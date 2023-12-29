Яке завтра, 30 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 грудня, Фестиваль величезних змін в останню хвилину. Віряни вшановують пам'ять Онисії Солунської. До Нового року залишився 1 день.

30 грудня 2023 року — субота. 675-й день війни в Україні.

Яке завтра, 30 грудня, церковне свято

30 грудня в церковному календарі — день пам’яті Онисії Солунської. Вона жила в III столітті і отримала досить непогану на той час освіту, адже народилася у заможній родині. Благочестиве життя полюбилося дівчині ще від ранніх років, тому вона ніколи не пишалася своїми багатствами. Росла, однак, лагідною та смиренною. Після смерті батьків роздала все своє багатство біднякам. Сама ж почала вести сподвижницьке життя. Коли імператором став Максиміліан, він розпочав гоніння за християнами. Тоді Онисію схопили і кинули до в'язниці. Довго мучили дівчину, а пізніше вбили мечем.

Що не можна робити 30 грудня

Не бажано мати будь-які справи з грошими, тому що будуть проблеми з фінансами.

Не можна пересуватися пішки на великі дистанції.

Заборонено прясти і шити, бо це принесе нещастя.

Народні прикмети і традиції на 30 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ясна погода до потепління;

вітер дме з півдня — чекайте на тепле літо і врожайний рік;

голосно цвірінькають горобці — до швидкої відлиги;

не видно зірок на небі — погода зміниться;

вітер західний — в річках буде багато риби;

пішов сніг — літо буде похмурим.

30 грудня голосно цвірінькають горобці до швидкої відлиги / Фото: Pexels

В народному календарі дата отримала назву Онисія Зимова. Наші пращури зазвичай різали свиней і гусей, готуючись до Маланки та вечора Василя. Вірили також, що дитина, яка народилася на Онисію, буде дуже щасливою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 грудня

Які завтра іменини: Антон, Данило, Лев, Макар, Тимон, Федора, Феодосія, Ярина, Ірина, Марія, Онисія.

Талісманом людини, народженої 30 грудня, є амазоніт. Мінерал, який вважається уособленням спокійної енергії, стабільності. А ще амазоніт називають жіночим каменем, який приносить щастя.

Цього дня народилися:

1906 рік — український художник, графік, поет, мистецтвознавець, журналіст, громадський діяч Святослав Гординський;

1912 рік — український актор, гуморист, майстер художнього слова Андрій Сова;

1971 рік — український бандурист, співак, громадсько-політичний діяч Волощук Назар Олександрович.

Пам’ятні дати 30 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 грудня:

1616 рік — виходить з друку "Часослов" — перша друкована книга в Києві;

1853 рік — США купують в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико;

1905 рік — француз Віктор Емері на автомобілі "Darracq" з бензиновим двигуном встановлює новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він розвиває швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год);

1927 рік — в Токіо між районами Уено і Асакуса починає діяти перший в Азії метрополітен;

1947 рік — під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікається престолу;

1964 рік — утворюють ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку);

1965 рік — Фердинанд Маркос стає президентом Філіппін;

1992 рік — у Сімферополі починає виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета "Кримська світлиця";

1993 рік — Ізраїль i Ватикан встановлюють дипломатичні відносини;

1999 рік — Верховний Суд України визнає статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними;

2006 рік — у Багдаді страчують через повішення президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна.

Погода на 30 грудня

Завтра, 30 грудня, в Києві вранці безхмарне небо, яке захмариться вдень та ввечері, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові від ранку і до вечора похмура погода, без опадів. В Одесі ранок та день хмарні, але ввечері небо може прояснитися, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +2 вночі. У Львові — +9 вдень та +3 вночі. У Харкові — +5 вдень та +1 вночі. В Одесі — +7 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 грудня в Україні і світі святкують Фестиваль величезних змін в останню хвилину / Фото: Pexels

30 грудня в Україні і світі святкують Фестиваль величезних змін в останню хвилину. Багато людей на початку нового року ставлять собі цілі для досягнення певних вершин. Якщо ж протягом року зволікати, то ці обіцянки так і залишаються невиконаними. Ця незвична подія мотивує завершити виконання завдань, які ви ставили перед собою на початку цього року. Інколи для цього доводиться докласти чималих зусиль, адже часу залишається досить мало.

Також 30 грудня День глобального планування. Дата присвячена підбиттю підсумків року, який проходить, а також створенню цілей на прийдешній рік. Подія заохочує людей задуматися і переглянути своє прагнення, спланувати детальні кроки для їхнього втілення в життя. Перед тим, як писати цілі на новий рік, спробуйте проаналізувати минулий. Завдяки такому самоаналізу ви зможете ставити перед собою справді важливі цілі.

А ще 30 грудня святкують День соди. В історії людства гідрокарбонат натрію є однією з найбільш популярних хімічних речовин. Його широко використовують в різноманітних сферах життя. Невідомо, хто і коли придумав таке незвичайне свято, але воно допомагає людству зрозуміти, яку важливу роль грає сода у нашому повсякденні.