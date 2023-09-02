Яке завтра, 3 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 вересня, День підприємця в Україні. Віряни вшановують пам'ять мучениці Домни Никодимійської. До Нового року залишилося 119 днів.

3 вересня 2023 року — неділя. 557-й день війни в Україні.

Яке завтра, 3 вересня, церковне свято

3 вересня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Домни Никодимійської. Домна була жрицею і язичницею, але зрозуміла істинну віру і прийняла християнство. Коли імператор наказав схоплювати і страчувати всіх християн, жінка постраждала через свою віру. Відтоді її шанують як мученицю.

Що не можна робити в цей день

Заборонено лаятися, лихословити і займатися важкою фізичною працею.

Якщо вас попросили про допомогу, не можна відмовляти.

До світанку заборонено дивитися в дзеркало.

Народні прикмети і традиції на 3 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: теплий день вказує на довгу зиму;

вдень стоїть туман, всі роботи в полі і на городі будуть легкими;

молодий або повний місяць і навколо нього туман — до сонячної погоди;

дощить у другій половині дня — негода ще буде довго;

погода погіршиться, якщо птахи літають низько над землею.

3 вересня погода погіршиться, якщо птахи літають низько над землею / Фото: Pexels

Цього дня було прийнято прибирати у хаті, коморі і сараї. Люди вважали, що це допоможе прикликати благополуччя на осінь. Також було прийнято викидати чи спалювати на городі старі речі, а ті, які вже не потрібні, віддавали іншим.

Погода на 3 вересня

Завтра, 3 вересня, в Києві ясне небо, яке ввечері затягнеться хмарами, без опадів. У Львові від самого ранку хмарно, вдень можливий дощ із грозою, ввечері просто дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +17 вночі. У Львові +19 вдень та +14 вночі. У Харкові +26 вдень та +16 вночі. В Одесі +28 вдень та +24 вночі.

Пам’ятні дати 3 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 вересня:

1189 рік — Річард Левове Серце коронується на англійський престол як Річард I;

1384 рік — кастильський король Хуан І знімає облогу з Лісабона через епідемію чуми;

1609 рік — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкриває гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк;

1783 рік — завершується американська війна за незалежність, яка тривала від 1775 року;

1791 рік — утверджують першу Конституцію у Королівстві Франція;

1838 рік — в Києві відкривають Інститут шляхетних дівчат;

1864 рік — в Стокгольмі потужний вибух знищує лабораторію Альфреда Нобеля;

1912 рік — у Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод;

1914 рік — добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, склаає присягу на вірність Австро-Угорській імперії;

1914 рік — американка Мері Фелпс Джекобс винаходить бюстгальтер;

1939 рік — об 11.15, через 15 хвилин після закінчення терміну британського ультиматуму щодо виводу німецьких військ з Польської республіки, прем'єр-міністр Невілл Чемберлен оголошує, що Велика Британія вступає у війну з Третім Рейхом;

1941 рік — у Дніпрі розпочинає роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;

1943 рік — британські війська під проводом маршала Монтґомері висаджуються на півдні Королівства Італія;

1950 рік — перегонами на трасі в Монці (Італія) завершується перший чемпіонат світу "Формула-1";

1953 рік — набуває чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

1959 рік — японська корпорація "Соні" починає випуск транзисторних радіоприймачів;

1971 рік — проголошують незалежність Катару;

1973 рік — у Києві відкривають пам'ятник Лесі Українці;

1999 рік — у Франції суддя припиняє справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі (31 серпня 1997 року);

2005 рік — Збірна України з футболу вперше в своїй історії здобуває право виступити на Кубку Світу;

2014 рік — в селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок "Смерч" та фактично руйнують селище.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 вересня

Які завтра іменини: Олександр, Васса, Дорофей, Єфрем, Марфа, Павло.

Талісманом людини, народженої 3 вересня є хризопраз. Цей камінь цінувався ще в античні часи. Навіть сам Олександр Македонський носив хризопраз на поясі як талісман для привернення удачі.

В цей день народилися:

1862 рік — український поет, письменник, журналіст, громадський діяч Олександр Тарковський;

1892 рік — український політичний та державний діяч, публіцист, міністр земельних справ УНР Микола Ковалевський;

1991 рік — українська поетеса, громадська діячка, парамедикиня Олена Герасим'юк.

Який завтра день в Україні і світі

3 вересня День хмарочоса / Фото: Pexels

3 вересня в Україні святкують День підприємця. В жовтні 1998 року президент Леонід Кучма прийняв рішення створити окреме свято для підприємців, яке щороку відтоді припадає на першу неділю вересня. Традиційно в ці дні в різних містах України проходять виставки товарів українських виробників, різноманітні форуми.

Також 3 вересня День хмарочоса. В наш час хмарочоси стали досить звичним явищем, але ці будівлі-велетні насправді існують не більше 130 років. Історично людство завжди прагнуло "догори". Цю істину доводять ще єгипетські піраміди. Сучасний "хмарочос" — це споруда, висотою не менше 150 м. Велике значення також має метод зведення будівлі і її зовнішній вигляд. Дату святкування свята вибрали не випадково. Саме цього дня 1856 року народився Луїс Генрі Салліван, якого часто називають "батьком хмарочосів".

А ще 3 вересня святкують День народження бюстгальтера. Саме цього дня 1914 року американка Карес Кросбі (Мері Фелпс Джейкоб) запатентувала свій виріб. Це була цікава конструкція з кольорових стрічок і носових хустинок. На той час усі жінки користувалися жорсткими корсетами. Чоловік Карес працював у фірмі, яка виготовляла корсети, і запропонував керівництву винахід дружини. Ті викупили патент за 1500 доларів.

3 вересня День відкриття унікальності ДНК. Молекулу ДНК відкрили зовсім недавно. Двоє вчених, Френсіс Крік та Джеймс Уортсон, передбачили її існування 1953 року. Однак лише 3 вересня 1984 року Аллек Джефрісс зміг довести її неповторність та унікальність. Це відкриття мало світове значення, адже підняло криміналістику і генетику на зовсім новий рівень. Відкриття унікальності ДНК також посприяло прориву в історичних дослідженнях.