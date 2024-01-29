Яке завтра, 30 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 січня, День фахівця військово-соціального управління ЗСУ. Віряни вшановують пам'ять Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого (Трисвяття або Собор Трьох Святителів). До Нового року залишилося 336 днів.

30 січня 2024 року — вівторок. 706-й день війни в Україні.

Яке завтра, 30 січня, церковне свято

30 січня в церковному календарі – день пам’яті Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого (Трисвяття або Собор Трьох Святителів). Започаткували його в IX столітті. У той час йшли гарячі дискусії про те, хто із цих трьох святителів найважливіший. Вирішили, що вони є рівними, а тому створили свято Трьох Святителів. Перша згадка про святкування цього церковного свята була 1076 року.

Що не можна робити 30 січня

Не можна злитися, ревнувати, лихословити.

Якщо люди посварилися, не можна залишатися в сварці цього дня.

Забронено прясти, в'язати і вишивати.

Народні прикмети і традиції на 30 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: під будинками виють вовки — до похолодання;

сонце закотилося за хмари — почнеться буран;

кінь лягає на землю — чекайте на сніг чи тепло;

північний вітер, але безхмарно — буде сильне похолодання;

дерева вкрилися інеєм — почнеться тепло;

зайці приходять до саду — чекайте на сильні морози.

30 січня зайці приходять в сад — чекайте на сильні морози / Фото: Unsplash

В народі цей день називали Святом сімейної святості. Спочатку обов'язково відвідували церкву, молилися трьом святителям, а потім сідали за святковий стіл всією родиною. На стіл стелили нову скатертину, а на неї ставили ікону.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 січня

Які завтра іменини: Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл.

Талісманом людини, народженої 30 січня є аметист. Один з різновидів кварцу, який має ліловий відтінок. З давніх часів люди вірили, що аметист допомагає позбавити від залежностей.

Цього дня народилися:

1905 рік — біологиня, учасниця опозиційного руху в Україні в повоєнний період, фактична очільниця Української Гельсінської групи в кінці 1970-х Оксана Мешко;

1930 рік — український дитячий письменник Всеволод Нестайко;

1956 рік — український економіст, фінансист, громадський і політичний діяч, президент Асоціації аматорського футболу України Федір Шпиг.

Пам’ятні дати 30 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 січня:

9 рік до н. е. — урочисте освячення на Марсовому полі в Римі "Вівтаря Миру" з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа;

1018 рік — в замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий укладає з імператором священної римської імперії Генріхом ІІ мирну угоду;

1644 рік — Охматівська битва війська Конецпольського та Вишневецького з татарами Тугай-Бея;

1648 рік — Нідерландська революція: укладено Мюнстерський мирний договір, що припинив війну між Нідерландами та Іспанією;

1649 рік — королю Англії Карлу І відрубали голову;

1697 рік — за одну ніч Ісаак Ньютон вирішує задачу Йоганна Бернуллі про брахістохрону — і попутно відкриває варіаційне числення;

1703 рік — згідно з переказами, в Едо відбулась помста сорока семи самураїв — колишніх васалів клану Ако — за свого пана;

1790 рік — у Великій Британії відбулися випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі;

1835 рік — Річард Лоуренс скоїв замах на президента США Ендрю Джексона;

1847 рік — місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменоване у Сан-Франциско;

1853 рік — в соборі Паризької Богоматері 45-річний імператор Франції Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо;

1868 рік — у Києві відкрилася музична школа (тепер — Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра);

1894 рік — Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, запатентував пневматичний молоток;

1901 рік — інтронізація Шептицького на Галицького митрополита;

1902 рік — Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії;

1911 рік — внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе;

1915 рік — атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;

1918 рік — Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію;

1930 рік — здійснено запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери;

1931 рік — у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста";

1932 рік — у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон";

1933 рік — прихід націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером до влади в Німеччині;

1941 рік — британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Лівії;

1972 рік — у північноірландському Деррі британські солдати розстріляли демонстрацію ірландських католиків, вбивши 14 людей; ці події названі "Кривавою неділею";

1992 рік — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ);

2004 рік — створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом;

2007 рік — вийшла в продаж операційна система Windows Vista;

2015 рік — пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.

Погода на 30 січня

Завтра, 30 січня, в Києві похмуро, весь день йтиме сніг. У Львові хмарно, очікується сильний снігопад. У Харкові похмуро, можливий дрібний сніг. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — -4 вдень та -8 вночі. У Львові — -3 вдень та -6 вночі. У Харкові — - 2 вдень та -7 вночі. В Одесі — -1 вдень та -3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 січня Шкільний день ненасильства і миру / Фото: Pexels

30 січня в Україні святкують День фахівця військово-соціального управління ЗСУ. Професійне свято, яке було створене після підписання відповідного указу чинним на той час міністром оборони України Михайлом Єжелем (3 червня 2011 року). Фахівець військово-соціального управління ЗСУ — це відносно нова професія, однак вона має свою історію. Фактично від дня проголошення незалежності України виникла необхідність створити і збройні формування. Так виникли Збройні Сили України (ЗСУ). Проте все це відбувалося на тлі складних політичних і соціальний умов. Тому виникла необхідність в створенні і спеціальної служби, яка в відповідала за психологічну та соціальну складову.

Також 30 січня Шкільний день ненасильства і миру. Його святкування 1964 року запропонував іспанський поет Льоренсо Відаль Відаль. Він все своє свідоме життя відстоював ідею пацифізму, тобто виступав проти насильства в будь-якій його формі. Дату свята він обрав на честь Махатми Ганді, який був найяскравішим прикладом філософії пацифізму. Адже він помер саме 30 січня 1948 року від рук релігійних фанатиків.