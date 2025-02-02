Яке завтра, 3 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 лютого, Міжнародний день золотистого ретрівера. Віряни вшановують пам'ять святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці. До Нового року залишився 331 день.

3 лютого 2025 року — понеділок. 1076-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці. Святий Симеон Богоприємець був старцем, якому було обіцяно Богом, що він не помре, доки не побачить Месію. Коли Діва Марія і Йосиф принесли Ісуса до Єрусалимського храму, щоб представити Його Господу, Симеон зустрів їх і визнав в Ісусі Месію. Він взяв немовля на руки і виголосив знаменитий гімн, відомий як "Нині відпущаєш". Цей гімн є однією з основних молитв православної церкви і часто використовується під час вечірніх служб. Анна Пророчиця була вдовою і пророчицею, яка також зустріла Ісуса в храмі в той же день. Вона була дуже старою жінкою, яка служила Господу постами і молитвами. Побачивши немовля Ісуса, вона почала розповідати всім про Нього як про Месію, який мав спасти народ Ізраїлю.

Що не можна робити 3 лютого

Заборонено сваритися, лихословити, лаятися.

Не слід давати комусь в борг чи брати в інших гроші.

Не можна носити одяг чорного кольору, це до неприємностей.

Народні прикмети і традиції на 3 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ліс шумить до відлиги, а якщо тріщить — чекайте на мороз;

погана тяга в печі — скоро прийде тепла погода;

горобці голосно співають — до швидкого приходу весни;

багато снігу лежить — літо буде дощовим, сирим.

3 лютого горобці голосно співають — до швидкого приходу весни / Фото: Unsplash

Святим цього дня обов'язково моляться за здоров'я дитини. Часто їх називали "хранителями немовлят".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 лютого

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна.

Талісманом людини, народженої 3 лютого є бірюза. Мінерал, який несе щастя своєму власнику. Бірюза здавна використовувалася для покращення сну, настрою.

Цього дня народилися:

1951 рік — український письменник В'ячеслав Медвідь;

1974 рік — український телеведучий, журналіст, продюсер (помер 2009 року) Ігор Пелих;

1979 рік — митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

Пам’ятні дати 3 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 лютого:

301 рік — регент божевільного китайського імператора Хуей-Ді, Сима Лун відсторонює імператора від влади і страчує наслідного принца Сіма Занг;

1518 рік — Бона Сфорца виїжджає з Барі до Кракова;

1690 рік — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці входять в обіг паперові гроші;

1783 рік — іспанський король Карл ІІІ визнає незалежність США;

1894 рік — у США спускають на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом;

1929 рік — завершується Перший конгрес Українських націоналістів;

1986 рік — Папа Римський Іван Павло II зустрічається в Калькутті з матір'ю Терезою;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Туреччиною;

2021 рік — введено указом президента в дію рішення РНБО, персональні економічні санкції та обмеження проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, заблоковано проросійські телеканали 112, ЗІК та Newsone як пропагандистські.

Погода на 3 лютого

Завтра, 3 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно, вранці дощитиме, в другій половині дня дощ зміниться на дощ зі снігом.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -1 вночі. У Львові +1 вдень та +3 вночі. У Харкові 0 вдень та -1 вночі. В Одесі +3 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день золотистого ретрівера / Фото: Unsplash

3 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день золотистого ретрівера. Це свято створене, щоб вшанувати одну з найпопулярніших порід собак у світі—золотистого ретрівера, відомого своєю доброзичливістю, відданістю та розумом. День золотистого ретрівера започаткувала 2012 року Крістін Купер, велика шанувальниця породи. Вона хотіла створити день, коли власники цих собак можуть відзначити любов до своїх пухнастих друзів і поділитися їхніми фотографіями та історіями в соцмережах.

Також 3 лютого Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Це неофіційне свято, яке закликає людей утримуватися від лайливих слів та формувати більш ввічливу й толерантну комунікацію. Дослідження показують, що лайливі слова можуть впливати на емоційний стан і навіть підвищувати рівень агресії. Водночас багато людей використовують ненормативну лексику для вираження емоцій або навіть для зняття стресу.

А ще 3 лютого Всесвітній день вільного кохання. Це неофіційне свято, яке підкреслює свободу у виборі стосунків, відкритість до різних форматів любові та відмову від соціальних стереотипів. Це день для всіх, хто вірить, що кохання не має бути обмежене умовностями.

3 лютого День лікарки (жінки-лікаря). Це свято присвячене жінкам у медицині та їхньому внеску у розвиток науки, лікування та охорону здоров’я. Дата вибрана на честь дня народження Елізабет Блеквелл — першої жінки в США, яка отримала диплом лікаря 1849 року. Вона проклала шлях для жінок у медицині, попри численні перешкоди та дискримінацію.