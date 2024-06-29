Яке завтра, 30 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 червня, Всесвітній день соціальних мереж. Віряни святкують Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів. До Нового року залишилося 184 дні.

30 червня 2024 року — неділя. 858-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

30 червня в церковному календарі – Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів. Це свято присвячене дванадцяти апостолам: Петру Першоверховному, Андрію Первозваному, Іакову Зеведеєву, Івану Богослову, Пилипу, Варфоломію, Фомі, Матвію, Якову Алфеєву, Тадею, Симону Кананіту, а також апостолу Маттію, обраному до числа дванадцяти апостолів замість Юди Іскаріота. Ісус Христос зібрав собі учнів серед простого люду за три роки до свого розп’яття на Хресті. Він обирав тих, хто не лише міг усім серцем осягнути глибину Його вчення, але й донести до інших Любов до Бога, здатних служити людству.

Покликані до апостольства 70 учнів були наділені Ісусом чудодійною силою, і вони покинули своїх рідних та звичне життя, щоб крок за кроком слідувати за своїм Божественним Вчителем, охоче розділяти з Ним усі труднощі й страждання на нелегкому шляху до Істини й спасіння роду людського. Серед 70 учнів Ісуса Христа було обрано саме 12, бо це число збігається з числом дванадцяти колін ізраїльських. На час проповіді Христа з дванадцяти родів ізраїльських збереглося лише два з половиною: Іуди, Веніаміна і половина від Левія. Решта дев’ять з половиною родів з часу завоювання Північного царства (722 рік до н. е.) вважалися зниклими.

Що не можна робити 30 червня

Не варто сваритися і лаятися — будь-який конфлікт затягнеться.

Не дозволяється вживати алкогольні напої.

Заборонено відмовляти у допомозі, якщо вас про неї попросили.

Народні прикмети і традиції на 30 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: коропи опустилися на дно водойми — чекайте на негоду;

кує зозуля до спекотного і довгого літа;

якщо зозуля цього дня мовчить, то зима буде сніжною, а сніг випаде рано;

вранці багато роси до сонячної погоди протягом кількох днів.

30 червня коропи опустилися на дно водойми — чекайте на негоду / Фото: Unsplash

Віряни моляться до святих апостолів, просячи їх про допомогу в будь-яких починаннях. Також важливо цього дня помиритися зі всіма, з ким перебуваєте у сварці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 червня

Які завтра іменини: Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків, Ян.

Талісманом людини, народженої 30 червня є турмалін. Дорогоцінний камінь, який має чимало енергетичних властивостей. В давнину вірили, що турмалін допомагає збалансовувати енергію, а тому приносить у життя власника гармонію.

Цього дня народилися:

1907 рік — український політичний і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу ОУН Роман Шухевич (Тарас Чупринка);

1914 рік — український вчений-механік, генеральний конструктор радянської ракетно-космічної техніки Володимир Челомей;

1966 рік — чемпіон світу з боксу у 1986—90, наймолодший серед професіоналів-важковаговиків Майк Тайсон.

Пам’ятні дати 30 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 червня:

1520 рік — іспанські конкістадори страчують імператора ацтеків Монтесуму II;

1792 рік — до Парижа з "Бойовою піснею Рейнської армії" Руже де Ліля вступає марсельський добровольчий батальйон, після чого пісня починає називатися "Марсельєзою";

1798 рік — Наполеон прибуває зі своєю армією до Єгипетського еялету під час Єгипетського походу;

1810 рік — Королівство Голландія включають до складу Французької імперії;

1876 рік — Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголошують війну Османській імперії;

1894 рік — відкривають найзнаменитіший лондонський міст — Тавер-бридж;

1894 рік — Чосон оголошує незалежність від Китаю;

1910 рік — закінчують укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою;

1934 рік — "ніч довгих ножів" — лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищує небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників;

1940 рік — за наказом Герінга розпочинається повітряна блокада Великої Британії;

1941 рік — Українські Національні збори у Львові проголошують Акт відновлення Української Держави й створюють Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька;

1947 рік — у Мюнхені відновлює роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова;

1948 рік — Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з "Bell Laboratories" оголошують про створення транзистора;

1988 рік — за непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучає від церкви французького архієпископа Лефебра;

1991 рік — у Сімферополі закінчується перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;

1992 рік — приймають закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим;

2013 рік — починається антиміліцейський протест у селищі Врадіївка;

2022 рік — російські війська покидають захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.

Погода на 30 червня

Завтра, 30 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +32 вдень та +22 вночі. У Львові +30 вдень та +19 вночі. У Харкові +30 вдень та +19 вночі. В Одесі +30 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день соціальних мереж / Фото: Unsplash

30 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день соціальних мереж. Особливе свято, яке виникло 2010 року за ініціативою однієї з медіа-компаній США, Mashable. Соціальні мережі — це онлайн платформи, які дозволяють нам ділитися думками, ідеями та інформацією, створюючи віртуальні спільноти. Завдяки соціальним мережам, ми завжди на зв’язку з людьми, спілкування з якими для нас важливе. Це можуть бути наші близькі, друзі, колеги або просто добрі знайомі.

Також 30 червня Міжнародний день астероїда. Свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН на засіданні 6 грудня 2016 року за ініціативою Асоціації дослідників космосу (ASE) та підтримки Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях (COPUOS). Це свято призначене для привернення уваги широких верств населення до небезпеки падіння астероїда на Землю.

А ще 30 червня Міжнародний день планетаризму. Його європейське коріння вперше з’явилося в Італії 1990 року завдяки ініціативі Асоціації італійських планетаріїв. 1994 року це свято отримало статус міжнародного дня, підтриманого французькими "храмами астрономії". Мета Міжнародного дня планетаріїв полягає в тому, щоб залучити міжнародну спільноту планетаріїв до співпраці, яка сприяє поширенню знань про планетарії серед громадськості. Це свято допомагає нагадати нам про важливу місію планетаріїв: "спіймати зірки" і принести їх на Землю, щоб кожен міг насолоджуватися ними і дізнаватися більше про Всесвіт.