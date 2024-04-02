Яке завтра, 3 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

3 квітня 2024 року — середа. 770-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника. Народився в Кесарії, рано залишився без батьків. Мати померла, коли він був ще маленьким, а батько з горя пішов в ченці. Микиту виховувала бабуся, яка від дитячих років вселяла йому страх перед Богом та наставляла жити за заповідями. Подорослішавши, Микита вступив на службу до монастиря, де через кілька років став настоятелем. Тоді був період іконоборства, яке він не підтримував, за що часто потерпав.

Що не можна робити 3 квітня

Не можна давати гроші в борг.

Не дозволяється лаятися і лихословити.

Заборонено залишати немитий посуд на ніч.

Народні прикмети і традиції на 3 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути грім — до тривалої поганої погоди;

коні похропують — чекайте на негоду;

дме південний вітер — до великого урожаю ярових;

дощить — до похмурої та пізньої весни.

3 квітня коні похропують — чекайте на негоду / Фото: Unsplash

Цього дня рибалки йшли до водойм і виливали у воду трохи олії, а після цього просили у Бога удачі в ловлі риби. Також з самого ранку, ще перед сходом сонця, віряни читали "Отче наш", щоб вберегтися від різних нещасть протягом всього дня.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 квітня

Які завтра іменини: Микита, Йосип, Іван, Феодосія.

Талісманом людини, народженої 3 квітня, є лазурит. Здавна цей камінь був символом гармонії та балансу. В давнину люди вірили, що прикраси з лазуриту допомагають відновити зір.

В цей день народилися:

1924 рік — український вчений-правознавець, академік, засновник Академії правових наук України, на честь якого названий Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва у Києві Федір Бурчак;

1961 рік — український політичний діяч Олексій Кучеренко;

1987 рік — український боксер-любитель, чемпіон Європи 2008 року у середній ваговій категорії Іван Сенай.

Пам’ятні дати 3 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 квітня:

1043 рік — Едуарда Сповідника коронують на англійський престол;

1502 рік — розпочинається четверта експедиція Христофора Колумба до берегів Америки;

1559 рік — підписують Като-Камбрезький мир, який завершує Італійські війни 1494—1559 років;

1789 рік — корабель "Баунті" на чолі з капітаном Вільямом Блаєм виходить з Таїті і бере курс на схід, до Америки;

1863 рік — в США вручають перші військово-морські медалі;

1879 рік — в болгарському місті Тирново скликають Великі народні збори, на яких столицею держави обирають місто Софію;

1885 рік — Готтліб Даймлер отримує німецький патент на високошвидкісний бензиновий чотиритактний двигун "Standuhr";

1907 рік — створюють Університет Саскачевану (Канада);

1910 рік — вперше здійснюють сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці;

1913 рік — лідерку англійських суфражисток Еммелін Панкгерст обвинувачують у підбурюванні до підпалів і засуджують до трьох років ув'язнення;

1918 рік — Перша світова війна: французького маршала Фердинанда Фоша призначають головнокомандувачем військ Антанти на західному фронті;

1933 рік — у Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконує клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка);

1933 рік — літак уперше перелітає через Еверест;

1948 рік — президент США Гаррі Трумен затверджує Акт про надання країнам грошової допомоги — відомий як "план Маршалла";

1973 рік — засновують літературну премію імені Павла Тичини;

1973 рік — перший дзвінок стільниковим телефоном: Мартін Купер з Motorola набирає конкурентів із Bell Labs;

1981 рік — виходить друком перший номер польського незалежного профспілкового видання "Тижневик Солідарність";

1987 рік — у приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я забороняють палити;

1990 рік — над Львівською ратушею вперше в обласному центрі України офіційно піднімають синьо-жовтий стяг, перед тим освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра;

1999 рік — збройні сили НАТО завдають першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду;

2007 рік — французький швидкісний поїзд "TGV" встановлює новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год.

Погода на 3 квітня

Завтра, 3 квітня, в Києві вранці ясно, але в другій половині дня небо затягнеться хмарами, від обіду і до вечора дрібний дощ. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові хмарно, увечері дрібний дощ. В Одесі ясно, ввечері небо можуть затягнути легкі хмари, до пізнього вечора без опадів, потім можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — +17 вдень та +10 вночі. У Львові — +13 вдень та +8 вночі. У Харкові — +19 вдень та +7 вночі. В Одесі — +15 вдень та +10 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 квітня День народження мобільного телефону / Фото: Unsplash

3 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день водних тварин. Щорічна подія, метою якої є поширення інформації про тих тварин, що мешкають у воді чи поблизу водойм. Це не лише осьминоги, кити чи дельфіни. До цієї групи входить багато інших тварин, зокрема, пінгвінів, білих ведмедів, морських та земноводних птахів. Часто водні тварини виключаються з законодавчої і нормативної бази, яка забезпечує захист друзів наших менших. Подія була запущена 2017 року за ініціативи Клініки прав тварин при юридичній школі Льюїса і Кларка. Свято поки що є маловідомим, але воно щороку набуває все більше поширення.

Також 3 квітня Всесвітній день вечірки. Свято було створене ще 1996 року, а до цього творців підштовхнув роман "Політ" автора Ванни Бонта, який розповідає фантастичну історію зі зворотним відліком часу. Події роману завершуються 2000 року, а саме 3 квітня, коли по всій планеті відбувається масштабна вечірка.

А ще 3 квітня святкують День народження штрих-коду. Саме цього дня компанією IBM було показано штрих-код, який спільно створили Бернард Сільвер та Норман Джозеф Вудланд. Штрих-код — це графічна інформація, яка наноситься на певний предмет, щоб пізніше його ідентифікувати.

3 квітня День народження мобільного телефону. Саме 3 квітня 1973 року Мартін Купер показав світові перший мобільний телефон, а потім зателефонував з нього своїм конкурентам із компанії Bell Labs.