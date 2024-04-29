Яке завтра, 30 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 квітня, День прикордонника в Україні. Віряни вшановують пам'ять апостола Якова Заведеїва. До Нового року залишилося 245 днів.

30 квітня 2024 року — вівторок. 797-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

30 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостола Якова Заведеїва. Був одним з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Народився в Галілеї у родині рибалки. Його брат — Іван Богослов, який вважається одним із найближчих до Спасителя апостолів. Саме Яків, Іван, Андрій та Петро брали участь в усіх найважчих подіях життя Ісуса. Якову за наказом царя Ірода відсікли голову.

Що не можна робити 30 квітня

Не можна заплітати коси, бо вплетете в них нещастя.

Заборонено робити ремонт.

Не варто спізнюватися і лінуватися.

Народні прикмети і традиції на 30 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зоряна і тепла ніч — літо буде врожайним;

вранці погода вкаже, яким буде літо;

вдень йде теплий дощ — до великого урожаю зерна;

зірки ховаються за хмарами — чекайте на дощ.

30 квітня вранці погода вкаже, яким буде літо / Фото: Unsplash

Останній день квітня у наших пращурів закривав весільну пору. До цього часу вже закінчувалися всі запаси продуктів, а тому важко було накрити багатий святковий стіл. Та ще й починався сезон польових робіт. Існувало повір'я, якщо зіграти весілля в травні, то все життя будете мучитися.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 квітня

Які завтра іменини: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

Талісманом людини, народженої 30 квітня, є агат. Камінь став відомий людству ще в IV столітті. Здавна вірили, що носити агат потрібно тим людям, у кого є проблеми на емоційному рівні.

Цього дня народилися:

1932 рік — український письменник Василь Шевчук;

1970 рік — український воєначальник, учасник російсько-української війни, Герой України Сергій Наєв;

1971 рік — український військовослужбовець Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Сергій Васіч.

Пам’ятні дати 30 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 квітня:

711 рік — військо Таріка бен Зіяда висаджується на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання;

1803 рік — США купляють Луїзіану у Франції за 15 млн доларів;

1838 рік — Нікарагуа відокремлюється від Центральноамериканської Федерації;

1854 рік — відкривають першу залізницю в Бразилії;

1863 рік — починається битва під Чанселорсвіллом;

1900 рік — анексія Гавайських островів Сполученими Штатами;

1918 рік — Миколу Василенка призначають отаманом (очільником Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського;

1977 рік — британський рок-гурт Led Zeppelin встановлює світовий рекорд з відвідуваності концертів;

1999 рік — у зв'язку з виконанням свого мандату в Україні завершується роботу місія ОБСЄ;

2018 рік — АТО на сході України змінюється на Операцію Об'єднаних сил.

Погода на 30 квітня

Завтра, 30 квітня, в Києві сонячно, опадів не передбачається. У Львові хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +24 вдень та +14 вночі. У Львові — +23 вдень та +10 вночі. У Харкові — +26 вдень та +13 вночі. В Одесі — +21 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 квітня Міжнародний день джазу / Фото: Unsplash

30 квітня в Україні святкують День прикордонника. Щороку професійне свято припадає на останній день квітня. Це можливість віддати шану тим війьковослужбовцям, які охороняють межі нашої держави.

Також 30 квітня Міжнародний день джазу. Свято було створене 2011 року після офіційного рішення ЮНЕСКО. Ініціатива ж створення такої події належить американському джазовому піаністу і композитору Гербі Генкоку. Батьківщиною джазу є Новий Орлеан (США). Це місто на півдні країни відрізняється глибокими зв'язками з Європою. На початку 1700-х років тут проживало багато чорношкірих рабів, які збиралися по неділях на околицях міста, щоб потанцювати під барабанну музику. Вони мали чималий вплив на джазову музику. Як і духовий оркестр, який став популярним в США після Другої світової війни.

А ще 30 квітня Міжнародний день свічкаря. Незвичайне свято, популярне в багатьох країнах світу. Воно привертає увагу до цікавого ремесла свічкарів. Свято створили 2017 року. Мистецтво свічкаря об'єднує велику кількість людей.

30 квітня День зачіски (День вдячності перукарям). Неофіційне американське свято, яке було створене, щоб вшанувати роботу перукарів і перукарок, а також стилістів та всіх тих, хто створює зачіски.