Яке завтра, 3 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 липня, День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Якинта. До Нового року залишився 181 день.

3 липня 2024 року — середа. 861-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 липня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Якинта. Якинт був відомий своєю вірою та відданістю Христу. Він був мучеником, що жив у III столітті. Відмовився від відданості язичницьким богам і віддав своє серце Ісусу Христу. Якинт був страчений за свою віру.

Що не можна робити 3 липня

Не можна давати в борг гроші — буде сильна сварка.

Не варто починати щось нове — всі плани рухнуть.

Заборонено злословити і лаятися.

Народні прикмети і традиції на 3 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в колодязях спадає вода — до сильної спеки;

скрізь літають зграї комарів та мошок — прийдешній тиждень буде спекотний;

павуки плетуть свою павутину до гарної погоди;

мало їсть і багато спить пес — чекайте на негоду.

3 липня мало їсть і багато спить пес — чекайте на негоду / Фото: Unsplash

Саме в цей час селяни починали збирати мак, а тому період часто називали Маків день. За маковим урожаєм намагалися вгадати майбутнє. Так вірили, якшо в маківці багато зерен, тоді весь урожай цього року буде великим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 липня

Які завтра іменини: Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, Фома.

Талісманом людини, народженої 3 липня є берил. Досить твердий, хоч і крихкий камінь. Здавна вірили, що власнику берил приносить багатство і добробут.

Цього дня народилися:

1959 рік — український історик-міжнародник, євроатлантист Ігор Тодоров;

1961 рік — український кінорежисер-документаліст і телепродюсер Олександр Роднянський;

1978 рік — український воєначальник, Герой України Дмитро Красильников.

Пам’ятні дати 3 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 липня:

324 рік — відбувається битва при Адріанополі;

1528 рік — Папа Климент VII буллою узаконює орден ченців-капуцинів, головна мета якого — боротьба з ідеями Реформації;

1885 рік — українські емігранти створюють в США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая";

1863 рік — закінчується битва під Геттісбургом — найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США;

1886 рік — Карл Бенц з Мангайму робить перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;

1917 рік — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 рік — у продажу з'являються перші телевізори;

1962 рік — Франція визнає незалежність Алжиру, оскільки на референдумі (1 липня) за це рішення висловлюється 91% жителів;

1966 рік — Франція здійснює випробування ядерної зброї на атолі Муруроа в Французькій Полінезії;

1973 рік — у Гельсінкі починає роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі;

1988 рік — американський крейсер "Вінсеннес" збиває іранський пасажирський літак А300, гине 298 осіб.

Погода на 3 липня

Завтра, 3 липня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, вдень та ввечері дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно до другої половини дня, коли проясниться, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +21 вночі. У Львові +19 вдень та +17 вночі. У Харкові +33 вдень та +21 вночі. В Одесі +32 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 липня святкують Всесвітній день без поліетиленових пакетів / Фото: pixabay.com

3 липня в Україні святкують День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Це професійне свято було встановлено 2011 року наказом Міністерства оборони України. Зенітники разом з іншими військовими боронять повітряний простір над українськими містами та важливими стратегічними об’єктами. Вони відбивають авіаційні та ракетні удари окупантів, знищуючи їхні повітряні цілі. Завдяки воїнам протиповітряної оборони, Україна вигнала російську авіацію зі свого повітряного простору та тримає її на відстані.

Також 3 липня Міжнародний день кидання каменю. Це неофіційне свято слугує платформою для наскального мистецтва, покликаного надихати і поширювати доброту. Протягом останніх семи років цього дня тисячі людей по всьому світу беруть участь у глобальному пошуку скарбів, в той час як інші створюють ті самі скарби, які шукають. Спільною метою всіх учасників є отримання задоволення та поширення доброти.

А ще 3 липня День вдячності кондиціонерам. Окрім того, що кондиціонери рятують від спеки, вони відіграють важливу роль у підтримці температури в медичних установах та фільтруванні повітря від алергенів. Інститут кондиціонування та охолодження повітря нагадує цим святом власникам кондиціонерів про важливість регулярного очищення та технічного обслуговування своїх пристроїв.

3 липня святкують Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Цього дня рекомендується відмовитись від користування виробами з пластику чи поліетилену та замінити їх альтернативними ЕКО-товарами: паперовими пакетами та стильними торбинками багаторазового користування. Пластикові пакети, які майже не розкладаються, становлять серйозну загрозу навколишньому середовищу. Щороку один українець використовує приблизно 500 пакетів з поліетилену, тоді як мешканцям ЄС потрібно всього 90. Річний обсяг використаних мішечків у світі становить 5 трлн, а води океану через пластикову тару стають важчими на 8 млн тонн. Для розкладу поліетилену потрібно до 200 років, а для пластику – 400. Майже 1 млн птахів та 100 тис. тварин помирають щороку від пластикових відходів.