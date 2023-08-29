Яке завтра, 30 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

30 серпня 2023 року — середа. 553-й день війни в Україні.

Яке завтра, 30 серпня, церковне свято

30 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Мирона. Якось пресвітер Мирон здійснював богослужіння в свято Різдва Христового. Раптом до храму увійшов правитель Антипатр зі своїми воїнами і наказав схопити тих, хто молився. Мирон відразу гаряче заступився за свою паству, за що його піддали страшним катуванням. Його підвісили і стругали тіло ножами.

Після цього Мирона кинули до розпеченої печі, Господь зберіг мученика, а ось 150 людей, які стояли поряд, були обпечені. Правитель довго примушував пресвітера поклонитися ідолам, але отримав від нього тверду відмову. Тоді наказав Антипатр стругати тіло мученика залізом по вже обідраному тілу, кинути на поталу звірам, але той лишався неушкодженим. Від безсилля та люті правитель укоротив собі віку.

Що не можна робити цього дня

В давнину день вважався невдалим для сватання чи вінчання.

Не варто довго дивитися в дзеркало.

Краще цього дня не відкладати на потім важливі справи.

Народні прикмети і традиції на 30 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці роса і туман — в другі половині дня буде хороша погода;

гарна погода — запасів вистачить на те, щоб перезимувати;

вже полетіли всі журавлі у вирій — на Покрову буде холодно;

сонце сідає за хмари — чекайте на негоду найближчими днями.

30 серпня вже полетіли всі журавлі у вирій — на Покрови буде холодно / Фото: Pexels

Наші предки вважали, що 30 серпня потрібно обов'язково допомагати вдомам та сиротам, тому день ще часто називали "удовині помочі". Люди збиралися разом, виконували роботу в полі чи по господарству у тих, хто залишився без чоловіка, батька. Вже починався листопад і першим листя починало падати з берези.

Погода на 30 серпня

Завтра, 30 серпня, в Києві вранці та вдень ясно, хоча вдень небо може затягнутися хмарами, без опадів. У Львові похмуро, вночі дрібний дощ, який закінчиться до ранку і з новою силою відновиться після обіду. У Харкові ясно вранці, потім хмарно, без опадів. В Одесі ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві — +32 вдень та +24 вночі. У Львові — +24 вдень та +18 вночі. У Харкові — +28 вдень та +17 вночі. В Одесі — +28 вдень та +25 вночі.

Пам’ятні дати 30 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 серпня:

1435 рік — під час дводенної битви сили Свидригайла розбиті над річкою Святою;

1481 рік — страчені Михайло Олелькович Слуцький і князь Гольшанський та Дубровицький Іван Юрійович після провалу змови проти Казимира Ягеллончика — хотіли вбити його і відновити Київське князівство;

1590 рік — Токуґава Ієясу під командуванням Тойотомі Хідейосі захоплює головну цитадель Ґо-Ходзьо;

1835 рік — в Австралії засновують місто Мельбурн;

1836 рік — в Техасі засновують місто Г'юстон;

1877 рік — французький винахідник-самоук Еміль Рено отримує патент на праксіноскоп — прабатька мультиплікації;

1901 рік — Губерт Сесіл Бут отримує патент на порохотяг;

1919 рік — українські війська вибивають червоноармійців з Житомира і звільняють місто;

1919 рік — Київська група Армії УНР на чолі з генералом Антіном Кравсом визволяє Київ;

1920 рік — у Празі утворюють Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем;

1940 рік — відбувається весілля британських акторів Лоуренса Олів'є й Вів'єн Лі;

1991 рік — Азербайджан проголошує свою незалежність;

1991 рік — в Українській РСР забороняють Комуністична партія;

1993 рік — на Ейфелеву вежу піднімається 150-мільйоний відвідувач;

2010 рік — стається стрілянина в Братиславі;

2021 рік — в порту м. Фредеріксгавн (Данія) Україні від Великої Британії офіційно передають криголам RRS James Clark Ross, колишній флагман Британської антарктичної служби, над ним було піднято синьо-жовтий прапор.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 серпня

Які завтра іменини: Олексій, Павло, Мирон, Пилип.

Талісманом людини, народженої 30 серпня, є карнеол. Назва походить від латинського слова, яке означає "ягода кизилу". Він відомий людству з давніх часів. Вважалося, що карнеол допомагає в справах сердечних та відновлює імунітет.

Цього дня народилися:

1922 рік — український поет-гуморист і сатирик Павло Глазовий;

1926 рік — український історик Микола Ляхович;

1948 рік — професор, громадський діяч, президент-засновник Міжнародного громадського Руху "До Здоров'я через Культуру" Віктор Скумін.

Який завтра день в Україні і світі

30 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день китової акули / Фото: Pexels

30 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день китової акули. Китові акули є найбільшими серед усіх представників родини та найбільшими рибами на планеті. На відміну від своїх родичів, ці акули безпечні для людини, тому що їхньою основною здобиччю є морський планктон. Саме тому вони і отримали свою назву, хоча їх нічого більше не пов'язує з китами. Найстаріші знайдені рештки китових акул мають вік приблизно 28 мільйонів років. Люди з давнини знали про їх існування, особливо в тих спільнотах, які мешкали біля узбережжя океанів. Перший же опис цих риб датований 1828 року. Його зробив дослідник та зоолог Ендрю Сміт.

Також 30 серпня День народження електричного порохотяга. Дату обрали невипадково, адже саме цього дня 1901 року англійський винахідник Губерт Сесіл Бут отримав патент на свій новий винахід. На створення такого приладу його надихнув спеціальний пристрій, яким здували пил з сидінь потягів. Губерт подумав, що було б більш ефективно, якщо пил не здувати, а всмоктувати. Перший такий порохотяг працював на нафтовому двигуні і був дуже громіздким, пізніше двигун замінили на електричний, а сам пристрій став набагато компактнішим.

А ще 30 серпня Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Викрадення та залякування близьких і рідних вважається однією зі стратегій терору. Пам'ятна дата була встановлена Генеральною Асамблеєю ООН від 2011 року.