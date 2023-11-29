Яке завтра, 30 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 листопада, День радіотехнічних військ повітряних сил Збройних Сил України. Віряни вшановують пам'ять апостола Андрія Первозванного. До Нового року залишився 31 день.

30 листопада 2023 року — четвер. 645-й день війни в Україні.

Яке завтра, 30 листопада, церковне свято

30 листопада в церковному календарі – день пам’яті апостола Андрія Первозванного. Він отримав своє ім'я через те, що був одним з перших учнів Ісуса Христа. До цього він довгий час ішов за Іоаном Предтечею. Проповідував Андрій християнство по всьому світу разом з апостолом Петром. Тричі був у Європі та Азії. Коли був ув'язнений апостол Матвій, то саме Андрій прийшов до нього на допомогу. За своє життя він здійснив чимало подвигів та див.

Що не можна робити 30 листопада

Заборонено займатися хатніми справами: шити, в'язати, прибирати, прати.

Не можна влаштовувати гучних гулянь з алкоголем.

Не варто їсти м'ясні та молочні страви, яйця, все ще йде Різдвяний піст.

Народні прикмети і традиції на 30 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг іде не лежить на землі — він ще не танутиме 10 днів;

морозний день — до гарного врожаю наступного року;

сніг ще не випав — зима буде м'якою і теплою;

тиха вода — до хорошої зими, бурхлива — до морозів;

сніг не падає — зима буде малосніжною;

в печі червоний вогонь — до холоднечі.

30 листопада сніг не падає — зима буде малосніжною / Фото: Pexels

На Андрія дівчата збиралися разом і ворожили на судженого. Також було дуже популярним ворожіння на ім'я нареченого. Різні імена записували на клаптиках паперу, клали їх під подушку, а вранці витягували один папірець. Те ім'я, яке випало, і буде іменем жениха.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 листопада

Які завтра іменини: Андрій, Іван.

Талісманом людини, народженої 30 листопада є сапфір. Камінь, який здавна був дуже популярним. Колись люди вірили, що сапфір наділений особливими магічними властивостями. Наприклад, вважали його символом багатства і мудрості.

Цього дня народилися:

1848 рік — видатний український художник, яскравий представник академізму та символізму в живописі Вільгельм Котарбінський;

1934 рік — українська письменниця та історикиня Раїса Іванченко;

1985 рік — український професійний боксер Тарас Шелестюк.

Пам’ятні дати 30 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 листопада:

1432 рік — під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському князь Федір Корибутович розбиває поляків біля Копистерина, поблизу Морахви;

1763 рік — судова реформа в Гетьманщині;

1786 рік — указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовують смертну кару;

1854 рік— віцекороль Єгипту Саїд-паша надає попередню концесію на будівництво і експлуатацію протягом 99 років каналу через Суецький перешийок французькому інженеру Фердинанду Марі де Лессепсу;

1867 рік — розпочинає роботу Одеський маяк;

1886 рік — у паризькому залі для оперет, пантомім, водевілів і політичних мітингів Фолі-Бержер відбувається перше ревю за участю жінок у досить відвертих костюмах;

1918 рік — Данія визнає острів Ісландію незалежним і пов'язаним з нею лише особистою унією;

1922 рік — у віці 78 років востаннє виходить на сцену легендарна французька актриса Сара Бернар;

1936 рік — пожежа знищуєунікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували 1851 року для проведення I Всесвітньої виставки;

1954 рік — у містечку Силакауга американського штату Алабама падає метеорит Силакауга;

1968 рік — у Києві відкривають Республіканський будинок композиторів;

1973 рік — XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвал.є міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього;

1982 рік — Майкл Джексон випускає найпродаваніший альбом усіх часів під назвою "Thriller";

1996 рік — створюють Державну митну службу України;

1998 рік — 32-річний Любко Георгієвскі, зайнявши крісло очільника уряду Македонії, стає наймолодшим прем'єр-міністром у світі;

2002 рік — засновують Київську незалежну медіапрофспілку;

2006 рік — офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації "Microsoft";

2013 рік — відбувається незаконний силовий розгін "Беркутом" Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

Погода на 30 листопада

Завтра, 30 листопада, в Києві безхмарний ранок зміниться на похмурий день, без опадів. У Львові хмарно, ближче до вечора сильний сніг. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та -4 вночі. У Львові — 0 вдень та -7 вночі. У Харкові — 0 вдень та -3 вночі. В Одесі — +5 вдень та -2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 листопада Всесвітній день домашніх тварин / Фото: Unsplash

30 листопада в Україні святкують День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ. Свято було встановлено міністром оборони Михайлом Єжелем 16 вересня 2010 року для того, щоб поширити інформацію про важливість і велику роль радіотехнічних військ для української армії.

Також 30 листопада Міжнародний день захисту інформації. Подія була заснована за ініціативи Асоціації комп'ютерного обладнання 1988 року в США. Причина була досить банальна — того року була зафіксована найбільша епідемія комп'ютерного вірусу. Вона змусила фахівців задуматися над необхідністю забезпечення інформаційного захисту.

А ще 30 листопада святкують Міжнародний день сексу. Свято було створене 2007 року на форумах в Мережі, саме там обрали і головне місце проведення події — Амстердам. Це неофіційний святковий день, проте він входить до міжнародного календаря ЮНЕСКО. Цікаво, що схожа подія була ще в Стародавньому Римі. Вона відбувалася під кінець осені і вшановувала богиню родючості.

30 листопада Всесвітній день домашніх тварин. Ідея створити окреме свято для всіх домашніх улюбленців вже давно виникла у представників руху за захист природи. Тоді вони представили її під час Міжнародного Конгресу (1931 рік), що відбувся в Італії. Головна мета цього цікавого свята полягає в тому, щоб показати, що люди несуть відповідальність за тих, кого вони приручили.

Також 30 листопада День пам'яті всіх жертв хімічної війни. Меморіальна подія була запроваджена в грудні 2015 року під час 20-ї сесії Конференції країн-учасниць Конвенції про заборону розроблення, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї.