Яке завтра, 30 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

30 липня 2023 року — неділя. 522-й день війни в Україні.

Яке завтра, 30 липня, церковне свято

30 липня в церковному календарі – день пам’яті великомучениці Марини. Марина або Маргарита була римською дівою-християнкою. На жаль, про її життя нам мало що відомо. Народилася вона в Антіохії, її батьком був язичницький жрець, а мати померла під час пологів. Дитину виховувала няня, яка була таємною християнкою.

В юному віці Марина прийняла хрещення і вирішила віддати своє життя служінню Господу. Однак роки йшли і дівчина стала дуже вродливою. Заходів одружитися на ній римський префект Олівій, але дівчина відмовилася. Невдале залицяння закінчилося тим, що префект потягнув Марину до суду. Там вона відмовилася поклонятися язичницьким богам, за що її засудили до смертної кари. Спалити дівчину не вдалося, її тіло залишилося неушкодженим. Тому їй відрубали голову мечем.

Що не можна робити в цей день

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Категорично заборонено лаяти чи бити дітей.

Не можна дивитися на блискавки, які часто з'являються без дощу і грому, можна осліпнути.

Народні прикмети і традиції на 30 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гроза вказує на дощову осінь та зиму з великою кількістю заметіль;

до обіду спекотно, а після холоднішає — чекайте на сонячну погоду наступного дня;

на небі білі хмари і дощ — погода зміниться;

спалахи блискавиць означають, що добре вродять горіхи.

30 липня спалахи блискавиць означають, що добре вродять горіхи / Фото: Pexels

В народі 30 липня називали Марининим днем. Часто в цей період йдуть дощі чи грози. Вважається, що особливо небезпечною є блискавка, яка може влучити в будинок і почати пожежу. Тому наші предки молилися Марині, щоб та захистила оселю від вогню. Марину також вважали покровителькою рибалок. Тому день вважається вдалим для риболовлі.

Погода на 30 липня

Завтра, 30 липня, в Києві хмарно, ввечері можливий дощ із грозою. У Львові похмуро, вдень дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +18 вночі. У Львові +21 вдень та +17 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +27 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 30 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 липня:

1419 рік — Празька дефенестрація, вбивство гуситами членів міської ради Праги;

1502 рік — Христофор Колумб вперше зустрічає представників народу майя;

1793 рік — у Канаді починається будівництво Йорка (тепер Торонто);

1895 рік — у Львові відкривають музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка;

1900 рік — у Британії забороняють дитячу працю в шахтах;

1920 рік — створюють Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця;

1956 рік — на американських доларах з'явиляється гасло "In God We Trust";

1974 рік — Квебек оголошує французьку мову єдиною офіційною;

1984 рік — на телеканалі NBC починається показ серіалу "Санта-Барбара";

2016 рік — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснює перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 липня

Які завтра іменини: Леонід, Петро, Вероніка, Марина, Маргарита.

Талісманом людини, народженої 30 липня є діамант. Найцінніший та найдорожчий догороцінний камінь. З грецької мови назву можна перекласти як "непереможний". Здавна вірили, що діаманти приносять своєму власнику удачу та кохання.

В цей день народилися:

1872 рік — український хірург Олексій Кримов;

1947 рік — американський актор, культурист, політик, 38-й губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер;

1972 рік — український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор Олесь Санін.

Який завтра день в Україні і світі

30 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день дружби / Фото: Pexels

30 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день дружби. Свято було встановлено Генеральною асамблеєю ООН, адже дружба допомагає об'єднувати цілі нації і спільноти, тим самим сприяти порозумінню між ними. Дружба почали описувати і аналізувати філософи ще в давні часи. Наприклад, Арістотель виділяв три типи дружби — заради вигоди, для взаємного задоволення та таку, яка основана на спільних цінностях. А ось Сократ вважав, що друзів повинні об'єднувати виключно пошуки мудрості та істини.

Також 30 липня День працівників торгівлі в Україні. Торгівля в сучасному світі — це вагомий політичний, економічний фактор для будь-якої держави. І наша країна не є виключенням. На території сучасної України торгівля була широко розповсюджена ще за часів Київської Русі. Тоді центрами торгівлі були ті місця, біля яких збиралися селяни та ремісники, щоб придбати все необхідне для життя.

А ще 30 липня Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Дата була започаткована ООН 18 грудня 2013 року. Головна її мета полягає в тому, щоб привернути увагу та підвищити поінформованість суспільства про цю гостру проблему, залучити владу до боротьби проти торгівлі людьми.

30 липня святкують Всесвітній день вишивки. Свято було започатковане Broderiakademin, BRAK 2011 року. Вишивку можна назвати давнім рукодільним мистецтвом, яке полягає в тому, щоб прикрасити будь-який матеріал різноманітними візерунками. Вишивка почала розвиватися ще в першому тисячолітті до нашої ери. В ній часто закладають інформацію про віру, обряди, звичаї певного народу.

Також 30 липня День свекра. Хоча це і маловідоме, проте досить позитивне сімейне свято. Свекор — це родич по відношенню до жінки, який з'являється після її заміжжя, він є батьком її чоловіка.