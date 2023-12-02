Яке завтра, 3 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 грудня, Міжнародний день людей з інвалідністю. Віряни вшановують пам'ять Іоана Мовчальника. До Нового року залишилося 28 днів.

3 грудня 2023 року — неділя. 648-й день війни в Україні.

Яке завтра, 3 грудня, церковне свято

3 грудня в церковному календарі – день пам’яті Іоана Мовчальника. Він народився у заможній родині. Але його батьки померли, коли Іоану виповнилося всього 18 років. Відразу молодий чоловік роздав половину спадщини бідним, а другу почав використовувати для будівництва християнських храмів. Довгий час він служив у монастирі Сави Освяченого. Від 482 до 491 року був єпископом у вірменській церкві. Останні роки життя прожив в печері, де молився і був самітником. Вмів читати думки, прославився як цілитель.

Що не можна робити 3 грудня

Не можна багато говорити або писати, краще провести день в молитві.

Не слід уникати роботи, лінуватися.

Не бажано постійно думати лише про матеріальні блага.

Народні прикмети і традиції на 3 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зірки постійно мерехтять — чекайте на завірюху;

в печі тріщать дрова — до сильний морозів;

під вікном цвірінькає снігур — можете чекати на відлигу;

на талу землю падає сніг — до неврожаю;

снігу нападало мало — наступного року буде поганий урожай.

3 грудня в печі тріщать дрова — до сильний морозів / Фото: Pexels

Цього дня, за народними повір'ями, потрібно було мовчати. Якщо провести увесь день і не проронити жодного слова, то наступного року можна чекати на удачу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 грудня

Які завтра іменини: Андрій, Георгій, Іван, Микола, Єгор, Сава, Федір, Аліса та Ксенія.

Талісманом людини, народженої 3 грудня є циркон. Цей дивовижний мінерал володіє потужною енергетикою. Здавна вірили, що циркон може притягнути в життя людини хороші події. А ще він є прекрасним талісманом.

В цей день народилися:

1722 рік — видатний український просвітник, поет та мандрівний філософ Григорій Сковорода;

1877 рік — український географ, засновник української наукової географії i географії України Степан Рудницький;

1987 рік — популярний український поет, перекладач і есеїст Андрій Любка.

Пам’ятні дати 3 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 грудня:

1775 рік — вперше піднімають зоряно-смугастий прапор США;

1818 рік — Іллінойс стає 21-им штатом Сполучених Штатів Америки;

1879 рік — Томас Едісон вперше публічно демонструє роботу лампи розжарювання;

1910 рік — у Парижі демонструють першу неонову лампу;

1912 рік — Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія підписують з Османською імперією перемир'я, що кладе край Першій балканській війні;

1920 рік — польський сейм ліквідовує територіальну окремішність Галичини;

1952 рік — у Празі за звинуваченням у співпраці з західними розвідками і сіонізмі вішають 11 високопоставлених функціонерів Компартії Чехословаччини;

1967 рік — південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснює у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця;

1973 рік — американський "Піонер−10" стає першим космічним апаратом, який пролітає біля Юпітеру;

1979 рік — референдум в Ірані схвалює проєкт конституції країни, яка закріпоює курс на ісламізацію суспільства;

1979 рік — в Цинциннаті (штат Огайо) під час спроби зайняти місця в концертному залі Ріверфронт-колізеум, де мав відбутися концерт групи The Who, гине 11 чоловік;

1984 рік — стається одна з найбільших в історії промислових катастроф — внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) гине понад 2000 осіб, а 20 тисяч — втрачують зір;

1989 рік — в місті Прудентополіс (Бразилія) відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку;

1991 рік — незалежність України визнає Угорська Республіка;

1992 рік — Генеральна Асамблея ООН проголошує цей день Міжнародним днем інвалідів;

2002 рік — у провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкривають царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти;

2004 рік — Верховний Суд України ухвалює рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані;

2010 рік — вночі міліція та спецпідрозділ "Беркут" силоміць демонтовують наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві.

Погода на 3 грудня

Завтра, 3 грудня, в Києві хмарно, вночі очікується дрібний дощ зі снігом, вранці він переросте у дрібний сніг, а потім без опадів. У Львові ввечері можливе невелике прояснення, вночі сильний сніг, який вранці послабшає і вдень припиниться. У Харкові похмуро, ще до світанку розпочнеться дрібний дощ, який повинен припинитися ближче до середини дня. В Одесі ввечері небо проясниться, без опадів.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -3 вночі. У Львові -2 вдень та -6 вночі. У Харкові +6 вдень та 0 вночі. В Одесі +12 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 грудня Міжнародний день боротьби проти пестицидів / Фото: Pexels

3 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день комп'ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів). Свято було започатковане 1998 року за ініціативи компанії Alias. Дату святкування обрали не випадково. Це абревіатура тривимірної графіки 3D (третій день місяця грудень (December — англійською)). Ідею підтримали великі компанії, але спочатку свято стосувалося лише 3D-аніматорів. Зараз цей день має більш ширше значення.

Також 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю. На жаль, сьогодні багато травм та захворювань призводять до обмеження фізичних можливостей людини. Від цього страждає приблизно 15% людей в усьому світі. Їх називають особи з інвалідністю. Вони стикаються з різними труднощами, зокрема, побутовими, психологічними, працевлаштуванням тощо.

А ще 3 грудня Міжнародний день боротьби проти пестицидів. Він був проголошений однойменною Міжнародною коаліцією 1998 року. Дату обрали зовсім не випадково. 1984 року сталася трагедія на заводі пестицидів Union Carbide в Індії. Через вибух відбувся викид у довкілля смертельного газу, що призвело до смертей і захворювань.

3 грудня святкують Всесвітній день фетбайку. Це велосипеди на широкий колесах, які вперше з'явилися на фото в англійських періодичних виданнях для велосипедистів близько 1932 року. Термін, як і сам вид велосипеду, придумав Марк Грюнвальд з Аляски.