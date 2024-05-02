Яке завтра, 3 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 травня, Всесвітній день свободи преси. Віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври. До Нового року залишилося 242 дні.

3 травня 2024 року — п’ятниця. 800-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 травня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Тимофія і Маври. Відомі також як Фіваїдські мученики. Їхнє життя та мучеництво відбулося у 3-му столітті, під час гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана.

Тимофій був читцем у церкві і відомий своєю відданістю християнській вірі. Він був заарештований за відмову віддати священні книги язичникам. Мавра, його дружина, була щойно одружена з Тимофієм і підтримала його рішення не відректися від віри, навіть під загрозою смерті.

За переказами, Тимофія піддали жорстоким тортурам, включно з видаленням очей, але він залишався непохитним у своїй вірі. Мавра, яка була спробувала переконати його відмовитися від християнства за наказом ігемона, замість цього приєдналася до свого чоловіка у стражданнях. Вони обоє були розіп’яті на хрестах.

Що не можна робити 3 травня

Не можна плакати, навіть від щастя.

Забороняється носити темний одяг — притягує журбу.

Не варто розливати молоко.

Народні прикмети і традиції на 3 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: листя на ясені ще не розправилися, а на дубі вже з'явилися — до сухого літа;

рясна роса на траві — буде багато огірків;

на світанку багато трави — день буде погожим;

черемха зацвіла — до різкого похолодання.

3 травня рясна роса на траві — буде багато огірків / Фото: Unsplash

Цей день здавна вважався сприятливим для висаджування капусти. Її обов'язково обприскували святою водою, щоб захистити від шкідників.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 травня

Які завтра іменини: Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.

Талісманом людини, народженої 3 травня, є соколине око. Належить до природних дорогоцінних каменів. Здавна вірили, що соколине око допомагає посилити внутрішнє чуття людини.

Цього дня народилися:

1897 рік — український режисер і актор Януарій Бортник;

1900 рік — український актор театру й кіно на характерних ролях Микола Яковченко;

1930 рік — український критик, літературознавець, перекладач Степан Пінчук.

Пам’ятні дати 3 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 травня:

1481 рік — найбільший із трьох землетрусів стається на острові Родос і спричиняє приблизно 30 000 жертв;

1568 рік — розгнівані жорстоким наступом іспанських військ на форт Керолайн французькі війська спалюють форт Сан-Матео та вбивають сотні іспанців;

1616 рік — Луденський договір завершує громадянську війну у Франції;

1715 рік — повне сонячне затемнення видно в Північній Європі та Північній Азії, як передбачав Едмонд Галлей з точністю до чотирьох хвилин;

1791 рік — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої приймає Конституцію — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США);

1808 рік — Фінська війна: Швеція втрачає фортецю Свеаборг;

1815 рік — Неаполітанська війна: Йоахім Мюрат, король Неаполя, зазнає поразки від австрійців у битві при Толентіно, вирішальній битві війни;

1841 рік — Нова Зеландія оголошується британською колонією;

1880 рік — відкривають перший в Україні львівський кінний трамвай;

1991 рік — у столиці Намібії підписують "Віндхукську декларацію", що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер;

1995 рік — указом президента Леоніда Кучми встановлюють перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького;

2004 рік — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об'єдналися в Протестантську церкву Нідерландів;

2014 рік — створено добровольчий батальйон "Айдар".

Погода на 3 травня

Завтра, 3 травня, в Києві хмарно, увесь день дощитиме. У Львові похмуро, можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +18 вдень та +12 вночі. У Львові — +19 вдень та +10 вночі. У Харкові — +16 вдень та +7 вночі. В Одесі — +20 вдень та +14 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день Сонця / Фото: Unsplash

3 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день Сонця. Це свято було започатковане Міжнародним товариством сонячної енергії 1994 року і має на меті нагадати людству про нескінченні ресурси, які дає нам Сонце. Основна ідея свята полягає в тому, щоб підкреслити важливість сонячної енергії та її переваги перед традиційними видами палива, такими як спалювання вуглеводнів.

Також 3 травня День кондитера. Це особливе свято має велике значення для всіх, хто любить солодощі, а також для тих, хто присвятив себе кондитерському мистецтву. Цей день є визнанням майстерності та творчості кондитерів, які створюють неймовірні солодкі шедеври з мастики, крему та тіста.

А ще 3 травня Всесвітній день свободи преси. Цей день був започаткований 1993 року Генеральною Асамблеєю ООН, після того як представники незалежної преси країн Африки прийняли "Віндхукську декларацію" 1991 року. Декларація закликала уряди держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер. Вона підкреслювала, що вільна, плюралістична й незалежна преса є найважливішою складовою частиною будь-якого демократичного суспільства.

3 травня святкують Міжнародний день дикої коали. Присвячений підвищенню обізнаності про збереження коал та їхнього природного середовища проживання. Це важливий день для привернення уваги до проблем, із якими стикаються коали, таких як втрата середовища існування, зміна клімату та хвороби.

Також 3 травня Міжнародний день туби. Цей день був заснований 1979 року Всесвітньою асоціацією братства тубістів (TUBA) і має на меті вшанувати тубу та її важливість у різних музичних жанрах.