме з півдня — буде хороша погода.

3 червня собака мало їсть, погано спить — буде дощ / Фото: Unsplash

Люди цього дня намагалися не лягати рано спати. Натомість прислухалися до вітру. Вірили, якщо він північний, добре вродять ярі, а якщо північно-західний, тоді літо буде дощовим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 червня

Які завтра іменини: Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Клавдія.

Талісманом людини, народженої 3 червня є карнеол. Дивовижний камінь, який заворожує своїм вогняним забарвленням. Здавна вірили, що карнеол є символом мужності, мотивації, лідерства та витривалості.

Цього дня народилися:

1928 рік — український актор театру і кіно Костянтин Степанков;

1930 рік — український живописець південно-руської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України Володимир Литвиненко;

1974 рік — український футболіст Сергій Ребров.

Пам’ятні дати 3 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 червня:

1527 рік — о 7 годині вечора розпочинається Велика пожежа Львова, що знищує всю готичну забудову міста;

1571 рік — війська кримського хана Девлет-Ґерая захоплюють і до тла спалюють Москву;

1638 рік — починається Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина;

1768 рік — гайдамацькі загони Максима Залізняка та Івана Ґонти беруть Умань;

1892 рік — засновують англійський футбольний клуб "Ліверпуль";

1998 рік — залізнична катастрофа поблизу Ешеде в Німеччині;

2006 рік — Чорногорія проголошує незалежність;

2017 рік — починає діяти інтернетна соціальна мережа "Ukrainians";

2017 рік — у Лондоні здійснюють серію терористичних атак.

Погода на 3 червня

Завтра, 3 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові похмуро до кінця дня, ближче до вечора дрібний післяобідній дощ посилиться. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі ясно до вечора, коли небо затягнуть хмари, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +18 вночі. У Львові +24 вдень та +14 вночі. У Харкові +30 вдень та +18 вночі. В Одесі +27 вдень та +19 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда / Фото: Unsplash

3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда. Свято було встановлено за ініціативи Генасамблеї ООН 2018 року. У своєму сучасному вигляді велосипед з'явився не так давно. Ба більше, важко встановити одного автора цього винаходу. Для створення цього простого, але досить популярного транспортного засобу, доклали зусиль чимало винахідників. Існує навіть думка, що першому прийшла в голову ідея створити двоколісну машину ще Леонардо да Вінчі. Це навіть підтверджують ескізи, на яких зображено конструкцію, яка чимось нагадує сучасний велосипед.

Також 3 червня День велосипедиста. Пов'язане це свято із зростанням популярності велосипедів. Воно було створене за ініціативи соціолога Лешека Сібільського 12 квітня 2018 року під час засідання ООН. Ідею тоді підтримали представники 56 країн світу. Головна мета дня полягає у підтриманні культури їзди на велосипеді.

А ще 3 червня святкують Всесвітній день сидру. Свято було встановлене для вшанування культури і історії виготовлення сидру. Це ферментований напій, який виготовляється з яблук чи інших фруктів. Цього дня часто організовують різноманітні заходи, в тому числі дегустації сидру, фестивалі тощо.

3 червня День засобів захисту від комах. Свято привертає увагу до важливості використання спеціальних засобів захисту від комах, щоб запобігти хворобам, які ті спричиняють. Наприклад, кліщі і комарі можуть переносити досить серйозні захворювання, а завдяки репелентам можна знайно зменшити ризик зараження.

Також 3 червня Всесвітній день людей з деформацією стопи. Він закликає до обізнанності щодо існування клишоногості та можливостей її лікування. Дату обрали на честь дня народження іспанського ортопеда Ігнасіо Понсеті, який винайшов метод корекції клишоногості (гіпсування).

А ще 3 червня День народження парашута. Саме цього дня 1785 року французький винахідник Франсуа Бланшар продемонстрував перший пристрій для повільного приземлення. Тоді було успішно приземлено собаку. А через рік він повторив свій експеримент вже з бараном. 22 жовтня 1797 року зробив перший стрибок з парашутом європейський доброволець Андре-Жак Гарнер, який успішно приземлився над французьким парком Монсо.