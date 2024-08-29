Яке завтра, 30 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

30 серпня 2024 року — п’ятниця. 919-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

30 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських. Вони були патріархами Константинопольськими, які жили в різні часи, але всі вони зіткнулися з єретиками, що спотворювали вчення Церкви.

Святий Олександр (325-340) був хорепископом (вікарієм) за першого патріарха Константинопольського, святителя Митрофана. Він брав участь у Першому Вселенському Соборі в Нікеї проти аріан. Олександр відомий своєю боротьбою з аріанами та язичниками. За його молитвою був покараний єретик Арій. Святий Іван Посник (582-595) відомий своєю строгістю та аскетизмом, а також боротьбою з єретиками. Святий Павло Новий (780-784) був патріархом під час правління імператора Лева IV. Він також боровся з єретиками і підтримував іконопочитання.

Що не можна робити 30 серпня

Не рекомендовано байдикувати та лаятися.

Не можна зловживати спиртними напоями та грати у карти.

Не варто перестилати ліжко.

Народні прикмети і традиції на 30 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зорепад цього дня вказує на проблеми зі здоров'ям;

на небі багато зірок — наступний рік буде дуже врожайним;

на горобині багато ягід — чекайте на проливні дощі;

птахи літають високо в небі — буде тепла та суха осінь.

30 серпня птахи літають високо в небі — буде тепла та суха осінь / Фото: Unsplash

Цього дня наші предки традиційно влаштовували гучні застілля. На святковому столі обов'язково були присутні страви з м'яса.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Петро, Федір, Яків, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 30 серпня є карнеол. Дивовижний камінь, який зачаровує з першого погляду. Здавна карнеол вважали талісманом, який надихає, робить людину хороброю та мотивує її на нові досягнення.

Цього дня народилися:

1797 рік — англійська письменниця Мері Шеллі;

1922 рік — український поет-гуморист і сатирик Павло Глазовий;

1926 рік — український історик Микола Ляхович.

Пам’ятні дати 30 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 серпня:

1435 рік — в ході дводенної битви сили Свидригайла розбиті над річкою Святою;

1481 рік — страчують Михайла Олельковича Слуцького і князя Гольшанського та Дубровицького Івана Юрійовича після провалу змови проти Казимира Ягеллончика;

1590 рік — Токуґава Ієясу під командуванням Тойотомі Хідейосі захоплює головну цитадель Ґо-Ходзьо;

1835 рік — в Австралії засновують місто Мельбурн;

1836 рік — в Техасі засновують місто Г'юстон;

1877 рік — французький винахідник-самоук Еміль Рено отримує патент на Праксіноскоп — прабатька мультиплікації;

1901 рік — Губерт Сесіл Бут отримує патент на порохотяг;

1919 рік — українські війська вибивають червоноармійців з Житомира і звільняють місто;

1920 рік — у Празі утворюють Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем;

1940 рік — відбувається весілля британських акторів Лоуренса Олів'є й Вів'єн Лі;

1991 рік — Азербайджан проголошує свою незалежність;

1991 рік — Верховна Рада України ухвалює рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки;

1993 рік — на Ейфелеву вежу піднімається 150-мільйоний відвідувач;

1999 рік — у ході референдума переважна більшість населення Східного Тимору голосує за незалежність від Індонезії;

2021 рік — в порту м. Фредеріксгавн (Данія) Україні від Великої Британії офіційно передають криголам RRS James Clark Ross, колишній флагман Британської антарктичної служби, над ним піднімають синьо-жовтий прапор.

Погода на 30 серпня

Завтра, 30 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові безхмарний ранок зміниться похмурими днем та вечором, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +32 вдень та +23 вночі. У Львові +30 вдень та +18 вночі. У Харкові +33 вдень та +20 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 серпня День народження електричного пилососа / Фото: Unsplash

30 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день китової акули. Це свято присвячене найбільшій рибі на планеті — китовій акулі, яка, незважаючи на свої гігантські розміри, є безпечною для людини, оскільки живиться переважно планктоном. Цей день був ініційований екологічними організаціями з метою підвищення обізнаності про зникнення китових акул та необхідність охорони їхнього природного середовища. Китова акула відіграє важливу роль у підтримці екологічного балансу океанів, але її популяція зменшується через перелов та знищення середовища проживання.

Також 30 серпня День народження електричного пилососа. Ця дата була обрана на честь дня, коли англієць Губерт Сесіл Бут отримав патент на свій винахід 1901 року. Історія створення електричного пилососа почалася з того, що Бут спостерігав за пристроєм, який здував пил із сидінь у потягах. Він зрозумів, що ефективніше було б пил всмоктувати, а не здувати. Перший прототип пилососа працював на нафтовому двигуні і був настільки громіздким, що його перевозили спеціальним возом з кіньми. Пізніше нафтовий двигун замінили електричним, і пристрій став набагато компактнішим та зручнішим для використання в побуті.

А ще 30 серпня Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2010 року з метою привернення уваги до долі осіб, які зникли безвісти за насильницьких обставин, та підтримки їхніх родин. Насильницьке зникнення включає арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі представниками держави або особами, які діють з дозволу держави, з подальшим приховуванням інформації про долю або місцезнаходження зниклої особи. Це грубе порушення прав людини, яке залишає жертв без захисту закону та завдає величезного болю їхнім родинам.