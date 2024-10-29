Яке завтра, 30 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 жовтня, День тренера в Україні і День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його. До Нового року залишилося 62 дні.

30 жовтня 2024 року — середа. 980-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

30 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його. Святий мученик Зиновій був римським воєнним трибуном, який жив у першій половині III століття. Він був звинувачений у відступі від римського імператора Декія, який вимагав від нього поклонитися ідолам. Зиновій відмовився і був засуджений на смерть. Його стратили 284 року. Свята мучениця Зиновія була сестрою Зиновія. Вона також відмовилася поклонятися ідолам і була засуджена на смерть разом з братом. Їх мучеництво стало символом віри і відданості християнським цінностям.

Що не можна робити 30 жовтня

Не можна лихословити і сваритися.

Не варто відмовляти у допомозі.

Забороняється вінчатися, тому що буде недовгим шлюб.

Народні прикмети і традиції на 30 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: мало зірок на небі — почнуться хуртовини;

на рослинах стелиться павутина — холодів ще не буде;

кішки сплять дуже міцно — до теплої погоди;

побачити синицю до морозів.

30 жовтня побачити синицю до морозів / Фото: Unsplash

Це був день мисливців, які вже починали виходити на полювання зайців. А ще прилітали снігурі. Якщо їх вже видно на деревах, то зима близько.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Анастасія, Олена.

Талісманом людини, народженої 30 жовтня є бірюза. Існувало повір'я, хто вранці подивиться на цей камінь, той весь день буде безтурботним. Бірюза вважалася військовим талісманом.

Цього дня народилися:

1911 рік — український скульптор і графік, працював у Німеччині Григорій Крук;

1936 рік — український поет, перекладач, літературний критик Володимир Іванців;

1949 рік — український поет, драматург і перекладач Олег Лишега.

Пам’ятні дати 30 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 жовтня:

1653 рік — до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат вносять труну з покійним Тимофієм Хмельницьким;

1888 рік — Лауд Джон отримує патент на кулькову ручку;

1918 рік — капітуляція Османської Імперії в 1-й світовій війні;

1941 рік — розпочинається блокада Севастополя із суші під час 2-ї світової війни;

1987 рік — у Києві дебютує український рок-гурт "Воплі Відоплясова" (також відомий як "ВВ").

Погода на 30 жовтня

Завтра, 30 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмура погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +7 вночі. У Львові +15 вдень та +8 вночі. У Харкові +11 вдень та +5 вночі. В Одесі +13 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 жовтня День поінформованості про цукрову залежність / Фото: Unsplash

30 жовтня в Україні святкують День тренера (неофіційний). Це свято присвячене всім тренерам, які працюють над розвитком спорту та підготовкою майбутніх чемпіонів. Цей день ставиться на мету підкреслити важливість роботи тренерів у суспільстві та відзначити їхній внесок у розвиток спорту в країні.

Також 30 жовтня День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні. Цей день присвячений тим, хто безстрашно і безкорисливо бореться з наркоманією та незаконним обігом наркотиків. Це визначається указом Президента України.

А ще 30 жовтня Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Цей день присвячений тим, хто працює в ортопедичній медицині, допомагаючи пацієнтам з ушкодженнями опорно-рухового апарату, а також тим, хто допомагає людям з хронічними захворюваннями, що впливають на їхню здатність ходити. Цей день створений для підвищення обізнаності про важливість роботи ортопедичних медсестер і медбратів, а також для визнання їхніх заслуг у допомозі пацієнтам повернути собі мобільність та зрозуміти, наскільки важливо їхнє професійне зростання та розвиток.

30 жовтня День поінформованості про цукрову залежність. Цей день призначений для підвищення обізнаності про ризики та наслідки цукрової залежності, а також для підтримки людей, які борються з цими проблемами. Цукрова залежність — це стан, при якому людина постійно потребує великої кількості цукру, що може призвести до різних хронічних захворювань, таких як діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання та зубні проблеми. День поінформованості про цукрову залежність спрямований на надання інформації та ресурсів для тих, хто хоче покращити своє здоров'я та зменшити вживання цукру.