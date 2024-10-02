Яке завтра, 3 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 жовтня, День техніків в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Діонісія Ареопагіта. До Нового року залишилося 89 днів.

3 жовтня 2024 року — четвер. 953-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

3 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Він був учнем апостола Павла і першим єпископом Афін. Він навернувся до християнства після проповіді апостола Павла в афінському ареопазі. Діонісій є одним із сімдесяти апостолів і відомий як яскравий представник апофатичного богослов’я в християнстві. Діонісій Ареопагіт шанується православною церквою як священномученик, оскільки він постраждав за свою віру. Його життя і діяльність мали великий вплив на розвиток християнської теології та філософії.

Що не можна робити 3 жовтня

Не можна відмовляти коханим — буде серйозна сварка.

Не слід стригтися — волосся буде рости повільно.

Забороняється піднімати з підлоги гроші, які загубив незнайомець.

Народні прикмети і традиції на 3 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сиро й туманно, але в повітрі літає багато павутини — осінь буде погожою;

стоїть суха погода — взимку чекайте на невелику кількість снігу;

на ялинці шишки ростуть низько — рано вдарять морози;

на клені і березі ще не все листя опало — до холодної зими.

3 жовтня на клені і березі ще не все листя опало — до холодної зими / Фото: pixabay.com

Віряни намагалися обов'язково піти до церкви, але якщо такої можливості не було, то святому Діонісію молилися вдома. Просили в нього щастя в сімейних справах, подолання всіх життєвих негараздів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 жовтня

Які завтра іменини: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро.

Талісманом людини, народженої 3 жовтня, є топаз. Здавна вірили, що цей камінь лікує простудні захворювання, підвищує імунну систему. Також топаз це символ світла, тепла і рівноваги.

Цього дня народилися:

1962 рік — український рок-музикант, вокаліст рок-гурту "Брати Гадюкіни" Сергій Кузьмінський;

1970 рік — офіцер Збройних сил України, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну, Герой України Валерій Глєбов;

1989 рік — український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор Максим Яровий.

Пам’ятні дати 3 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 жовтня:

382 рік — римський імператор Феодосій I виділяє землі Фракії для поселення вестготів;

1533 рік — жителі села під Віттенбергом (Священна Римська імперія німецької нації) продають все майно у зв'язку з прогнозованим проповідником М. Штихелем кінцем світу;

1621 рік — війська під проводом П. Сагайдачного перемагають під Хотином;

1863 рік — президент США А. Лінкольн оголошує кожен останній четвер листопада Днем подяки;

1866 рік — за Віденським договором Австрійська імперія віддає Королівству Італія Венецію;

1875 рік — у Цинциннаті відкривають перший в США єврейський коледж;

1906 рік — міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);

1917 рік — у Чигирині розпочинається Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації й обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;

1925 рік — відкривають Харківський державний театр опери та балету;

1926 рік — у Празі розпочинається Перший український науковий з'їзд;

1929 рік — Королівство сербів, хорватів і словенців набуває офіційної назви Югославія;

1932 рік — Королівство Ірак отримує повну незалежність від Великої Британії;

1935 рік — розпочинається італійсько-абіссинська війна;

1942 рік — німці вперше випробовують ракету Фау-2;

1945 рік — створюють Всесвітню федерацію профспілок;

1945 рік — у віці 10 років Елвіс Преслі бере участь у конкурсі юних талантів і завойовує другий приз;

1952 рік — Велика Британія проводить випробування своєї першої ядерної бомби;

1952 рік — у Лос-Анджелесі роблять перший відеозапис на магнітну стрічку;

1973 рік — пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкривають в Києві;

1990 рік — завершується процес об'єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно святкується як День Німецької єдності;

2003 рік — філософ, доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка, Станіслав Шендрик вчиняє акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу міською владою земельної ділянки, яка належала йому згідно із судовим рішенням;

2013 рік — Україна стає асоційованим членом CERN.

Погода на 3 жовтня

Завтра, 3 жовтня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, протягом всього дня йтиме сильний дощ, який піде на спад після обіду, але до вечора знову посилиться. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно лише вдень, потім похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +21 вдень та +12 вночі. У Львові — +12 вдень та +9 вночі. У Харкові — +24 вдень та +11 вночі. В Одесі — +21 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 жовтня Всесвітній день грибників / Фото: pixabay.com

3 жовтня в Україні святкують День техніків. Це свято було запроваджено 1998 року з метою підтримки старшокласників у виборі технічної освіти та кар’єри. У цей день вшановують працівників різних технічних професій, таких як інженери, електрики, ІТ-спеціалісти, автослюсарі та багато інших.

Також 3 жовтня Всесвітній день грибників. Це неофіційне свято, яке відзначають любителі “тихого полювання” — збирання грибів. Цей день є чудовою нагодою для активного відпочинку на природі та насолоди грибним сезоном.

А ще 3 жовтня Всесвітній день тверезості. Цей день присвячений заохоченню людей утримуватися від вживання алкоголю та роздумам про історію рухів за тверезість у всьому світі. Основною метою цього дня є привернення уваги до проблеми алкоголізму та його негативного впливу на здоров’я і життя людей. Це також нагода для поширення інформації про переваги здорового способу життя та підтримки тих, хто прагне подолати залежність.

3 жовтня святкують Всесвітній день смузі. Це свято було засноване 2015 року канадським молекулярним токсикологом та експертом з питань здоров’я Реєм Мехтою. Метою цього дня є популяризація смузі як смачного та корисного напою, який можна легко включити до щоденного раціону. Смузі — це напій, який зазвичай готують з фруктів, овочів, йогурту або молока, і він багатий на вітаміни та мінерали. Цей день є чудовою нагодою спробувати нові рецепти та насолодитися здоровими напоями.