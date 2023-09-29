Яке завтра, 30 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

30 вересня 2023 року — субота. 584-й день війни в Україні.

Яке завтра, 30 вересня, церковне свято

30 вересня в церковному календарі – день пам’яті святителя Михаїла. Згідно з церковними переказами наприкінці X століття константинопільський патріарх Микола II відправив святителя Михаїла до Корсуні (той був родом із Сирії), щоб він охрестив князя Володимира. Пізніше святитель побував у Києві, де навернув до християнської віри багатьох місцевих жителів. Нині його мощі зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

Що не можна робити цього дня

Якщо погана погода краще триматися подалі від вулиці, залишатися вдома.

Не варто розпивати алкогольні напої.

Не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 30 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випав сніг — зима настане ще нескоро;

журавлі вже відлетіли — чекайте на ранню і холодну зиму;

білка вже повністю полиняла — зима буде теплою;

випав сухий сніг — майбутнє літо буде врожайним;

вранці мороз на вікнах — до приходу гостей.

30 вересня білка вже повністю полиняла — зима буде теплою / Фото: Pexels

За народними віруваннями в цей період в лісі блукають лісовики, вони лякають тварин, виривають з корінням дерева і кущі. Тому блукати лісами не рекомендувалося, навіть якщо дуже потрібно. Щоб не захворіти взимку, цього дня палили в стодолі стару солому з матрасів, а їх набивали свіжою.

Погода на 30 вересня

Завтра, 30 вересня, в Києві ясна погода, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +23 вдень та +14 вночі. У Львові — +17 вдень та +12 вночі. У Харкові — +25 вдень та +12 вночі. В Одесі — +26 вдень та +15 вночі.

Пам’ятні дати 30 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 вересня:

1452 рік — у друкарні Йогана Ґутенберґа виходить у світ перша в Європі друкована книга — Біблія;

1614 рік — між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписують угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запорожжі;

1791 рік — у Відні відбувається прем'єра останньої опери Моцарта "Чарівна флейта";

1876 рік — журнал "Київська старовина" вперше публікує біографію Григорія Сковороди;

1895 рік — Мадагаскар стає протекторатом Французької республіки;

1918 рік — Українська революція (1917—1921): повстанські сили під проводом Нестора Махна громлять Центральні держави в битві за Дібрівку;

1919 рік — Рада народних міністрів УНР на чолі з соціал-демократом Ісааком Мазепою ухвалює законопроєкт про скасування станів в Україні;

1920 рік — армія УНР звільняє Жмеринку;

1929 рік — британська служба "Бі-бі-сі" вперше проводить телетрансляцію;

1929 рік — у Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель робить політ на планері з ракетними двигунами;

1938 рік — Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія підписують Мюнхенську угоду, за якою Німеччина анексує Судетську область Чехословаччини;

1938 рік — Ліга Націй одноголосно оголошує поза законом "навмисні бомбардування цивільного населення";

1939 рік — у Парижі створюють уряд Польщі у вигнанні, який згодом переїхав до Лондона;

1944 рік — засновують агентство Франс Пресс (АФП) — одне з провідних інформаційних агентств світу;

1946 рік — оголошують перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі;

1947 рік — Пакистан приєднується до Організації Об’єднаних Націй;

1954 рік — стає до ладу перший атомний підводний човен "Наутілус" (США);

1980 рік — публікують першу специфікацію Ethernet;

1990 рік — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувається майже 300-тисячний мітинг під гаслом "Ні — новому Союзному договору!", санкціонований президією Київської міської ради;

1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932—1933 рр. в Україні;

1992 рік — відправляють у відставку прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна;

1994 рік — Рада співробітництва країн Перської затоки оголошує про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років);

2005 рік — суперечливі малюнки про Мухаммеда друкують в данській газеті;

2007 рік — в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори, після яких утворюють коаліцію фракціями БЮТ і НУНС;

2009 рік — землетрус на Суматрі потужністю 7,6 бала забирає життя 1115 людей;

2016 рік — ураган "Метью" стає ураганом 5-ї категорії, що робить його найсильнішим ураганом, який утворився в Карибському морі від 2007 року;

2016 рік — дві картини загальною вартістю 100 мільйонів доларів знаходять після того, як вони були викрадені з музею Ван Гога 2002 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 вересня

Які завтра іменини: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Семен.

Талісманом людини, народженої 30 вересня, є опал. Мінерал, який вирізняється незвичайним кольором. Здавна вірили, що опали допомагають захистити від темнох магії, а також вилікувати деякі захворювання.

Цього дня народилися:

1835 рік — український письменник, журналіст Федір Заревич;

1950 рік — українська джерелознавчиня, книгознавчиня, документознавчиня, архівознавчиня, історикиня бібліотечної справи Любов Дубровіна;

1971 рік — український громадський і політичний діяч, націоналіст Дмитро Ярош.

Який завтра день в Україні і світі

30 вересня в Україні святкують Всеукраїнський день бібліотек / Фото: Pexels

30 вересня в Україні святкують Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотеки — одне з найдавніших культурних надбань людства і їхня суть залишається незмінною протягом всієї історії. На території сучасної України бібліотеки почали створювати за часів Київської Русі — в IX-XI століттях. Найчастіше книжки розміщувалися в монастирях, школах, церквах, а їхнім накопиченням займалися священники та князі. З'явилася і цензура з боку духівництва, активно переписувалися і популяризувалися церковні книги, а ось апокрифічні (не включені до церковного канону) часто забороняли.

Також 30 вересня День усиновлення в Україні. Свято було створено 2008 року з метою акцентувати увагу на важливості виховання дітей в сім'ї, підтримати усиновлення. Цього дня вшановують батьків, які виявили бажання всиновити дитину, та нагадати про тих малят, які ще не мають батьківської опіки.

А ще 30 вересня Міжнародний день перекладача. Щорічно на честь святого Єроніма, який вважається покровителем перекладу та здійснив переклад Біблії з івриту на латину, святкують свято перекладачів. Історія його започаткування сягає 1953 року, але офіційно день визнали лише 1991 року.

30 вересня День грязелікування. Грязі з косметичною та медичною метою почали застосовувати ще в XVI столітті, в епоху Відродження. Тоді лікарі часто обмащували своїх пацієнтів грязями, а потім відправляли у ванну, щоб їх змити. Цікаво, що такі маніпуляції використовували навіть для лікування тварин. У XIX та XX століттях відбулося вдосконалення процедури і сам процес був сильно допрацьований.

Також 30 вересня Міжнародний день подкастів. Свято було створене 2014 року. Подкастами називають цифрові медіафайли, яки поширюють в Мережі, щоб пізніше відтворювати на мобільних пристроях чи ПК. Зміст подкастів чимось нагадує радіопередачу, але їхня унікальність в тому, що ви можете прослуховати їх в будь-який зручний для вас час.

А ще 30 вересня Міжнародний день мережива. Багато століть тому виникла техніка виготовлення мережива. Ще в деяких біблійних текстах можна знайти згадки про такі тканини. Найчастіше ними декорували вбрання священників. А ще сітчасті вишивки можна зустріти на муміях Стародавнього Єгипту. Найбільшу популярність мереживо завоювало лише в XVI столітті, за часів правління Катерини Медичі. Жінки ним прикрашали сукні та спідниці, а ще створювали мереживні серветки, якими декорували приміщення.