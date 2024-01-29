Яке завтра, 30 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 січня, День фахівця військово-соціального управління ЗСУ. Віряни вшановують пам'ять Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого (Трисвяття або Собор Трьох Святителів). До Нового року залишилося 336 днів.
30 січня 2024 року — вівторок. 706-й день війни в Україні.
Яке завтра, 30 січня, церковне свято
30 січня в церковному календарі – день пам’яті Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого (Трисвяття або Собор Трьох Святителів). Започаткували його в IX столітті. У той час йшли гарячі дискусії про те, хто із цих трьох святителів найважливіший. Вирішили, що вони є рівними, а тому створили свято Трьох Святителів. Перша згадка про святкування цього церковного свята була 1076 року.
Що не можна робити 30 січня
- Не можна злитися, ревнувати, лихословити.
- Якщо люди посварилися, не можна залишатися в сварці цього дня.
- Забронено прясти, в'язати і вишивати.
Народні прикмети і традиції на 30 січня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: під будинками виють вовки — до похолодання;
- сонце закотилося за хмари — почнеться буран;
- кінь лягає на землю — чекайте на сніг чи тепло;
- північний вітер, але безхмарно — буде сильне похолодання;
- дерева вкрилися інеєм — почнеться тепло;
- зайці приходять до саду — чекайте на сильні морози.
В народі цей день називали Святом сімейної святості. Спочатку обов'язково відвідували церкву, молилися трьом святителям, а потім сідали за святковий стіл всією родиною. На стіл стелили нову скатертину, а на неї ставили ікону.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 січня
Які завтра іменини: Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл.
Талісманом людини, народженої 30 січня є аметист. Один з різновидів кварцу, який має ліловий відтінок. З давніх часів люди вірили, що аметист допомагає позбавити від залежностей.
Цього дня народилися:
- 1905 рік — біологиня, учасниця опозиційного руху в Україні в повоєнний період, фактична очільниця Української Гельсінської групи в кінці 1970-х Оксана Мешко;
- 1930 рік — український дитячий письменник Всеволод Нестайко;
- 1956 рік — український економіст, фінансист, громадський і політичний діяч, президент Асоціації аматорського футболу України Федір Шпиг.
Пам’ятні дати 30 січня
Календар важливих подій в Україні та світі за 30 січня:
- 9 рік до н. е. — урочисте освячення на Марсовому полі в Римі "Вівтаря Миру" з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа;
- 1018 рік — в замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий укладає з імператором священної римської імперії Генріхом ІІ мирну угоду;
- 1644 рік — Охматівська битва війська Конецпольського та Вишневецького з татарами Тугай-Бея;
- 1648 рік — Нідерландська революція: укладено Мюнстерський мирний договір, що припинив війну між Нідерландами та Іспанією;
- 1649 рік — королю Англії Карлу І відрубали голову;
- 1697 рік — за одну ніч Ісаак Ньютон вирішує задачу Йоганна Бернуллі про брахістохрону — і попутно відкриває варіаційне числення;
- 1703 рік — згідно з переказами, в Едо відбулась помста сорока семи самураїв — колишніх васалів клану Ако — за свого пана;
- 1790 рік — у Великій Британії відбулися випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі;
- 1835 рік — Річард Лоуренс скоїв замах на президента США Ендрю Джексона;
- 1847 рік — місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменоване у Сан-Франциско;
- 1853 рік — в соборі Паризької Богоматері 45-річний імператор Франції Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо;
- 1868 рік — у Києві відкрилася музична школа (тепер — Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра);
- 1894 рік — Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, запатентував пневматичний молоток;
- 1901 рік — інтронізація Шептицького на Галицького митрополита;
- 1902 рік — Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії;
- 1911 рік — внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе;
- 1915 рік — атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;
- 1918 рік — Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію;
- 1930 рік — здійснено запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери;
- 1931 рік — у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста";
- 1932 рік — у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон";
- 1933 рік — прихід націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером до влади в Німеччині;
- 1941 рік — британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Лівії;
- 1972 рік — у північноірландському Деррі британські солдати розстріляли демонстрацію ірландських католиків, вбивши 14 людей; ці події названі "Кривавою неділею";
- 1992 рік — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ);
- 2004 рік — створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом;
- 2007 рік — вийшла в продаж операційна система Windows Vista;
- 2015 рік — пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.
Погода на 30 січня
Завтра, 30 січня, в Києві похмуро, весь день йтиме сніг. У Львові хмарно, очікується сильний снігопад. У Харкові похмуро, можливий дрібний сніг. В Одесі хмарно, без опадів.
Температура повітря в Києві — -4 вдень та -8 вночі. У Львові — -3 вдень та -6 вночі. У Харкові — - 2 вдень та -7 вночі. В Одесі — -1 вдень та -3 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
30 січня в Україні святкують День фахівця військово-соціального управління ЗСУ. Професійне свято, яке було створене після підписання відповідного указу чинним на той час міністром оборони України Михайлом Єжелем (3 червня 2011 року). Фахівець військово-соціального управління ЗСУ — це відносно нова професія, однак вона має свою історію. Фактично від дня проголошення незалежності України виникла необхідність створити і збройні формування. Так виникли Збройні Сили України (ЗСУ). Проте все це відбувалося на тлі складних політичних і соціальний умов. Тому виникла необхідність в створенні і спеціальної служби, яка в відповідала за психологічну та соціальну складову.
Також 30 січня Шкільний день ненасильства і миру. Його святкування 1964 року запропонував іспанський поет Льоренсо Відаль Відаль. Він все своє свідоме життя відстоював ідею пацифізму, тобто виступав проти насильства в будь-якій його формі. Дату свята він обрав на честь Махатми Ганді, який був найяскравішим прикладом філософії пацифізму. Адже він помер саме 30 січня 1948 року від рук релігійних фанатиків.