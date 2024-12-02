Яке завтра, 3 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

3 грудня 2024 року — вівторок. 1014-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Софонії. Він жив у VII столітті до нашої ери. Він був одним із дванадцяти малих пророків і його книга входить до складу Старого Завіту. Софонія проповідував у період царювання Йосії, царя Юдеї, і застерігав людей про наслідки їхніх гріхів та відхід від Бога.

Софонія попереджав про неминучий Божий суд над Юдеєю та іншими народами через їхні гріхи. Пророк закликав людей до покаяння та повернення до Бога, щоб уникнути знищення. Він також говорив про надію на відновлення та спасіння тих, хто вірний Господу. Книга пророка Софонії складається з трьох розділів і містить як застереження, так і обіцянки благодаті для тих, хто слухається Бога.

Що не можна робити 3 грудня

Не варто думати тільки про матеріальне.

Не можна ледарювати, уникати праці.

Забороняється багато писати чи говорити.

Народні прикмети і традиції на 3 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дрова в печі сильно тріщать — будуть морози;

зірки вночі мерехтять — прийде сильна завірюха;

мало снігу нападало — наступного року чекайте на поганий урожай;

снігур цвірінькає під вікном — до відлиги.

3 грудня снігур цвірінькає під вікном — до відлиги / Фото: Фото з відкритих джерел

Згідно з народними повір'ями цього дня потрібно було мовчати. Якщо весь день не проронити жодного слова, то наступного року на вас буде чекати успіх в усіх справах.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 грудня

Які завтра іменини: Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір.

Талісманом людини, народженої 3 грудня, є циркон. Камінь, що допомагає розвивати пам'ять. А ще вірили, що циркон захищає свого власника від шахраїв.

Цього дня народилися:

1877 рік — український географ, засновник української наукової географії i географії України Степан Рудницький;

1931 рік — український математик, перший директор Інституту прикладної математики і механіки НАНУ Іван Данилюк;

1937 рік — український хоровий диригент і композитор, народний артист України Іван Сльота.

Пам’ятні дати 3 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 грудня:

1775 рік — уперше піднімають зоряно-смугастий прапор США;

1818 рік — Іллінойс стає 21-м штатом Сполучених Штатів Америки;

1879 рік — Томас Едісон вперше публічно демонструє роботу лампи розжарювання, яка могла безперервно горіти протягом 4 годин;

1910 рік — у Парижі демонструють першу неонову лампу;

1912 рік — Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія підписують з Османською імперією перемир'я, що поклало край Першій балканській війні;

1920 рік — польський сейм ліквідовує територіальну окремішність Галичини;

1967 рік — південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснює у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця;

1973 рік — американський "Піонер-10" стає першим космічним апаратом, який пролетів біля Юпітера;

1984 рік — стається одна з найбільших в історії промислових катастроф — внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 осіб, а 20 тисяч — втратили зір;

1989 рік — у місті Прудентополіс (Бразилія) відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку;

1991 рік — незалежність України визнає Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні;

1992 рік — Генеральна Асамблея ООН проголошує цей день Міжнародним днем інвалідів;

2002 рік — у провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкривають царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти;

2004 рік — Верховний Суд України ухвалює рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані;

2010 рік — вночі міліція та спецпідрозділ "Беркут" силоміць демонтують наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві;

2012 рік — тайфун Бофа налітає на Філіппіни, в результаті чого гине щонайменше 475 людей.

Погода на 3 грудня

Завтра, 3 грудня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові ясний день, але ввечері можуть з'явитися хмари, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та 0 вночі. У Львові — +5 вдень та -2 вночі. У Харкові — +1 вдень та -2 вночі. В Одесі — +3 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 грудня Всесвітній день катання на ковзанах / Фото: Unsplash

3 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день комп’ютерної графіки. Дата вибрана невипадково: число 3.12 нагадує позначення "3D" — основної технології в комп’ютерній графіці. Це свято присвячене досягненням у галузі комп’ютерної графіки, яка має величезний вплив на сучасні технології, мистецтво, кіноіндустрію, ігрову сферу, рекламу та дизайн.

Також 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 1992 року (резолюція 47/3) з метою сприяти правам людей з інвалідністю та привертати увагу до їхніх проблем і потреб. Щороку ООН визначає тему, яка відображає актуальні виклики та пріоритети. Наприклад, теми можуть стосуватися забезпечення доступності, інноваційних технологій для інклюзії або подолання бар'єрів у суспільстві.

А ще 3 грудня Міжнародний день боротьби з пестицидами. Ця дата обрана на згадку про трагедію в Бхопалі (Індія) 1984 року, коли через витік токсичного газу на заводі з виробництва пестицидів загинуло понад 20 тисяч людей, а сотні тисяч отримали серйозні ушкодження здоров’я. Цей день присвячений приверненню уваги до небезпеки хімічних речовин, що використовуються в сільському господарстві, та необхідності пошуку безпечніших альтернатив.

3 грудня святкують Всесвітній день трюків. Це неофіційне свято, яке відзначається, щоб вшанувати мистецтво виконання трюків у різних сферах: спорті, цирковому мистецтві, екстремальних розвагах і навіть повсякденному житті. Хоча конкретної дати це свято не має, його часто святкують у дні, що припадають на фестивалі або події, пов'язані з екстремальними видами діяльності, такими як скейтбординг, паркур чи циркові вистави.

Також 3 грудня Всесвітній день катання на ковзанах. Воно було ініційоване Міжнародною спілкою ковзанярів (ISU) з метою популяризації катання на ковзанах як спорту, хобі та розваги. Цей день об’єднує людей різного віку та рівня підготовки: від професійних спортсменів до тих, хто вперше стає на лід.