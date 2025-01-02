Яке завтра, 3 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 січня, Міжнародний день здоров'я душі та тіла. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Малахії. Третій день Нового року.

3 січня 2025 року — п’ятниця. 1045-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 січня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Малахії. Він був останнім з 12 малих пророків Старого Завіту і жив у V столітті до нашої ери. Його книа, яка складається з чотирьох розділів, є останньою книгою в єврейському каноні і християнському Старому Завіті. Ім'я "Малахія" означає "мій посланець" або "Божий посланець". Пророк Малахія виступав з закликами до ізраїльтян повернутися до Божих шляхів і виправити своє моральне та духовне життя.

Малахія також пророкував про прихід Месії і його передвісника. В одній із найбільш відомих цитат, він говорить: "Ось, я посилаю Мого посланця, і він приготує шлях переді Мною; і раптом прийде до Свого храму Господь, Котрого ви шукаєте, і Ангел заповіту, Котрого ви бажаєте" (Малахія 3:1). Це пророкування вважається передбаченням приходу Івана Хрестителя і самого Ісуса Христа. Пророк Малахія помер у глибокій старості.

Що не можна робити 3 січня

Забороняється брати і позичати гроші в борг.

Не можна нічим хвалитися, тому що залишитесь ні з чим.

Не варто пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 3 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на небі білі пухнасті хмаринки — будуть хуртовини;

рано світає — до скорого снігопаду;

зайці підходять до людських осель — вдарять сильні морози;

пухнастий іній на деревах — найближчими днями буде ясна погода.

3 січня зайці підходять до людських осель — вдарять сильні морози / Фото: Unsplash

Домашню худобу, особливо корів, цього дня годували виключно вівсяною чи пшеничною кашою на молоці, а потім читали спеціальні молитви, щоб злі духи не задоїли їх до смерті.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 січня

Які завтра іменини: Гордій, Ірина.

Талісманом людини, народженої 3 січня, є онікс. Здавна вірили, що цей камінь приносить удачу своєму власнику. Також вважається, що онікс допомагає ранам швидше загоюватися.

Цього дня народилися:

1946 рік — український режисер, заслужений діяч мистецтв України, депутат Львівської обласної ради V скликання, директор Львівського естрадного театру "Не журись" Остап Федоришин;

1946 рік — президент Асоціації спортивних журналістів України, голова клубу незвичайних рекордсменів Валентин Щербачов;

1952 рік — український політик Олександр Шпак.

Пам’ятні дати 3 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 січня:

1431 рік — бургундський герцог продає за 10 000 франків Жанну Д'Арк, захоплену в полон внаслідок зради, єпископові Кошону, який діяв від імені англійського короля;

1521 рік — папа Римський Лев Х відлучає від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві;

1638 рік — в Амстердамі відкривається перший постійний театр Нідерландів — Схаубюрг, збудований Якобом ван Кампеном;

1833 рік — британські війська висаджуються на Фолклендських островах і змінюють аргентинський прапор на свій;

1868 рік — в Японії ухвалено "Указ про реставрацію Імператорського правління";

1888 рік — у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримує патент на соломинку для коктейлів (тоді соломинки виготовляли з паперу);

1918 рік — Одеса проголошує себе "тимчасово вільним містом";

1919 рік — Українська Національна Рада схвалює постанову про з'єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;

1924 рік — через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці — кам'яний саркофаг фараона;

1925 рік — Беніто Муссоліні оголошує себе диктатором Італії;

1957 рік — після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представляє перший у світі електронний годинник;

1958 рік — острівні володіння Британії у Карибському морі об'єднуються у Вест-Індську Федерацію;

1961 рік — США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закривають посольство в Гавані;

1990 рік — диктатор Панами Мануель Нор'єга здається американським військовим і вивезений до США;

1992 рік — Єгипет, Сингапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні стосунки з США;

1992 рік — згідно з указом президента України № 29/92 створюють "Державний експортно-імпортний банк України".

Погода на 3 січня

Завтра, 3 січня, в Києві ясний ранок, потім похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +5 вдень і 0 вночі. У Львові — +1 вдень та -1 вночі. У Харкові — +5 вдень та -1 вночі. В Одесі — +7 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 січня День народження соломинки для коктейлів / Фото: Unsplash

3 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день здоров'я душі та тіла. Він присвячений гармонії між фізичним та психічним здоров'ям. Це неофіційне свято, яке було започатковано з метою нагадати людям про важливість турботи про себе у новому році. Саме початок січня, коли багато людей ставлять цілі та обіцяють змінити своє життя, є ідеальним часом для цього. Це свято нагадує, що здоров'я душі та тіла — це основа щасливого й продуктивного життя.

Також 3 січня День народження соломинки для коктейлів. Він присвячений винаходу паперової соломинки, яка стала популярною у 19 столітті. Цей день нагадує про креативність і простоту, яка може змінити повсякденне життя. 1888 року Марвін Честер Стоун, американський винахідник, запатентував першу паперову соломинку. До цього люди використовували природні матеріали, наприклад, стебла злакових рослин, які часто розмокали у напоях. Стоун удосконалив концепцію, скрутивши паперовий лист і вкривши його шаром парафіну, щоб соломинка залишалася міцною й не псувала смак напою. Після паперових соломинок з'явилися пластикові, які довго домінували завдяки їхній дешевизні та зручності. У 21 столітті через екологічні проблеми популярність знову набувають паперові, металеві, бамбукові й багаторазові соломинки. Цей день підкреслює важливість простих ідей, які мають великий вплив на наше життя та довкілля.