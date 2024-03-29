Яке завтра, 30 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

30 березня 2024 року — субота. 766-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

30 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Іоана Ліствичника. Народився в благочестивій християнській родині близько 570 року. Коли йому виповнилося 20 років вирішив прийняти чернечий постриг. Після чого пішов жити до пустелі, де пробув сорок років. Іоан намагався відмовляти собі в будь-яких плотських бажаннях, куштував їжу, яка була дозволена ченцям, але і її їв в особливо малих кількостях. Майже увесь час проводив в молитвах. Згодом повернувся з пустелі і став ігуменом Синайської обителі, але через чотири роки, зрозумівши, що таке життя не для нього, знову усамітнився. Помер у віці 80 років, мирно, уві сні.

Що не можна робити 30 березня

Не можна давати гроші в борг чи позичати самим.

Заборонено сваритися, лихословити, злитися.

Краще не займатися домашніми справами і відкласти серйозну фізичну працю.

Народні прикмети і традиції на 30 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на черешні з'явилися квіти — можна садити кукурудзу та буряки;

на березі листя розпустилося — до малої кількості дощів влітку;

з вуликів вже вилітають бджоли — прийшла справжня весна, яка буде теплою;

гуси високо летять — до великої кількості дощів навесні та влітку;

кульбаби почали квітнути — до короткого літа.

30 березня кульбаби почали квітнути — до короткого літа / Фото: Pexels

Цікава традиція існувала у наших предків, що пов'язана з цим днем. Господині обов'язково пекли печиво у формі драбинки, яке роздавали всім членам родини. Вірили, якщо з'їсти таке, то цілий рік будеш здоровим. Також будинковому залишали ласощі, щоб він не шкодив, а допомагав по господарству.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 березня

Які завтра іменини: Іван, Захар, Пантелеймон, Сава.

Талісманом людини, народженої 30 березня, є аквамарин. Дорогоцінний камінь, який відрізняється ніжно-блакитним кольором. В Давньому Римі вірили, що аквамарин допомагає лікувати хворе горло, покращує стан печінки.

Цього дня народилися:

1844 рік — французький поет-символіст, критик Поль Верлен;

1853 рік — французький живописець-постмодерніст голландського походження Вінсент ван Гог.

Пам’ятні дати 30 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 березня:

1814 рік — Наполеонівські війни: війська шостої коаліції вступили до Парижа;

1842 рік — американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонґ уперше у лікувальній практиці застосовує ефір як анестезуючий засіб під час видалення пухлини на шиї пацієнта;

1853 рік — у львівській аптеці починає світитися перша гасова лампа, сконструйована Й. Зегом, І. Лукасевичем, А. Братковським;

1856 рік — підписання Паризького договору. Кінець Кримської війни;

1858 рік — Гаймен Ліпмен з Філадельфії отримує патент на олівець з гумкою на торці;

1870 рік — поправка, що забороняє обмежувати виборчі права на основі раси, кольору шкіри чи попереднього перебування в рабстві, стає частиною Конституції США;

1888 рік — велика пожежа знищує третину будинків міста Сколе на Бойківщині;

1912 рік — Агадирська криза у Марокко вирішується шляхом встановлення французького протекторату;

1922 рік — у Києві створюють театр-студію "Березіль";

1941 рік — німецький корпус "Afrika" під командуванням генерала Ервіна Роммеля проводить у Лівії першу атаку на англійські позиції;

1946 рік — військова поліція союзних військ заарештовує у Франкфурті близько тисячі нацистів, котрі намагались відновити діяльність нацистської партії;

1972 рік — Велика Британія впроваджує пряме правління у Північній Ірландії;

1975 рік — північнов'єтнамська армія займає Сайгон, кінець В'єтнамської війни;

1976 рік — формальний початок музичного панк-руху: в одному з лондонських клубів відбувається концерт групи "The Sex Pistols";

1981 рік — Джон Гінклі здійснює замах на президента США Рональда Рейгана: останнього було серйозно поранено;

1987 рік — картину Вінсента ван Гога "Соняшники" продають за рекордну суму — 39,85 мільйонів доларів;

1990 рік — Естонія заявляє про початок підготовки виходу зі складу СРСР;

1991 рік — кардинал Мирослав Любачівський повертається з Риму до Львова і посідає престол Верховних архієпископів Львівських;

1992 рік — на 64 церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії найкращою картиною визнають "Мовчання ягнят" з Джоді Фостер і Ентоні Гопкінсом у головних ролях;

1992 рік — суд міста Портленд (США) виносить рішення, яке зобов'язує компанію "Philip Morris" виплатити 81 мільйон доларів США сім'ї померлого від раку легенів курця, що 40 років курив сигарети "Мальборо";

1995 рік — Папа Римський Іван Павло II випускає свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засуджує аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані;

1998 рік — німецький автогігант BMW купує британську компанію Rolls-Royce за $570 млн.

Погода на 30 березня

Завтра, 30 березня, в Києві хмарно, в другій половині дня можливий дрібний дощ. У Львові хмарно, нічний дрібний дощ закінчиться ще до ранку, після цього без опадів. У Харкові від ранку і до вечора ясно, пізніше на небі з'являться хмари, без опадів. В Одесі хмарно, майже увесь день йтиме дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — +14 вдень та +9 вночі. У Львові — +15 вдень та +9 вночі. У Харкові — +15 вдень та +5 вночі. В Одесі — +12 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 березня в Україні і світі святкують Годину Землі / Фото: Pexels

30 березня в Україні і світі святкують Годину Землі. Основою нашого життя є природа, проте за останні десятиліття людство почало знищувати її шаленими темпами. Постійно зростає використання енергоресурсів, води та ґрунт забруднюються, збільшується вміст парникових газів в атмосфері. Це все призводить до глобальних змін, які можна зупинити лише за умови правильного ставлення до довкілля. Саме тому була створена Година Землі, що припадає щороку на останню суботу березня. Увечері всі небайдужі вимикають світло на одну годину.

Наразі щорічно в акції Година Землі беруть участь 190 країн світу, вона стала наймасовішим заходом на планеті. Все більше людей та підприємств щороку доєднуються до акції, віддаючи, звичайно символічно, свій голос за підвищення енергоефективності, розумне споживання ресурсів.

Також 30 березня Всесвітній день біполярного розладу. Подія була започаткована за ініціативи Міжнародної спільноти біполярних розладів. Дату обрали невипадково. Саме цього дня народився відомий художник Вінсент ван Гог, у якого посмертно діагностували біполярний розлад. День присвячений підвищенню інформації про біполярні розлади.