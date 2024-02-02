Яке завтра, 3 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 лютого, День жінки-лікаря. Віряни вшановують пам'ять святих Симеона і Анни. До Нового року залишилося 332 дні.
3 лютого 2024 року — субота. 710-й день війни в Україні.
Яке завтра, 3 лютого, церковне свято
3 лютого в церковному календарі — день пам’яті святих Симеона і Анни. Вони вважаються останніми пророками Старого Завіту та є ніби уособленням всього ізраїльського народу, який чекав на спасіння та Сина Божого. Вони через 40 днів після народження Ісуса Христа взяли Його до храми, признавши в немовляті Месію. Двоє праведних старців сказали, що Ісус стане світлом для кожного християнина.
Що не можна робити 3 лютого
- Не дозволяється брати в борг гроші і давати комусь фінанси.
- Не варто носити речі чорного кольору, можна накликати на себе неприємності.
- Заборонено лаятися, лихословити, сваритися.
Народні прикмети і традиції на 3 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: голосно цвірінькають горобці — чекайте на швидкий прихід весни;
- все ще лежить багато снігу — літо буде дощовим;
- в печі слабка тяга — до тепла, а ось сильна вказує на холодну погоду;
- шумить ліс — буде відлига, тріщить — чекайте на затяжні морози.
Святим Симеону та Анні молилися за здоров'я новонародженої дитини. Їх часто називають "хранителями немовлят".
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 лютого
Які завтра іменини: Роман, Семен, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій, Ганна (Анна).
Талісманом людини, народженої 3 лютого, є бірюза. Мінерал, який був дуже популярним в давнину і цінується до сьогоднішнього дня. Здавна вірили, що бірюза позитивно впливає на психічне здоров'я людини.
Цього дня народилися:
- 1951 рік — український письменник В'ячеслав Медвідь;
- 1974 рік — український телеведучий, журналіст, продюсер Ігор Пелих;
- 1979 рік — митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
Пам’ятні дати 3 лютого
Календар важливих подій в Україні та світі за 3 лютого:
- 301 рік — регент божевільного китайського імператора Хуей-Ді, Сима Лун відсторонює імператора від влади і стратив наслідного принца Сіма Занг;
- 1261 рік — німецькі лицарі Тевтонського ордену зазнають поразки від литовського війська в битві при Ленневардені;
- 1509 рік — португальська ескадра Франсішку де Алмейди перемагає об'єданий флот гуджаратів, мамелюків і заморинів у битві при Діу, що дозволило Португалії захопити ключові порти в Індійському океані;
- 1690 рік — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці входять в обіг паперові гроші;
- 1783 рік — іспанський король Карл ІІІ визнає незалежність США;
- 1815 рік — у Швейцарії засновують першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру;
- 1863 рік — у місцевій газеті містечка Вірджинія (штат Невада) опублікували гумористичне оповідання 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, підписане псевдонімом Марк Твен;
- 1894 рік — у США спускають на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом;
- 1921 рік — у Тарнові (Польща) починає роботу "Рада республіки" — тимчасовий український уряд у вигнанні;
- 1929 рік — завершується Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, де створюють Організацію українських націоналістів, очільником проводу якої було обрано Євгена Коновальця;
- 1954 рік — мешканці Сіднея зустрічають в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх вперше ступив на австралійську землю;
- 1981 рік — Гро Гарлем Брундтланд стає першою у світі прем'єр-міністеркою, очоливши уряд Норвегії;
- 1986 рік — Папа Римський Іван Павло II зустрічається в Калькутті з матір'ю Терезою;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Туреччиною;
- 2005 рік — найдорожча у світі газета виходить друком в Китаї (спеціальний випуск "Economic Daily" в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері);
- 2014 рік — під час Революції гідності в Києві ветерани-афганці та "Правий сектор" проводять власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію.
Погода на 3 лютого
Завтра, 3 лютого, в Києві хмарно, вранці сильний сніг, вдень дощ, який поступово буде слабшати. У Львові похмуро, весь день дощитиме. У Харкові хмарно, від середини і до кінця дня йтиме сніг. В Одесі хмарно, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві — +5 вдень та 0 вночі. У Львові — +6 вдень та +1 вночі. У Харкові — +1 вдень та -2 вночі. В Одесі — +5 вдень та -1 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
3 лютого в Україні і світі святкують День жінки-лікаря. Свято було створене 2016 року на честь дня народження видатної Елізабет Блеквелл, яка народилася 1821 року і першою серед американських жінок отримала медичну освіту. Батько Блеквелл мав ліберальні погляди, був активістом руху щодо скасування рабства. За тодішніми традиціями у Великій Британії, де народилася дівчинка, навчальна програма для дівчат була сильно обмежена порівняно з програмою для хлопчиків. У віці 11 років Елізабет разом з родиною переїхала до США, оселилася в Нью-Йорку. Якось подруга Елізабет розповіла, що повинна проходити курс лікування через гінекологічні проблеми і їй дуже важко розвовляти з лікарем-чоловіком. Дівчина сильно перейнялася проблемою і вирішила отримати медичну освіту.
Також 3 лютого Всесвітній день вільного кохання. Нестандартне та неофіційне свято, яке зародилося в Німеччині. Конкретної інформації щодо дати і ініціаторів створення події немає. Однак вона швидко поширилася і отримала широку популярність.
А ще 3 лютого Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб виховувати культуру спілкування серед дітей і зменшити використання ненормативної лексики серед дорослих. Адже саме дорослі є прикладом для молодшого покоління.
3 лютого святкують Міжнародний день золотистого ретривера. Це одна з найпопулярніших і найулюбленіших порід собак в усьому світі. Свято заснувала Крістен Шройер 2012 року на згадку про свого золотистого ретривера Квінсі. Дату вона обрала невипадково. Саме 3 лютого народився її улюбленець.