Яке завтра, 3 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 листопада, День інженерних військ в Україні, День ракетних військ і артилерії в Україні, День працівника соціальної сфери. Віряни вшановують пам'ять святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала. До Нового року залишилося 58 днів.

3 листопада 2024 року — неділя. 984-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала. Святий священномученик Акепсим був відомий як відомий віршівник і мученик за віру. Він жив у IV столітті і був замучений за відстоювання християнської віри. Його мучеництво стало символом віри і мужності. Святий священномученик Йосиф був єпископом і мучеником за віру. Він жив у III столітті і був замучений за відстоювання християнської віри. Його мучеництво стало символом віри і мужності. Святий священномученик Айтал був єпископом і мучеником за віру. Він жив у III столітті і був замучений за відстоювання християнської віри. Його мучеництво стало символом віри і мужності.

Що не можна робити 3 листопада

Не можна підписувати важливі документи, угоди.

Не варто перебувати в місцях скупчення людей.

Забороняється приводити до оселі незнайомців.

Народні прикмети і традиції на 3 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: мороз тримається до вечора — до теплої і м'якої зими;

вранці морозить — буде сніг;

миші риють ями в землі — почнеться сильне похолодання;

дим йде догори — буде мороз.

3 листопада миші риють ями в землі — почнеться сильне похолодання / Фото: Unsplash

В давнину існувало повір'я, що сон проти 3 листопада обов'язково збудеться. Але вам не можна про нього нікому розповідати.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 листопада

Які завтра іменини: Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Світлана.

Талісманом людини, народженої 3 листопада є бірюза. Камінь примирення і боротьби зі злом. Бірюза здавна вважалася талісманом від поганих снів та пристріту.

Цього дня народилися:

1962 рік — українська письменниця Ірен Роздобудько;

1967 рік — український спортсмен, олімпійський чемпіон (2000) в стендовій стрілянині Микола Мільчев;

1969 рік — український бігун, рекордсмен України в бігу на 400 м з бар'єрами Олег Твердохліб.

Пам’ятні дати 3 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 листопада:

1493 рік — Христофор Колумб відкриває Домініку;

1871 рік — у Центральній Африці знайдена зникає експедиція Девіда Лівінгстона;

1888 рік — знаходять останню жертву Джека-Різника;

1903 рік — Панама за підтримкою США відокремлюється від Колумбії;

1903 рік — нідерландський фізіолог Віллем Ейнтговен розробляє електрокардіограф;

1918 рік — Угорщина оголошує про своє відділення від Австрії;

1918 рік — Буковинське віче вирішує приєднати Північну Буковину до ЗУНР;

1927 рік — у Нью-Йорку під річкою Гудзон відкривають тунель Голланда — перший у світі підводний тунель для транспорту;

1943 рік — починається Битва за Київ;

1992 рік — президентом США стає Білл Клінтон;

1995 рік — учені Техаського університету уперше виділяють ген грудного раку;

2020 рік — президентські вибори у США між кандидатами Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Погода на 3 листопада

Завтра, 3 листопада, в Києві небо затягнуть хмари тільки ввечері, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +6 вдень та +1 вночі. У Львові +6 вдень та -2 вночі. У Харкові +5 вдень та +1 вночі. В Одесі +8 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 листопада Всесвітній день медузи / Фото: Unsplash

3 листопада в Україні святкують День інженерних військ. Цей день присвячений усім інженерним військам, які забезпечують безпеку та оборону країни. Інженерні війська відіграють важливу роль у побудові та підтримці оборонних споруд, розміну територій, а також у виконанні різних інженерних завдань під час бойових дій.

Також 3 листопада День ракетних військ і артилерії України. Цей день має велике значення для українських військових, оскільки ракетні війська та артилерія відіграють ключову роль у забезпеченні оборони країни. Святкування цього дня включає військові паради, церемонії нагородження та інші заходи, які підкреслюють важливість цих сил у збереженні безпеки України.

А ще 3 листопада День працівника соціальної сфери. Щорічно припадає на першу неділю листопада. Це свято встановлено для вшанування всіх працівників соціальної сфери, які працюють над покращенням життя людей, надаючи соціальні послуги та підтримку тим, хто її потребує. Працівники соціальної сфери відіграють важливу роль у суспільстві, підтримуючи людей у складних життєвих ситуаціях, допомагаючи інвалідам, пенсіонерам, дітям-сиротам та іншим вразливим групам населення. Вони забезпечують соціальний захист, надають консультації, сприяють соціальній адаптації та покращенню якості життя.

3 листопада святкують Міжнародний день біосферних заповідників. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість біосферних заповідників у збереженні біорізноманіття та екосистем. Біосферні заповідники - це особливі природні території, які відіграють ключову роль у збереженні рідкісних видів та екосистем, а також у підтримці балансу природних процесів.

Також 3 листопада Всесвітній день медузи. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про медуз і їхню роль у морських екосистемах. Медузи відіграють важливу роль у підтриманні балансу в океанах, але вони також можуть бути небезпечними для людей через їхні ядовиті стріли.

А ще 3 листопада Всесвітній день косплея. Це свято присвячене любителям косплея — культурного феномену, що полягає в перевтіленні у персонажів з популярних фільмів, коміксів, відеоігор, аніме та інших медіа. Косплей об'єднує людей, які не тільки створюють складні костюми, але й відтворюють характери та поведінку своїх улюблених персонажів. Це можливість виразити свою креативність, знайти однодумців та втілити фантазії у реальність.