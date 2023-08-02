Яке завтра, 3 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 серпня, Всесвітній день кавуна. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Єзикиїля. До Нового року залишилося 150 днів.
3 серпня 2023 року — четвер. 526-й день війни в Україні.
Яке завтра, 3 серпня, церковне свято
3 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Єзикиїля. Народився у родині священника в місті Сарір. Потрапив у полон до Навуходоносора під час другої Єрусалимської окупації. Перебуваючи у полоні, Єзикиїль жив біля річки Ховар, де йому і відкрилося перше одкровення. Його видіння вказувало на престол Бога. За це пророка було покарано. Довго його тримали в кайданах. Також Єзикиїль, подібно до Мойсея, був чудотворцем.
Що не можна робити цього дня
- Згідно з повір'ями, не можна цього дня багато говорити. Краще проводити час в молитві.
- Не можна сваритися і лаятися.
- Заборонено пити алкоголь.
Народні прикмети і традиції на 3 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо ніч холодна, то зима буде морозною і досить ранньою;
- йде гроза — варто чекати на сиру осінь;
- голосно кричить сорока — буде тепла зима;
- велика кількість жолудів вказує на вдалий наступний рік;
- павуки припинили плести павутину — скоро задощить;
- на мурашниках великі купи — зима буде холодною;
- сильна роса вказує на поганий урожай льону.
В давнину вважалося, що цього дня потрібно зайнятися ремонтом. Також можна прибрати в господарських приміщеннях — провітрити, викинути гнилі дошки, висушити, замінити те, що вже пошкодилося.
Погода на 3 серпня
Завтра, 3 серпня, в Києві вранці похмуро, вдень та ввечері ясно, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові ясно, опадів не очікується. В Одесі ясна погода, без опадів.
Температура повітря в Києві — +28 вдень та +19 вночі. У Львові — +28 вдень та +17 вночі. У Харкові — +30 вдень та +20 вночі. В Одесі — +27 вдень та +21 вночі.
Пам’ятні дати 3 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 3 серпня:
- 1344 рік — війська Кастилії короля Альфонсо XI за підтримки флотів королівства Арагону і Генуезької Республіки починають облогу міста Альхесірас, столиці та найважливішого порту держави Марінідів;
- 1347 рік — під час Столітньої війни англійські війська на чолі з королем Едвардом ІІІ Плантагенетом після одинадцяти місяців облоги захоплюють французьке місто-порт Кале;
- 1492 рік — Христофор Колумб вирушає з порту Палос-де-ла-Фронтера (Андалузія) у складі трьох кораблів "Санта-Марія", "Пінта" і "Нінья" у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію;
- 1601 рік — війська Священної Римської імперії на чолі генерала Джорджо Баста за підтримки українських козаків здобувають перемогу в битві біля міста Гуруслау (нині — Румунія) проти волоського війська Михайла Хороброго;
- 1645 рік — битва біля Тютюнної гори;
- 1778 рік — відкривається "La Scala", італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури;
- 1795 рік — засновують Паризьку консерваторію;
- 1882 рік — Конгрес США забороняє в'їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років забороняє імміграцію китайців;
- 1904 рік — члени британської експедиції стають першими людьми Заходу, які входять до священного міста Лхаса в Тибеті;
- 1911 рік — вперше аероплани використовують у військових цілях, коли італійці проводять авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі;
- 1912 рік — Туреччина надає обмежену автономію Албанії і дозволяє викладання в початкових школах албанською мовою;
- 1915 рік — австро-угорські війська в ході І Світової війни звільняють від росіян Володимир-Волинський;
- 1922 рік — радіо Нью-Йорка застосовує перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;
- 1926 рік — на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;
- 1949 рік — набирає чинності Статут Ради Європи;
- 1949 рік — у США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації і Національної баскетбольної ліги засновують Національну баскетбольну асоціацію (НБА), до складу якої входить 17 команд;
- 1992 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установлює світовий рекорд — 6 м 12 см;
- 1993 рік — 4-річна американка Сідні Діттман стає наймолодшим власником патент;
- 2000 рік — Верховний суд Чилі виносить постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета;
- 2014 рік — у провінції Юньнань (Китайська Народна Республіка) стається землетрус магнітудою 6,3.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 серпня
Які завтра іменини: Георгій, Євген, Іван, Петро, Федір, Ганна.
Талісманом людини, народженої 3 серпня, є аквамарин. Блакитний мінерал, який відомий з давніх часів. Особливо сильно цінували його моряки. Наприклад, серед жителів Древньої Елади аквамарин вважали душею морської стихії.
Цього дня народилися:
- 1819 рік — український громадський діяч Григорій Ґалаґан;
- 1872 рік — український геолог і палеонтолог Олексій Борисяк;
- 1990 рік — офіцер Національної гвардії України, Герой України Віталій Грицаєнко.
Який завтра день в Україні і світі
3 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день кавуна. Напевно, неможливо знайти людину, яка б не любила ці солодкі, смачні та соковиті ягоди. Дату святкування обрали невипадково. Саме на початку серпня спостерігається пік збирання врожаю кавунів. Достеменно невідомо, хто саме створив цікаве свято. Проте загальновизнаним є факт, що воно вперше з'явилося на території США. Без цієї літньої ягоди в Сполучених Штатах не минає жодна вечірка або пікнік. Кавун став найулюбленішим десертом завдяки своїй низькій калорійності та солодкому смаку.
Батьківщина кавуна — Південна Африка. Тут його вирощували з давніх-давен. Пращурами культури вважають диню тсаму та колоциніт, які доволі часто зустрічаються в пустелі Калахарі (центральна частина Південної Африки). До сьогодні диня тсама виконує важливу роль — втамовує спрагу бушменів.
Кавун почали вживати в їжу ще давні єгиптяни. Вчені знайшли насіння цієї ягоди в будинках епохи 12-ї династії, що правила в Стародавньому Єгипті ще у 20 столітті до нашої ери.