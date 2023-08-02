Яке завтра, 3 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 серпня, Всесвітній день кавуна. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Єзикиїля. До Нового року залишилося 150 днів.

3 серпня 2023 року — четвер. 526-й день війни в Україні.

Яке завтра, 3 серпня, церковне свято

3 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Єзикиїля. Народився у родині священника в місті Сарір. Потрапив у полон до Навуходоносора під час другої Єрусалимської окупації. Перебуваючи у полоні, Єзикиїль жив біля річки Ховар, де йому і відкрилося перше одкровення. Його видіння вказувало на престол Бога. За це пророка було покарано. Довго його тримали в кайданах. Також Єзикиїль, подібно до Мойсея, був чудотворцем.

Що не можна робити цього дня

Згідно з повір'ями, не можна цього дня багато говорити. Краще проводити час в молитві.

Не можна сваритися і лаятися.

Заборонено пити алкоголь.

Народні прикмети і традиції на 3 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо ніч холодна, то зима буде морозною і досить ранньою;

йде гроза — варто чекати на сиру осінь;

голосно кричить сорока — буде тепла зима;

велика кількість жолудів вказує на вдалий наступний рік;

павуки припинили плести павутину — скоро задощить;

на мурашниках великі купи — зима буде холодною;

сильна роса вказує на поганий урожай льону.

3 серпня велика кількість жолудів вказує на вдалий наступний рік / Фото: Pexels

В давнину вважалося, що цього дня потрібно зайнятися ремонтом. Також можна прибрати в господарських приміщеннях — провітрити, викинути гнилі дошки, висушити, замінити те, що вже пошкодилося.

Погода на 3 серпня

Завтра, 3 серпня, в Києві вранці похмуро, вдень та ввечері ясно, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові ясно, опадів не очікується. В Одесі ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +19 вночі. У Львові — +28 вдень та +17 вночі. У Харкові — +30 вдень та +20 вночі. В Одесі — +27 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 3 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 серпня:

1344 рік — війська Кастилії короля Альфонсо XI за підтримки флотів королівства Арагону і Генуезької Республіки починають облогу міста Альхесірас, столиці та найважливішого порту держави Марінідів;

1347 рік — під час Столітньої війни англійські війська на чолі з королем Едвардом ІІІ Плантагенетом після одинадцяти місяців облоги захоплюють французьке місто-порт Кале;

1492 рік — Христофор Колумб вирушає з порту Палос-де-ла-Фронтера (Андалузія) у складі трьох кораблів "Санта-Марія", "Пінта" і "Нінья" у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію;

1601 рік — війська Священної Римської імперії на чолі генерала Джорджо Баста за підтримки українських козаків здобувають перемогу в битві біля міста Гуруслау (нині — Румунія) проти волоського війська Михайла Хороброго;

1645 рік — битва біля Тютюнної гори;

1778 рік — відкривається "La Scala", італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури;

1795 рік — засновують Паризьку консерваторію;

1882 рік — Конгрес США забороняє в'їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років забороняє імміграцію китайців;

1904 рік — члени британської експедиції стають першими людьми Заходу, які входять до священного міста Лхаса в Тибеті;

1911 рік — вперше аероплани використовують у військових цілях, коли італійці проводять авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі;

1912 рік — Туреччина надає обмежену автономію Албанії і дозволяє викладання в початкових школах албанською мовою;

1915 рік — австро-угорські війська в ході І Світової війни звільняють від росіян Володимир-Волинський;

1922 рік — радіо Нью-Йорка застосовує перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;

1926 рік — на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;

1949 рік — набирає чинності Статут Ради Європи;

1949 рік — у США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації і Національної баскетбольної ліги засновують Національну баскетбольну асоціацію (НБА), до складу якої входить 17 команд;

1992 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установлює світовий рекорд — 6 м 12 см;

1993 рік — 4-річна американка Сідні Діттман стає наймолодшим власником патент;

2000 рік — Верховний суд Чилі виносить постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета;

2014 рік — у провінції Юньнань (Китайська Народна Республіка) стається землетрус магнітудою 6,3.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 серпня

Які завтра іменини: Георгій, Євген, Іван, Петро, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 3 серпня, є аквамарин. Блакитний мінерал, який відомий з давніх часів. Особливо сильно цінували його моряки. Наприклад, серед жителів Древньої Елади аквамарин вважали душею морської стихії.

Цього дня народилися:

1819 рік — український громадський діяч Григорій Ґалаґан;

1872 рік — український геолог і палеонтолог Олексій Борисяк;

1990 рік — офіцер Національної гвардії України, Герой України Віталій Грицаєнко.

Який завтра день в Україні і світі

3 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день кавуна / Фото: Pexels

3 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день кавуна. Напевно, неможливо знайти людину, яка б не любила ці солодкі, смачні та соковиті ягоди. Дату святкування обрали невипадково. Саме на початку серпня спостерігається пік збирання врожаю кавунів. Достеменно невідомо, хто саме створив цікаве свято. Проте загальновизнаним є факт, що воно вперше з'явилося на території США. Без цієї літньої ягоди в Сполучених Штатах не минає жодна вечірка або пікнік. Кавун став найулюбленішим десертом завдяки своїй низькій калорійності та солодкому смаку.

Батьківщина кавуна — Південна Африка. Тут його вирощували з давніх-давен. Пращурами культури вважають диню тсаму та колоциніт, які доволі часто зустрічаються в пустелі Калахарі (центральна частина Південної Африки). До сьогодні диня тсама виконує важливу роль — втамовує спрагу бушменів.

Кавун почали вживати в їжу ще давні єгиптяни. Вчені знайшли насіння цієї ягоди в будинках епохи 12-ї династії, що правила в Стародавньому Єгипті ще у 20 столітті до нашої ери.