Яке завтра, 30 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 липня, Міжнародний день дружби. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. До Нового року залишилося 154 днів.

30 липня 2024 року — вівторок. 888-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

30 липня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Сила був одним з апостолів від 70, які служили разом з апостолом Павлом. В Єрусалимській Церкві він був поважаним чоловіком, "начальником між братиями". Пізніше Сила став єпископом у Коринті.

Силуан також був апостолом від 70 та співпрацював з апостолом Павлом. Після проповіді в різних містах він став єпископом у Фессалоніці. Андронік також належав до числа апостолів від 70. Він був єпископом Паннонийським.

Що не можна робити 30 липня

Не варто переїдати.

Заборонено торкатися гострих предметів.

Не можна відмовляти людям у допомозі.

Народні прикмети і традиції на 30 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: прохолодна погода — найближчим часом не буде опадів;

в повітрі вже літає павутина — ще довго протримається сонячна погода;

дощова і вітряна погода — дощитиме кілька днів;

перед світанком сильно мерехтять зірки — будуть рясні опади.

30 липня перед світанком сильно мерехтять зірки — будуть рясні опади / Фото: Unsplash

Цього дня наші предки збирали і їли ожину, обов'язково готували з цією ягодою різноманітні страви. Здавна знали, що ожина не лише смачна, але й дуже корисна. Також вже починали висівання озимих.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 липня

Які завтра іменини: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

Талісманом людини, народженої 30 липня, є карнеол. Дивовижний камінь, який зачаровує своєю красою. Карнеол допомагає сором'язливим стати більш комунікабельними, не боятися виступати на публіці.

Цього дня народилися:

1914 рік — видатний український хоровий диригент і педагог Павло Муравський;

1928 рік — український живописець Богдан Жружинець;

1972 рік — український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор Олесь Санін.

Пам’ятні дати 30 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 липня:

1502 рік — Христофор Колумб вперше зустрічає представників народу мая;

1793 рік — у Канаді починається будівництво Йорка (тепер Торонто);

1895 рік — у Львові відкривають музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка;

1900 рік — у Британії забороняють дитячу працю в шахтах;

1920 рік — створюють Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця;

1956 рік — на американських доларах з'явиляється гасло "In God We Trust";

1974 рік — Квебек оголошує французьку мову єдиною офіційною;

1984 рік — на телеканалі NBC починається показ серіалу "Санта-Барбара";

2016 рік — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснює перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Погода на 30 липня

Завтра, 30 липня, в Києві сонячно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +19 вночі. У Львові — +24 вдень та +16 вночі. У Харкові — +28 вдень та +21 вночі. В Одесі — +28 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день дружби / Фото: Unsplash

30 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день дружби. Свято було запропоновано 1958 року в Парагваї доктором Артеміо Брачіо під час вечері з друзями в Пуерто Пінаско. Відтоді цей день став символом тепла, доброти та спільності. А саму дату проголосила Генеральна Асамблея ООН 2011 року. Цього дня ми нагадуємо собі, як важливо мати справжніх друзів та підтримувати дружні стосунки.

Також 30 липня Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. 2013 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила цей день Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми. Він був запроваджений з метою підвищення обізнаності громадян щодо глобальної проблеми торгівлі людьми та залучення уваги до становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього жахливого злочину.

А ще 30 липня Всесвітній день вишивки. Це неофіційне свято було започатковане шведською організацією "Broderiakademin, BRAK" 2011 року. Воно стало частиною традиції та щорічно припадає на третю декаду липня. Вишивка — це мистецтво оздоблення тканини візерунками за допомогою голок та ниток. Вишивка має різні стилі та техніки, і вона завжди була важливою частиною культурної спадщини не лише українців, але й інших народів світу.