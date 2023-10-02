Яке завтра, 3 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

3 жовтня 2023 року — вівторок. 587-й день війни в Україні.

Яке завтра, 3 жовтня, церковне свято

3 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Діонісія Ареопагіта. За церковними переказами він був учнем апостола Павла, а також першим єпископом в своєму місті. Папа Климент відправив святителя до Галії 95 року, щоб той там проповідував християнство. На жаль через рік Діонісій загинув від рук язичників. Вважається, що святий написав кілька творів, які найбільшу популярність отримали в V столітті та сильно вплинули на розвиток християнської філософії.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендується проводити будь-які хірургічні втручання.

Утрнимайтесь від поїздок автомобілем, це може бути небезпечним.

Обережно користуйтеся гострими предметами.

Народні прикмети і традиції на 3 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: пливуть низькі темні хмари — можливий снігопад та сильний холод;

горобці зграйками перелітають з одного місця на інший — чекайте на негоду;

галки зібралися зграєю та кричать — прийде ясна погода;

миші копають нори на південному боці — до холодної зими.

3 жовтня миші копають нори на південній стороні — до холодної зими / Фото: Pexels

Серед наших предків існувало повір'я, що цього дня у світ виходять "осінні лихоманки", які ходять по землі та вселяються в людей. Вірили, що допомагає захиститися від лихоманок осинова кора, тому її завжди носили з собою.

Погода на 3 жовтня

Завтра, 3 жовтня, в Києві хмарно до вечора, коли небо проясніє, без опадів. У Львові ясно вранці та ввечері, вдень похмуро, опадів не очікується. У Харкові безхмарна погода, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +22 вдень та +12 вночі. У Львові — +21 вдень та +12 вночі. У Харкові — +21 вдень та +9 вночі. В Одесі — +24 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 3 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 жовтня:

382 рік — римський імператор Феодосій I виділяє землі Фракії для поселення вестготів;

1533 рік — жителі села під Віттенбергом (Священна Римська імперія німецької нації) продають все майно у зв'язку з прогнозованим проповідником М. Штихелем кінцем світу;

1621 рік — перемога війська під проводом П. Сагайдачного під Хотином;

1863 рік — президент США А. Лінкольн оголошує кожен останній четвер листопада Днем подяки;

1866 рік — за Віденським договором Австрійська імперія віддає Королівству Італія Венецію;

1875 рік — у Цинциннаті відкривають перший в США єврейський коледж;

1906 рік — міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);

1917 рік — у Чигирині розпочинається Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації й обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;

1925 рік — відкривають Харківський державний театр опери та балету;

1926 рік — у Празі розпочинається Перший український науковий з'їзд;

1929 рік — Королівство сербів, хорватів і словенців набуває офіційної назви Югославія;

1932 рік — Королівство Ірак отримує повну незалежність від Великої Британії;

1935 рік — розпочинається італійсько-абіссинська війна;

1942 рік — німці вперше випробовують ракету Фау-2;

1945 рік — створюють Всесвітню федерацію профспілок;

1945 рік — у віці 10 років Елвіс Преслі бере участь у конкурсі юних талантів і завойовує другий приз;

1952 рік — Велика Британія проводить випробування своєї першої ядерної бомби;

1952 рік — у Лос-Анджелесі розробляють перший відеозапис на магнітну стрічку;

1973 рік — пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкривають в Києві;

1990 рік — завершується процес об'єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно святкується як День Німецької єдності;

2003 рік — філософ, доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка, Станіслав Шендрик вчиняє акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу міською владою земельної ділянки, яка належала йому згідно із судовим рішенням;

2013 рік — Україна стає асоційованим членом CERN.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 жовтня

Які завтра іменини: Денис, Іван, Павло, Петро, Феоген, Феодосія, Ядвіга, Рустика.

Талісманом людини, народженої 3 жовтня, є топаз. Напівдорогоцінне каміння, яке має природне походження. Здавна люди вірили, що топаз допомагає позбавити від нічних жахіть. А ще існувало повір'я, що цей камінь може вилікувати душу.

Цього дня народилися:

1886 рік — українська і американська дизайнерка одягу, авторка сценічних костюмів для кіно та балету, співавторка сучасної балетної пачки, володарка премії "Оскар" за дизайн костюмів для фільму "Жанна д'Арк" Варвара Каринська;

1957 рік — українська письменниця Люко Дашвар;

1989 рік — український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор Максим Яровий.

Який завтра день в Україні і світі

3 жовтня Всесвітній день смузі / Фото: Pexels

3 жовтня в Україні святкують День технаря або День техніків. Спочатку це професійне свято створили з метою допомогти старшекласникам отримати освіту, яка б дозволила їм рости в технічній сфері. Дату вперше запропонували 1998 року за підтримки мережі CNET. Цього дня вітають всіх працівників IT-відділу, електриків, конструкторів, інженерів, автослюсарів тощо.

Також 3 жовтня Всесвітній день смузі. Свято було створене 2015 року і стало популярним в багатьох країнах світу. Ініціатором його створення став консультант в сфері здорового харчування та молекулярний токсиколог Рей Мехт. Він хотів донести людям, що смузі — це важлива частина здорового харчування. Смузі називають густий напій, який виготовляють з овочів, фрутів, ягід, горіхів та зелені.

А ще 3 жовтня святкують Всесвітній день грибників. Хоча свято не є офіційним, проте його дуже люблять ті, хто ходить на "тихе полювання". Точно невідомо, коли і як була створена така дата. Однак гриби були частиною харчування ще наших предків, які займалися збиральництвом та землеробством. Гриби — досить поживний і корисний продукт. Зазвичай його щодня вживають люди, які страждають через ожиріння і хочуть скинути зайву вагу.

3 жовтня Всесвітній день сільськогосподарської техніки. Завдяки сільськогосподарській техніці сьогодні процес вирощування багатьох культур став набагато простішим та швидшим.