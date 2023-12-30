Яке завтра, 31 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 31 грудня, Медитація заради миру в усьому світі або Всесвітня година миру. Віряни вшановують пам'ять преподобної Меланії. Новий рік прийде сьогодні.

31 грудня 2023 року — неділя. 676-й день війни в Україні.

Яке завтра, 31 грудня, церковне свято

31 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобної Меланії. Народилася дівчина в заможній римській сім'ї і ще в дитинстві прийняла християнство. Відрізнялася від своїх однолітків тим, що хотіла присвятити своє життя Богові. Проте батьки видали Меланію заміж за чоловіка, якого вона не кохала. Спочатку дівчина намагалася навернути і його до християнства, але він не захотів. В родині народилося двоє дітей, та вони згодом померли. Лише після цього чоловік також прийняв християнство і почав жити благочестивим життям.

Що не можна робити 31 грудня

Не варто брати і давати гроші в борг, інакше проблеми з фінансами переслідуватимуть весь рік.

Не можна починати нову справу, нічого доброго з цього не вийде.

Заборонено виносити сміття з хати.

Народні прикмети і традиції на 31 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонце високо стоїть — буде великий урожай фруктів;

молодик вночі — навесні річки вийдуть з берегів;

відлига означає, що літо буде дощовим;

небо зоряне — до великої кількості грибів та ягід;

сильна хуртовина — вродять горіхи;

на вулиці туман — урожай буде багатим;

відносно тепла погода — весна прийде пізно, а літо буде дощовим;

кріт виліз з нори — до холодного травня.

31 грудня кріт виліз з нори — до холодного травня / Фото: pixabay.com

Серед наших предків існувало повір'я, чим багатшим накрити святковий стіл (Щедрий вечір), тим заможнішою буде сім'я. День Маланки вважали найкращим для ворожінь, тому дівчата обов'язково ворожили на долю і нареченого.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 грудня

Які завтра іменини: Давид, Йосип, Михайло, Петро, Яків, Меланія.

Талісманом людини, народженої 31 грудня є хризоберил. Мінеральний камінь, який був відомий з давніх часів. Вважалося, що хризоберил допомагає вилікувати отруєння. А ще прикраси з ним носили, щоб притягнути увагу певної людини.

В цей день народилися:

1892 рік — український поет, основоположник українського футуризму Михайль Семенко;

1995 рік — американська гімнастка, олімпійська чемпіонка Геббі Дуглас.

Пам’ятні дати 31 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 грудня:

1695 рік — у Королівстві Англія вводять податок на вікна;

1807 рік — празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер показує перший в Європі проєкт кінної залізниці;

1808 рік — французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак формулює один зі своїх газових законів;

1857 рік — указом британської королеви Вікторії столицею Канади стає; місто Оттава.

1869 рік — британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявляє на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу;

1899 рік — початок ефемеридного часу (року);

1904 рік — вперше масово святкують Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді — Лонгакр) у Нью-Йорку;

1938 рік — в Індіанаполісі вперше презентують прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали;

1968 рік — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144;

1989 рік — у Києві відкривають першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Кловська";

1990 рік — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров перемагає Анатолія Карпова;

1992 рік — припиняє існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина;

2004 рік — на Тайвані офіційно відкривають хмарочос "Тайбей 101", найвищий на той час у світі — 509 м;

2009 рік — у Литві зупиняють Ігналінську атомну електростанцію, що працювала від 1983 року.

Погода на 31 грудня

Завтра, 31 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, вранці дрібний дощ, який закінчиться до полудня. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря у Києві +6 вдень та +3 вночі. У Львові +5 вдень та +2 вночі. У Харкові +4 вдень та +2 вночі. В Одесі +8 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

31 грудня в Україні і світі святкують Переддень Нового року / Фото: pixabay.com

31 грудня в Україні і світі святкують Переддень Нового року. Ми звикли, що рік закінчується саме в грудні, але так було не завжди. До прийняття григоріанського календаря Новий рік святкували в світі по-різному. в жовтні 1582 року Ватиканом за папи Римського Григорія XIII ввели григоріанський календар, яким ми всі користуємося і сьогодні. В його основі лежить сонячний цикл і він замінив собою давньоримський календар, що базувався на циклах місяця. Разом з встановленням нового календаря було офіційно вирішено, що Новий рік починатиметься 1 січня.

Також 31 грудня Медитація заради миру в усьому світі або Всесвітня година миру. Молитва також вважається свого роду медитацією. Її можна робити у будь-який час в будь-якому зручному для вас форматі. Вперше таку глобальну медитацію провели 1995 року за ініціативи докторки школи метафізики Барбари О’Гуїнн Кондрон, штат Місурі, США.

А ще 31 грудня День шампанського. Подія ця пов'язана не стільки з алкогольним напоєм, скільки з тим, що по всьому світі його використовують для святкування Нового року. Свято започаткували в США, але воно носить всесвітній характер, враховуючи популярність шампанського в переддень Нового року. Найкращий спосіб відсвяткувати — насолодитися келихом справжнього шампанського.

31 грудня День прийняття рішень. Ця подія є закликом до дії для тих, хто схильний до нерішучості. Можна присвятити останній день року прийняттю важливих рішень, неважливо, великих чи маленьких.