Яке завтра, 30 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 грудня, День глобального планування. Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Анісії. До Нового року залишився 1 день.

30 грудня 2024 року — понеділок. 1041-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

30 грудня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Анісії. Вона жила в ІІІ столітті. Вона була дочкою римського сенатора, який був прихованим християнином. Анісія також прийняла християнство і відмовилася від язичних звичаїв. Її батько, дізнавшись про її віру, відмовився від неї і навіть піддав її тортурам, але Анісія залишилася вірною своїй вірі. Врешті-решт, вона була змушена піти у вигнання, де продовжувала свою місію, проповідуючи християнство серед місцевого населення. Її мученицька смерть стала символом віри і відданості Богу.

Що не можна робити 30 грудня

Не можна шити, в'язати, прясти.

Забороняється пересуватися пішки на довгі дистанції.

Не варто мати серйозні справи з грошима.

Народні прикмети і традиції на 30 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніжить — до похмурого літа;

горобці голосно цвірінькають — чекайте на швидку відлигу;

на небі не видно зірок — зміниться погода;

південний вітер — буде тепле літо і врожайний рік.

30 грудня горобці голосно цвірінькають — чекайте на швидку відлигу / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що дитина, яка народилася цього дня, матиму надзвичайно щасливу долю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 грудня

Які завтра іменини: Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків.

Талісманом людини, народженої 30 грудня є амазоніт. Цей мінерал здавна вважався уособленням спокійної енергії. Амазоніт часто називають "жіночим каменем", який приносить щастя.

Цього дня народилися:

1912 рік — український актор, гуморист, майстер художнього слова Андрій Сова;

1971 рік — український бандурист, співак, громадсько-політичний діяч Волощук Назар Олександрович;

1974 рік — українська акторка театру та кіно, продюсерка та громадська діячка Ірма Вітовська.

Пам’ятні дати 30 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 грудня:

1616 рік — виходить з друку перша друкована книга в Києві — "Часослов";

1853 рік — США купують в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико;

1905 рік — француз Віктор Емері на автомобілі "Darracq" з бензиновим двигуном встановлює новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 177.5 км/год;

1927 рік — в Токіо між районами Уено і Асакуса починає діяти перший в Азії метрополітен;

1964 рік — утворюють ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку);

1992 рік — у Сімферополі починає виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета "Кримська світлиця";

1993 рік — Ізраїль i Ватикан встановлюють дипломатичні відносини;

1999 рік — Верховний Суд України визнає статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними;

2006 рік — у Багдаді страчують через повішення Президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна.

Погода на 30 грудня

Завтра, 30 грудня, в Києві похмуро, вранці дощ зі снігом. У Львові хмарно, вночі дрібний дощ зі снігом, потім без опадів. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +3 вдень та +1 вночі. У Львові +2 вдень та -1 вночі. У Харкові +2 вдень та -2 вночі. В Одесі +3 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 грудня в Україні і світі святкують День глобального планування / Фото: Unsplash

30 грудня в Україні і світі святкують День глобального планування. Це неофіційна ініціатива, спрямована на те, щоб нагадати людям про важливість планування в різних сферах життя: особистій, професійній, соціальній та глобальній. Він зазвичай припадає на період, коли люди замислюються про свої цілі, як-от наприкінці року або перед початком нового.

Також 30 грудня Фестиваль величезних змін в останню хвилину. Це неофіційний, але популярний формат заходу, що підкреслює креативність і адаптивність у вирішенні проблем або реалізації ідей в умовах обмеженого часу. Цей фестиваль зазвичай організовується в неформальній атмосфері і може включати різноманітні активності, пов’язані з імпровізацією, вирішенням завдань на швидкість або демонстрацією нестандартного мислення.