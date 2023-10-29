Яке завтра, 30 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 жовтня, День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні. Віряни вшановують пам'ять священномученика Зіновія і мучениці Зіновії. До Нового року залишилося 62 дні.

30 жовтня 2023 року — понеділок. 614-й день війни в Україні.

Яке завтра, 30 жовтня, церковне свято

30 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Зіновія і мучениці Зіновії. Вони були братом і сестрою, які росли в благочестивій родині. Рано залишившись сиротами, вони роздали спадщину бідним, а своє життя присвятили служінню Господу. Зіновій в нагороду за такий вчинок отримав можливість зцілювання хворих. В той час почалися гоніння за християнами. Зіновія покликали на допит до імператора Діоклетіана, де змушували зректися віри. Почула про тортури його сестра і поспішила на суд. Вона теж відкрито заявила, що сповідує християнство. Спочатку імператор намагався обох переконати принести пожертву ідолам, а потім убив їх.

Що не можна робити в цей день

Не можна порушувати обіцянку, яку ви дали іншій людині.

Заборонено ламати чагарники чи витоптувати траву.

Не слід гуляти в лісі на самоті.

Народні прикмети і традиції на 30 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випав сніг як крупа — чекайте на сильні морози;

синички клюють кору на деревах — на дощову і сиру погоду;

багато синичок прилетіло до будинку — до похолодання;

якщо вранці почули спів птахів — чекайте на холодну погоду.

30 жовтня багато синичок прилетіло до будинку — до похолодання / Фото: Pexels

Цього дня намагалися годувати птахів, вірили, що це приверне удачу. А ось зустріч з вовком в лісі чи біля будинку вважалася вісником біди.

Погода на 30 жовтня

Завтра, 30 жовтня, в Києві хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Львові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. У Харкові хмарно, можливий дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +11 вночі. У Львові +19 вдень та +10 вночі. У Харкові +18 вдень та +12 вночі. В Одесі +17 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 30 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 жовтня:

1653 рік — до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат вносять труну з покійним Тимофієм Хмельницьким;

1888 рік — Лауд Джон отримує патент на кулькову ручку;

1918 рік — в 1-й світовій війні капітулює Османська імперія;

1941 рік — розпочинається блокада Севастополя із суші під час Другої світової війни;

1987 рік — у Києві дебютує український рок-гурт "Воплі Відоплясова" ("ВВ").

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 жовтня

Які завтра іменини: Зиновій, Артем, Марко, Стефан, Олександр, Макар, Максим, Зиновія, Олена.

Талісманом людини, народженої 30 жовтня є бірюза. Здавна цей камінь асоціюється з казками і переказами. Бірюза — напівдорогоцінний камінь, який відомий людству вже понад п'ять тисячоліть. Наші предки вірили, що бірюза здатна позбавити людину сумнівів.

В цей день народилися:

1882 рік — український художник, маляр-монументаліст, лідер групи "бойчукістів", жертва сталінського терору Михайло Бойчук;

1936 рік — український поет, перекладач, літературний критик Володимир Іванців;

1949 рік — український поет, драматург і перекладач Олег Лишега.

Який завтра день в Україні і світі

30 жовтня День поінформованості про цукрову залежність / Фото: Pexels

30 жовтня в Україні святкують День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Саме цього дня, згідно з указом президента України, було створено цей спеціальний підрозділ, який займається не лише виявленням та ліквідацією злочинних угруповань чи окремих осіб, що займаються виробництвом чи поширенням наркотиків, але й проводить роботу з профілактики наркозалежності.

Також 30 жовтня Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Свято було започатковане в США 1990 року і до 2001 мало лише національний характер. Пізніше поширилося в такі країни як Велика Британія, Канада тощо. Ортопедичні медсестри та медбрати повинні володіти спеціальними навичками і знаннями, щоб правильно оцінити стан рани та робити інші маніпуляції.

А ще 30 жовтня День поінформованості про цукрову залежність. Він був створений для того, щоб пролити світло на на потенційний негативний вплив надмірного вживання цукру на психічне та фізичне здоров'я людини. Цукор є досить поширеною речовиною в нашому раціоні і ми часто вживаємо його, навіть не усвідомлюючи цього. Багато різних продуктів містять в своєму складі цукор, наприклад, кетчуп, "легкі" йогурти, соєвий соус тощо.