Яке завтра, 3 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 лютого, День жінки-лікаря. Віряни вшановують пам'ять святих Симеона і Анни. До Нового року залишилося 332 дні.

3 лютого 2024 року — субота. 710-й день війни в Україні.

Яке завтра, 3 лютого, церковне свято

3 лютого в церковному календарі — день пам’яті святих Симеона і Анни. Вони вважаються останніми пророками Старого Завіту та є ніби уособленням всього ізраїльського народу, який чекав на спасіння та Сина Божого. Вони через 40 днів після народження Ісуса Христа взяли Його до храми, признавши в немовляті Месію. Двоє праведних старців сказали, що Ісус стане світлом для кожного християнина.

Що не можна робити 3 лютого

Не дозволяється брати в борг гроші і давати комусь фінанси.

Не варто носити речі чорного кольору, можна накликати на себе неприємності.

Заборонено лаятися, лихословити, сваритися.

Народні прикмети і традиції на 3 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: голосно цвірінькають горобці — чекайте на швидкий прихід весни;

все ще лежить багато снігу — літо буде дощовим;

в печі слабка тяга — до тепла, а ось сильна вказує на холодну погоду;

шумить ліс — буде відлига, тріщить — чекайте на затяжні морози.

3 лютого шумить ліс — буде відлига, тріщить — чекайте на затяжні морози / Фото: Pexels

Святим Симеону та Анні молилися за здоров'я новонародженої дитини. Їх часто називають "хранителями немовлят".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 лютого

Які завтра іменини: Роман, Семен, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій, Ганна (Анна).

Талісманом людини, народженої 3 лютого, є бірюза. Мінерал, який був дуже популярним в давнину і цінується до сьогоднішнього дня. Здавна вірили, що бірюза позитивно впливає на психічне здоров'я людини.

Цього дня народилися:

1951 рік — український письменник В'ячеслав Медвідь;

1974 рік — український телеведучий, журналіст, продюсер Ігор Пелих;

1979 рік — митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

Пам’ятні дати 3 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 лютого:

301 рік — регент божевільного китайського імператора Хуей-Ді, Сима Лун відсторонює імператора від влади і стратив наслідного принца Сіма Занг;

1261 рік — німецькі лицарі Тевтонського ордену зазнають поразки від литовського війська в битві при Ленневардені;

1509 рік — португальська ескадра Франсішку де Алмейди перемагає об'єданий флот гуджаратів, мамелюків і заморинів у битві при Діу, що дозволило Португалії захопити ключові порти в Індійському океані;

1690 рік — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці входять в обіг паперові гроші;

1783 рік — іспанський король Карл ІІІ визнає незалежність США;

1815 рік — у Швейцарії засновують першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру;

1863 рік — у місцевій газеті містечка Вірджинія (штат Невада) опублікували гумористичне оповідання 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, підписане псевдонімом Марк Твен;

1894 рік — у США спускають на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом;

1921 рік — у Тарнові (Польща) починає роботу "Рада республіки" — тимчасовий український уряд у вигнанні;

1929 рік — завершується Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, де створюють Організацію українських націоналістів, очільником проводу якої було обрано Євгена Коновальця;

1954 рік — мешканці Сіднея зустрічають в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх вперше ступив на австралійську землю;

1981 рік — Гро Гарлем Брундтланд стає першою у світі прем'єр-міністеркою, очоливши уряд Норвегії;

1986 рік — Папа Римський Іван Павло II зустрічається в Калькутті з матір'ю Терезою;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Туреччиною;

2005 рік — найдорожча у світі газета виходить друком в Китаї (спеціальний випуск "Economic Daily" в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері);

2014 рік — під час Революції гідності в Києві ветерани-афганці та "Правий сектор" проводять власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію.

Погода на 3 лютого

Завтра, 3 лютого, в Києві хмарно, вранці сильний сніг, вдень дощ, який поступово буде слабшати. У Львові похмуро, весь день дощитиме. У Харкові хмарно, від середини і до кінця дня йтиме сніг. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +5 вдень та 0 вночі. У Львові — +6 вдень та +1 вночі. У Харкові — +1 вдень та -2 вночі. В Одесі — +5 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 лютого в Україні і світі святкують День жінки-лікаря / Фото: Pexels

3 лютого в Україні і світі святкують День жінки-лікаря. Свято було створене 2016 року на честь дня народження видатної Елізабет Блеквелл, яка народилася 1821 року і першою серед американських жінок отримала медичну освіту. Батько Блеквелл мав ліберальні погляди, був активістом руху щодо скасування рабства. За тодішніми традиціями у Великій Британії, де народилася дівчинка, навчальна програма для дівчат була сильно обмежена порівняно з програмою для хлопчиків. У віці 11 років Елізабет разом з родиною переїхала до США, оселилася в Нью-Йорку. Якось подруга Елізабет розповіла, що повинна проходити курс лікування через гінекологічні проблеми і їй дуже важко розвовляти з лікарем-чоловіком. Дівчина сильно перейнялася проблемою і вирішила отримати медичну освіту.

Також 3 лютого Всесвітній день вільного кохання. Нестандартне та неофіційне свято, яке зародилося в Німеччині. Конкретної інформації щодо дати і ініціаторів створення події немає. Однак вона швидко поширилася і отримала широку популярність.

А ще 3 лютого Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб виховувати культуру спілкування серед дітей і зменшити використання ненормативної лексики серед дорослих. Адже саме дорослі є прикладом для молодшого покоління.

3 лютого святкують Міжнародний день золотистого ретривера. Це одна з найпопулярніших і найулюбленіших порід собак в усьому світі. Свято заснувала Крістен Шройер 2012 року на згадку про свого золотистого ретривера Квінсі. Дату вона обрала невипадково. Саме 3 лютого народився її улюбленець.