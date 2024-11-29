Яке завтра, 30 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 листопада, День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Андрія Первозванного. До Нового року залишився 31 день.

30 листопада 2024 року — субота. 1011-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

30 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Андрія Первозванного. Він є одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа і відомий як перший покликаний апостол, тому його називають "Первозванним". Він народився в місті Віфсаїда в Галілеї і був братом апостола Петра.

Андрій був рибалкою, і за переказами, став учнем Івана Хрестителя перед тим, як стати учнем Ісуса Христа. Він був одним з перших, кого Ісус покликав слідувати за Ним. Після воскресіння Христа Андрій активно проповідував Євангеліє в різних країнах. Він подорожував по Малій Азії, Греції, Скіфії (сучасна Україна і Росія) та інших регіонах, поширюючи вчення Христа. Згідно з переказами, святий Андрій прийняв мученицьку смерть у місті Патри, що в Греції. Він був розіп'ятий на хресті, який мав форму букви "X", що тепер відомо як Андріївський хрест. Його життя і діяльність залишили глибокий слід у християнській традиції, і його шанують як одного з найважливіших апостолів.

Що не можна робити 30 листопада

Не можна веселитися, розважатися, пити алкоголь.

Не слід їсти молочні і м'ясні продукти.

Забороняється займатися прибиранням в оселі.

Народні прикмети і традиції на 30 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вогонь яскраво червоного кольору до холодної погоди;

вода тиха — зима буде погожою, бурхлива — морозною;

сніг падає і одразу тане — такою буде погода ще 10 днів;

ще не випав сніг — до м'якої зими;

снігу немає до малосніжної зими.

30 листопада сніг падає і одразу тане — такою буде погода ще 10 днів / Фото: Unsplash

Андрія — важливий день для наших предків. Дівчата обов'язково збиралися разом, ворожили на майбутнє весілля і чоловіка.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 листопада

Які завтра іменини: Андрій, Іван.

Талісманом людини, народженої 30 листопада є сапфір. Цей камінь часто використовують під час медитації, тому що він здатний пропускати через себе енергію. Здавна вірили, що сапфір умиротворює пристрасть, зміцнюючи силу волі і дух.

Цього дня народилися:

1980 рік — громадсько-політичний діяч, політв'язень режиму Януковича, військовослужбовець, видавець Владислав Попович;

1982 рік — український борець греко-римського стилю, чемпіон Європи, бронзовий призер Олімпіади 2008 Армен Варданян;

1985 рік — український професійний боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні, чемпіон світу, бронзовий призер чемпіонату Європи, переможець Кубка Європи (2010), триразовий чемпіон України (2009, 2010, 2011) Тарас Шелестюк.

Пам’ятні дати 30 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 листопада:

1432 рік — в ході громадянської війни у Великому князівстві Литовському князь Федір Корибутович розбиває поляків біля Копистерина, поблизу Морахви;

1609 рік — Галілео Галілей складає першу мапу місячної поверхні;

1763 рік — Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджуються суди — земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних), а Генеральний суд стає найвищою апеляційною інстанцією;

1786 рік — указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовують смертну кару;

1854 рік — Віце-король Єгипту Саїд-паша надає попередню концесію на будівництво і експлуатацію протягом 99 років каналу через Суецький перешийок французькому інженеру Фердинанду Марі де Лессепсу;

1867 рік — розпочинає роботу Одеський маяк;

1886 рік — у паризькому залі для оперет, пантомім, водевілів і політичних мітингів Фолі-Бержер відбувається перше ревю за участю жінок у досить відвертих костюмах;

1900 рік — німецькі інженери отримали патент на автомобіль із приводом на передні колеса;

1918 рік — Данія визнає острів Ісландію незалежним і пов'язаним з нею лише особистою унією;

1922 рік — у віці 78 років востаннє виходить на сцену легендарна французька актриса Сара Бернар;

1936 рік — пожежа знищує унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували 1851 року для проведення I Всесвітньої виставки;

1954 рік — у містечку Силакауга американського штату Алабама падає метеорит Силакауга;

1968 рік — у Києві відкривають Республіканський будинок композиторів;

1973 рік — XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалює міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього;

1982 рік — Майкл Джексон випускає найпродаваніший альбом усіх часів під назвою "Thriller";

1996 рік — створюють Державну митну службу України;

1998 рік — 32-річний Любчо Георгієвський, зайнявши крісло глави уряду Македонії, стає наймолодшим прем'єр-міністром у світі;

2002 рік — засновують Київську незалежну медіа-профспілку;

2006 рік — офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації "Microsoft";

2013 рік — відбувається незаконний силовий розгін "Беркутом" Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

Погода на 30 листопада

Завтра, 30 листопада, в Києві хмарно, вночі дощ зі снігом, який закінчиться до ранку. У Львові похмуро, вночі дрібний дощ, який вранці посилиться, але закінчиться до середини дня. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно, вночі і вранці дрібний дощ.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -1 вночі. У Львові +3 вдень та +1 вночі. У Харкові +2 вдень та -1 вночі. В Одесі +7 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 листопада святкують Всесвітній день домашніх тварин / Фото: Фото з відкритих джерел

30 листопада в Україні святкують День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил. Це професійне свято, яке відзначається щорічно 30 листопада. Це свято є вшануванням військових спеціалістів, які забезпечують радіолокаційну розвідку, контроль повітряного простору та інформаційну підтримку дій Повітряних Сил України. Свято було встановлене наказом Міністра оборони України у 2000-х роках як визнання важливості радіотехнічних військ у забезпеченні національної безпеки та оборони. Вибір дати пов'язаний із днем, коли було сформовано перші радіотехнічні частини.

Також 30 листопада Міжнародний день захисту інформації. Це свято започатковане 1988 року, коли значно зросла увага до питань комп’ютерної безпеки через перші серйозні кібератаки та поширення комп’ютерних вірусів. Головна мета цього дня — підвищення обізнаності користувачів і організацій про важливість захисту інформації, впровадження заходів безпеки та відповідального ставлення до обробки даних. У сучасному світі кіберзагрози постійно еволюціонують, і цей день нагадує про необхідність бути пильними.

А ще 30 листопада Міжнародний день сексу. Це неофіційне, але досить популярне свято, яке присвячене відкритому обговоренню теми сексу, усвідомленню його важливості в житті людини та пропаганді здорового і відповідального ставлення до інтимних стосунків.

30 листопада святкують Всесвітній день домашніх тварин. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене всім домашнім улюбленцям, незалежно від їхнього виду, і спрямоване на підвищення уваги до відповідального ставлення до тварин. Головна мета — нагадати про важливість піклування про домашніх тварин, підкреслити роль, яку вони відіграють у житті людей, та привернути увагу до проблем безпритульних і покинутих тварин.

Також 30 листопада День пам’яті всіх жертв хімічної війни. Це міжнародне пам’ятне свято, засноване Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) 2005 року. Цей день покликаний вшанувати пам’ять жертв хімічної війни (людей, які загинули або постраждали від використання хімічної зброї) та підтримати міжнародну солідарність у боротьбі проти використання хімічної зброї.

А ще 30 листопада Міжнародний день спідниці. Свято присвячене спідниці як символу стилю, жіночності та елегантності. Цей день покликаний нагадати про культурне значення цього елемента одягу та його місце в історії моди. Міжнародний день спідниці виник як ініціатива прихильників моди та креативних рухів, які прагнули популяризувати спідниці як універсальний та стильний елемент гардероба. Дата вибрана довільно, але з роками цей день набув популярності серед дизайнерів, модних брендів і всіх, хто цінує спідниці.

30 листопада святкують Міжнародний день "Міста за життя". Цей день присвячений боротьбі за скасування смертної кари в усьому світі та підвищенню обізнаності щодо прав людини. Свято започаткувала Спільнота Святого Егідія (італійська католицька організація) 2002 року. Дата обрана на честь події 30 листопада 1786 року, коли Велике герцогство Тоскана стало першою державою у світі, що офіційно скасувала смертну кару. Ця подія стала важливим кроком у захисті прав людини.