Яке завтра, 3 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 листопада, День ракетних військ та артилерії, День інженерних військ в Україні. Віряни вшановують пам'ять княжни Ганни Всеволодівни. До Нового року залишилося 58 днів.

3 листопада 2023 року — п’ятниця. 618-й день війни в Україні.

Яке завтра, 3 листопада, церковне свято

3 листопада в церковному календарі – день пам’яті княжни Ганни Всеволодівни. Ганна була заручена за візантійським царевичем, але їхній шлюб не відбувся. Тому дівчина вирішила присвятити своє життя Богу. Близько 1086 року її батько, князь Всеволод Ярославович, побудував для Ганни жіночий Андріївський монастир. Ганна стала його першою ігуменею. Вона доклала чимало зусиль, щоб обитель розвивалася. Головна її заслуга полягає в тому, що Ганна відкрила першу в Європі школу для дівчаток, де вони вивчали грамоту, спів та різні ремесла. Брала Ганна участь і у справах держави. Наприклад, коли помер митрополит Іоан, вона вирушила до Візантії, звідки повернулася з новим митрополитом.

Що не можна робити цього дня

Краще не пускати до будинку незнайомців, інакше весь тиждень будете спілкуватися з недругами.

Уникайте великого скупчення людей — можливі конфлікти.

Відкладіть підписання будь-якої угоди на інший день.

Народні прикмети і традиції на 3 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дим йде з димаря стовпом — чекайте на морозну погоду;

сніг вже лежить, але на деревах ще не все листя обсипалося — наступний рік буде неврожайним;

миші почали рити ями — до похолодання;

вранці сильний мороз — чекайте на сніг;

до вечора тримається мороз — зима буде м'якою і теплою.

3 листопада миші почали рити ями — до похолодання / Фото: Pexels

Здавна наші предки вірили, що сон проти 3 листопада обов'язково збудеться, але його не можна нікому розповідати.

Погода на 3 листопада

Завтра, 3 листопада, в Києві хмарно, можливий дощ. У Львові похмуро, дощитиме. У Харкові хмарно, сильний дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів.

Температура повітря в Києві — +11 вдень та +8 вночі. У Львові — +10 вдень та +6 вночі. У Харкові — +9 вдень та +5 вночі. В Одесі — +13 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 3 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 листопада:

1493 рік — Христофор Колумб відкриває Домініку;

1871 рік — у Центральній Африці знаходять зниклу експедиція Девіда Лівінгстона;

1888 рік — знаходять останню жертву Джека-Різника;

1903 рік — Панама за підтримки США відокремлюється від Колумбії;

1903 рік — нідерландський фізіолог В. Ейнтговен розробляє електрокардіограф;

1918 рік — Угорщина оголошує про своє відділення від Австрії;

1918 рік — Буковинське віче вирішує приєднати Північну Буковину до ЗУНР;

1918 рік — Кільське повстання, починається Листопадова революція в Німецькій імперії;

1927 рік — у Нью-Йорку під річкою Гудзон відкривають тунель Голланда — перший у світі підводний тунель для транспорту;

1941 рік — у Бердичеві розстрілом близько 2000 євреїв фактично завершується ліквідація єврейського населення, яка тривала від липня 1941;

1943 рік — починається Битва за Київ;

1992 рік — президентом США стає Білл Клінтон;

1995 рік — учені Техаського університету уперше виділяють ген грудного раку;

1996 рік — в аеропорті Донецька кілери в масках розстрілюють народного депутата України, відомого бізнесмена Євгена Щербаня;

2007 рік — відбувається прем'єра в Україні серії "The Farnsworth Parabox" мультсеріалу "Футурама";

2020 рік — президентські вибори у США між кандидатами Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 листопада

Які завтра іменини: Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Євдокія, Світлана.

Талісманом людини, народженої 3 листопада, є бірюза. Здавна цей камінь вважали символом перемоги. Також вважали, що бірюза приносить людям кохання та щастя.

Цього дня народилися:

1952 рік — український художник, автор сатиричних п'єс Лесь Подерв'янський;

1962 рік — українська письменниця Ірен Роздобудько;

1969 рік — український бігун, рекордсмен України в бігу на 400 м з бар'єрами Олег Твердохліб.

Який завтра день в Україні і світі

3 листопада Всесвітній день медузи / Фото: Pexels

3 листопада в Україні святкують День ракетних військ та артилерії. Свято було встановлене указом президента України 31 жовтня 1997 року. 60-70% всієї вогневої сили армії складають саме ракетні та артилерійські війська. Щодня вони доводять свою ефективність під час повномасштабної війни з Росією і робили це під час російської агресії на сході країни.

Також 3 листопада День інженерних військ України. День з'явився завдяки президенту України Леонідові Кучмі, який підписав відповідний указ 25 жовтня 1999 року. Інженерні війська займаються впровадженням в армію новітніх засобів введення бою. Вони є військами переднього плану, тобто під час битви діють першими.

А ще 3 листопада святкують Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів. Свято було створене за ініціативи American Lawyers Public Image Association 2001 року. Головна його мета полягає в приверненні уваги до користі від діяльності юристів, які за це часто не отримують подяки. Свято завжди припадає на першу п'ятницю листопада.

3 листопада Всесвітній день медузи. Незвичайне свято було створене за ініціативи групи морських біологів, які довгий час вивчали цих неймовірних істот. Медузи безхребетні створіння, які з'явилися на Землі понад 540 мільйонів років тому. На 98% ці істоти складаються з води, в них немає кісток, органів зору та навіть головного мозку. Однак вони мають дві недосконалі нервові системи.

Також 3 листопада святкують Всесвітній день косплея. Дату свята обрали не випадково. Адже в Японії саме цього дня святкують день культури, а для перевтілення найчастіше вибирають персонажів з манг, коміксів, аніме та комп'ютерних ігор.