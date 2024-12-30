Яке завтра, 31 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

31 грудня 2024 року — вівторок. 1042-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

31 грудня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Меланії. Також відома як Меланія Римська або Меланія Молода, була однією з найбільш відомих християнських святих аскеток і монахинь, яка жила в IV-V століттях. Вона народилася 383 року у заможній римській сім'ї, яка мала високе соціальне становище.

Меланія ще в юному віці вирішила присвятити своє життя Богу. Після смерті свого чоловіка, з яким вона одружилася у 14 років і втратила двох дітей, вона роздала своє велике багатство бідним і вирушила у святі місця, щоб вести аскетичний спосіб життя. Меланія вирушила до Єгипту, де приєдналася до християнських пустельників у пустелі. Пізніше вона заснувала монастирі в Єрусалимі, де провела решту свого життя у молитві, пості та служінні бідним і хворим. Преподобна Меланія померла 439 року. Вона була відома своєю глибокою вірою, милосердям і самопожертвою. Її приклад надихав багатьох на шлях духовного життя та служіння ближнім.

Що не можна робити 31 грудня

Забороняється виносити з хати сміття.

Не варто нічого починати, воно погано закінчиться.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції на 31 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зоряне небо — буде багато грибів;

сильна хуртовина — до урожаю горіхів;

туман на вулиці — до урожайного року;

тепла погода — весна буде пізньою.

31 грудня туман на вулиці — до урожайного року / Фото: Unsplash

За традицією віряни сідають за "Щедрий стіл", чим більше наїдків, тим щасливішим буде рік. День Маланки, як його називали наші предки, ідеально підходить для ворожінь на майбутнє.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 грудня

Які завтра іменини: Михайло, Петро, Меланія.

Талісманом людини, народженої 31 грудня, є хризоберил. Здавна вірили, що цей камінь чистить кров. А ще хризоберил наділяє свого власника особливим даром — розуміти мову птахів та звірів.

Цього дня народилися:

1596 рік — український політичний, церковний і освітній діяч України, святий Петро Могила;

1892 рік — український поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму) Михайль Семенко.

Пам’ятні дати 31 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 грудня:

406 рік — вандали, алани, свеви і інші германські племена переходять через замерзлий Рейн в районі міст Майнца і Вормса і вторгаються до римської провінції Галлія (пізніше — Франція);

1695 рік — у Королівстві Англія впроваджують податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою);

1807 рік — празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представляє перший в Європі проєкт кінної залізниці;

1808 рік — французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак формулює один зі своїх газових законів;

1857 рік — указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошують місто Оттава;

1869 рік — британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявляє на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу;

1904 рік — вперше масово святкують Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді — Лонгакр) у Нью-Йорку;

1938 рік — в Індіанаполісі вперше презентують прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали;

1968 рік — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144;

2004 рік — на Тайвані офіційно відкривають хмарочос "Тайбей 101", найвищий на той час у світі — 509 м;

2009 рік — у Литві зупиняють Ігналінську атомну електростанцію, що працювала від 1983 року.

Погода на 31 грудня

Завтра, 31 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — +3 вдень та 0 вночі. У Харкові — +3 вдень та +1 вночі. В Одесі — +5 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

31 грудня в Україні і світі святкують Переддень Нового року / Фото: Unsplash

31 грудня в Україні і світі святкують ереддень Нового року. Це свято, яке святкують 31 грудня, у останній день року за григоріанським календарем. Це час підбиття підсумків року, що минає, і святкування приходу нового. Переддень Нового року в Україні часто святкують у родинному колі або з друзями. На столі традиційно присутні святкові страви, наприклад, олів’є, оселедець під шубою, мандарини. Звучить музика, зокрема новорічні пісні.

Також 31 грудня Медитація заради миру в усьому світі. Це практика, що об’єднує людей із різних куточків світу для створення та посилення колективного наміру миру, гармонії та добра. Вона ґрунтується на ідеї, що спільна медитація може впливати на енергію світу, покращуючи як індивідуальний стан кожної людини, так і глобальну атмосферу.

А ще 31 грудня День прийняття рішення. Це неофіційне свято, присвячене важливості ухвалення рішень, навіть якщо вони складні або супроводжуються сумнівами. Він нагадує про те, що активне прийняття рішень — ключ до особистісного зростання, успіху та досягнення мети.

31 грудня День шампанського. Це свято, присвячене одному з найвідоміших і найвишуканіших напоїв у світі — шампанському. Це день, коли цінителі цього ігристого вина збираються, щоб насолодитися його смаком, дізнатися більше про традиції його виробництва та відзначити важливу роль шампанського у святкових подіях.