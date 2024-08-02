Яке завтра, 3 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 серпня, Міжнародний день близнюків. Віряни вшановують пам'ять святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. До Нового року залишилося 150 днів.

3 серпня 2024 року — субота. 892-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Ісаакій був першим ігуменом цієї обителі. Він відзначився своєю вірою та аскетичним життям. Після його смерті Далмат, який раніше служив у війську імператора Феодосія Великого, разом зі своїм сином Фавстом приєднався до обителі Ісаакія. Далмат і Фавст прийняли чернечий постриг і почали вести суворе подвижницьке життя.

Далмат став ігуменом після Ісаакія і активно захищав православну віру на Третьому Вселенському Соборі в Ефесі 431 року, де було засуджено єресь Несторія. Після Собору його підвищили до сану архімандрита. Фавст, як і його батько, був великим аскетом і після смерті Далмата став ігуменом обителі.

Що не можна робити 3 серпня

Заборонено вживати в їжу м'ясні продукти — триває піст.

Не можна лихословити, лаятися, пліткувати.

Не слід ледарювати.

Народні прикмети і традиції на 3 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: південний вітер — взимку буде багато снігу;

яка погода цього дня, таким буде весь жовтень;

дощ і сильний вітер — чекайте на холодну і сиру осінь.

Яка погода 3 серпня, таким буде весь жовтень / Фото: Unsplash

Саме в цей період достигає пізня малина, селяни йшли до лісу, щоб назбирати смачних ягід і приготувати з них щось смачне та корисне.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 серпня

Які завтра іменини: Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.

Талісманом людини, народженої 3 серпня, є аквамарин. В Стародавній Греції цей камінь слугував оберегом моряків. Аквамарин, кажуть, допомагає полегшити будь-який біль.

Цього дня народилися:

1925 рік — український композитор, хоровий диригент Володимир Верменич;

1938 рік — український художник і викладач, вважається одним із найкращих сучасних художників України Олег Мінько;

1990 рік — офіцер Національної гвардії України, Герой України Віталій Грицаєнко.

Пам’ятні дати 3 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 серпня:

1344 рік — війська Кастилії короля Альфонсо XI за підтримки флотів королівства Арагону і Генуезької Республіки починають облогу міста Альхесірас, столиці та найважливішого порту держави Марінідів;

1492 рік — Христофор Колумб вирушає з порту Палос-де-ла-Фронтера (Андалузія) у складі трьох кораблів "Санта-Марія", "Пінта" і "Нінья" у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію;

1778 рік — відкривається "La Scala", італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури. Ім'я одержав від церкви, що розташовувалася на цьому місці, Санта-Марія делла Скала;

1795 рік — засновують Паризьку консерваторію;

1904 рік — члени британської експедиції стають першими людьми Заходу, які увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті;

1922 рік — радіо Нью-Йорка застосовує перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;

1926 рік — на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;

1960 рік — Нігер отримує незалежність від Франції;

2000 рік — Верховний суд Чилі виносить постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета;

2014 рік — у провінції Юньнань (Китайська Народна Республіка) стається землетрус магнітудою 6,3, гине мінімум 150 осіб, багато руйнувань, сильно ушкоджені комунікації.

Погода на 3 серпня

Завтра, 3 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +19 вночі. У Львові — +25 вдень та +17 вночі. У Харкові — +28 вдень та +20 вночі. В Одесі — +28 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків / Фото: Unsplash

3 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків. Щорічно припадає на перші вихідні серпня. Цей день присвячений близнюкам, двійнятам, трійнятам та іншим множинним народженням. Свято було започатковане 1976 року в місті Твінсбург, штат Огайо, США. Ідея виникла завдяки однояйцевим близнюкам Мойсею та Аарону Вілкоксам, які 1819 року купили землю і пожертвували частину на будівництво школи за умови, що місто змінить свою назву на Твінсбург.

Також 3 серпня День поширення інформації про синдром гвоздики. Цей день присвячений підвищенню обізнаності, підтримці та збору коштів для лікування синдрому гвоздики – рідкісного вродженого захворювання, на яке страждає менше 200 людей у всьому світі. Синдром гвоздики характеризується аномаліями в кістках, суглобах або кровоносних судинах, що виникають через мутації в гені PIK3CA1. Симптоми можуть включати жирові утворення, бородавки, проблеми з хребтом, аномалії кінцівок або розширені вени.

А ще 3 серпня Міжнародний день блюзу. Щорічно припадає на першу суботу серпня. Цей день присвячений багатому і яскравому жанру блюзової музики, який має глибокий вплив на світову культуру. Свято було започатковане 2013 року з метою вшанування блюзу, ознайомлення людей з його історією та значенням. Це чудова нагода насолодитися проникливими мелодіями блюзу, дізнатися більше про його коріння та вплив на інші музичні жанри.

3 серпня Міжнародний день алопеції. Припадає щорічно на першу суботу серпня. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про алопецію – аутоімунне захворювання, яке призводить до випадіння волосся на голові або інших частинах тіла. Алопеція може торкнутися людей будь-якого віку та статі, і цей день має на меті підтримати тих, хто живе з цим станом, а також інформувати суспільство про виклики, з якими вони стикаються. Засновницею цього дня є Мері Маршал, яка сама страждає на алопецію і активно працює над підвищенням обізнаності про це захворювання.

Також 3 серпня Всесвітній день кавуна. Це свято присвячене одному з найулюбленіших літніх фруктів, який відомий своєю соковитістю та солодким смаком. Дата святкування обрана невипадково, адже саме на початку серпня спостерігається пік збирання врожаю кавунів.