Яке завтра, 30 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 грудня, День глобального планування. Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Анісії. До Нового року залишився 1 день.
30 грудня 2024 року — понеділок. 1041-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
30 грудня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Анісії. Вона жила в ІІІ столітті. Вона була дочкою римського сенатора, який був прихованим християнином. Анісія також прийняла християнство і відмовилася від язичних звичаїв. Її батько, дізнавшись про її віру, відмовився від неї і навіть піддав її тортурам, але Анісія залишилася вірною своїй вірі. Врешті-решт, вона була змушена піти у вигнання, де продовжувала свою місію, проповідуючи християнство серед місцевого населення. Її мученицька смерть стала символом віри і відданості Богу.
Що не можна робити 30 грудня
- Не можна шити, в'язати, прясти.
- Забороняється пересуватися пішки на довгі дистанції.
- Не варто мати серйозні справи з грошима.
Народні прикмети і традиції на 30 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: сніжить — до похмурого літа;
- горобці голосно цвірінькають — чекайте на швидку відлигу;
- на небі не видно зірок — зміниться погода;
- південний вітер — буде тепле літо і врожайний рік.
Наші предки вірили, що дитина, яка народилася цього дня, матиму надзвичайно щасливу долю.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 грудня
Які завтра іменини: Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків.
Талісманом людини, народженої 30 грудня є амазоніт. Цей мінерал здавна вважався уособленням спокійної енергії. Амазоніт часто називають "жіночим каменем", який приносить щастя.
Цього дня народилися:
- 1912 рік — український актор, гуморист, майстер художнього слова Андрій Сова;
- 1971 рік — український бандурист, співак, громадсько-політичний діяч Волощук Назар Олександрович;
- 1974 рік — українська акторка театру та кіно, продюсерка та громадська діячка Ірма Вітовська.
Пам’ятні дати 30 грудня
Календар важливих подій в Україні та світі за 30 грудня:
- 1616 рік — виходить з друку перша друкована книга в Києві — "Часослов";
- 1853 рік — США купують в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико;
- 1905 рік — француз Віктор Емері на автомобілі "Darracq" з бензиновим двигуном встановлює новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 177.5 км/год;
- 1927 рік — в Токіо між районами Уено і Асакуса починає діяти перший в Азії метрополітен;
- 1964 рік — утворюють ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку);
- 1992 рік — у Сімферополі починає виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета "Кримська світлиця";
- 1993 рік — Ізраїль i Ватикан встановлюють дипломатичні відносини;
- 1999 рік — Верховний Суд України визнає статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними;
- 2006 рік — у Багдаді страчують через повішення Президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна.
Погода на 30 грудня
Завтра, 30 грудня, в Києві похмуро, вранці дощ зі снігом. У Львові хмарно, вночі дрібний дощ зі снігом, потім без опадів. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві +3 вдень та +1 вночі. У Львові +2 вдень та -1 вночі. У Харкові +2 вдень та -2 вночі. В Одесі +3 вдень та 0 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
30 грудня в Україні і світі святкують День глобального планування. Це неофіційна ініціатива, спрямована на те, щоб нагадати людям про важливість планування в різних сферах життя: особистій, професійній, соціальній та глобальній. Він зазвичай припадає на період, коли люди замислюються про свої цілі, як-от наприкінці року або перед початком нового.
Також 30 грудня Фестиваль величезних змін в останню хвилину. Це неофіційний, але популярний формат заходу, що підкреслює креативність і адаптивність у вирішенні проблем або реалізації ідей в умовах обмеженого часу. Цей фестиваль зазвичай організовується в неформальній атмосфері і може включати різноманітні активності, пов’язані з імпровізацією, вирішенням завдань на швидкість або демонстрацією нестандартного мислення.