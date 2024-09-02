Яке завтра, 3 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

3 вересня 2024 року — вівторок. 923-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського. Він жив у III столітті і був єпископом міста Нікомедія (нині Ізміт, Туреччина). Був висвячений на єпископа 293 року. Під час правління імператорів Діоклетіана та Максиміана, коли переслідування християн були особливо жорстокими, Антим підтримував свою паству, закликаючи їх залишатися вірними Христу. Антим був відомий своєю мужністю і вірою. Коли його схопили, він не зрікся своєї віри і прийняв мученицьку смерть 302 року, будучи обезголовленим.

Що не можна робити 3 вересня

Забороняється пліткувати і сваритися.

Не можна піднімати гроші, які хтось загубив.

Не варто освідчуватися і грати весілля.

Народні прикмети і традиції на 3 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути грім — осінь буде теплою;

теплий та гарний день — до пізньої осені;

на заході сонця червоне небо — скоро похолодає;

після обіду задощило — погода зіпсується надовго.

3 вересня теплий та гарний день — до пізньої осені / Фото: Unsplash

Цього дня за традицією потрібно поприбирати в оселі, викинути всі речІ, які вже непотрібні. Деякі можете віддати у добрі руки, а інші просто спалити. Вважається, якщо так зробити, то на місце старого обов'язково прийде нове, ще краще.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса.

Талісманом людини, народженої 3 вересня, є хризопраз. Дорогоцінний камінь, який має зеленуватий відтінок. Здавна хризопраз вважали символом союзників та друзів.

Цього дня народилися:

1879 рік — математик-методист, професор, заслужений діяч науки України від 1944 року Олександр Астряб;

1892 рік — український політичний та державний діяч, публіцист, міністр земельних справ УНР Микола Ковалевський;

1991 рік — українська поетеса, громадська діячка, ветеранка Олена Герасим'юк.

Пам’ятні дати 3 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 вересня:

1189 рік — Річард Левове Серце коронується на англійський престол як Річард I;

1384 рік — кастильський король Хуан І знімає облогу з Лісабона через епідемію чуми;

1609 рік — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкриває гавань, навколо якої згодом виникає Нью-Йорк;

1783 рік — завершується американська війна за незалежність, яка тривала від 1775 року;

1791 рік — затверджують першу Конституцію у Королівстві Франція;

1838 рік — в Києві відкривають Інститут шляхетних дівчат;

1864 рік — в Стокгольмі потужний вибух знищує лабораторію Альфреда Нобеля;

1912 рік — у Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод;

1914 рік — добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, складає присягу на вірність Австро-Угорській імперії;

1914 рік — американка Мері Фелпс Джекобс винаходить бюстгальтер;

1941 рік — у Дніпрі розпочинає роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;

1943 рік — британські війська під проводом маршала Монтґомері висаджуються на півдні Королівства Італія;

1950 рік — перегонами на трасі в Монці (Італія) завершується перший чемпіонат світу "Формула-1";

1953 рік — набуває чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

1959 рік — японська корпорація "Соні" починає випуск транзисторних радіоприймачів;

1971 рік — проголошують незалежність Катару;

1973 рік — у Києві відкривають пам'ятник Лесі Українці;

1993 рік — у Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписують протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди);

1999 рік — у Франції суддя припиняє справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі;

2005 рік — збірна України з футболу вперше в своїй історії здобуває право виступити на Кубку Світу;

2014 рік — в селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок "Смерч" та фактично руйнують селище.

Погода на 3 вересня

Завтра, 3 вересня, в Києві вранці може бути хмарно, потім ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно до вечора, потім небо вкриється хмарами, ввечері дощ з грозою.

Температура повітря в Києві — +29 вдень та +21 вночі. У Львові — +30 вдень та +17 вночі. У Харкові — +30 вдень та +22 вночі. В Одесі — +28 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 вересня в Україні і світі святкують День відкриття унікальності ДНК / Фото: Pexels

3 вересня в Україні і світі святкують День відкриття унікальності ДНК. Цей день присвячений відкриттю унікальності ДНК, яке зробив британський генетик Алек Джеффріс 1984 року. Його відкриття дозволило використовувати ДНК для ідентифікації особистості, що стало революційним кроком у генетиці та криміналістиці. Це відкриття дало можливість визначати батьківство, ідентифікувати злочинців, а також допомагати у виправленні судових помилок. Завдяки цьому відкриттю, генетична дактилоскопія стала важливим інструментом у багатьох сферах, включаючи медицину та історичні дослідження.

Також 3 вересня День народження бюстгальтера. Цей день присвячений винаходу бюстгальтера, який зробила американка Мері Фелпс Джейкоб (відоміша як Карес Кросбі) 1914 року. Вона отримала патент на свій винахід, який складався з носових хустинок та кольорових стрічок. До цього часу жінки носили жорсткі корсети, але бюстгальтер став більш зручним і практичним варіантом. У 1930-х роках Іда Розенталь разом зі своїм чоловіком започаткувала виробництво бюстгальтерів з чашечками різного розміру та еластичними бретельками. З часом конструкція бюстгальтера вдосконалювалася, і сьогодні ми маємо широкий вибір моделей та матеріалів.

А ще 3 вересня День хмарочоса. Це свято присвячене досягненням інженерії та архітектури, втіленим у величних спорудах, що сягають небес. Хмарочоси стали символом сучасних міст, визначаючи їхні горизонти та надаючи їм унікальний вигляд. Ідея святкування Дня хмарочоса пов’язана з народженням Луїса Генрі Саллівана, відомого американського архітектора, якого вважають батьком хмарочосів. Перший сучасний хмарочос, Home Insurance Building, був побудований у Чикаго 1885 року і мав висоту понад 40 метрів.