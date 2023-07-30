Яке завтра, 31 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

31 липня 2023 року — понеділок. 523-й день війни в Україні.

Яке завтра, 31 липня, церковне свято

31 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Іоанна Печерського. Будучи монахом Києво-Печерської лаври, він жив в Київській Русі в XII столітті. Ченцем став ще в юному віці, адже з дитинства намагався дотримуватися суворого способу життя: багато молився, їв лише хліб, пив воду, носив легкий одяг навіть взимку. Помер 1160 року в Києво-Печерському монастирі.

Що не можна робити в цей день

Не варто йти в баню з натільним хрестиком — дух бані може прогніватися і задушити.

Не дозволено виходити на вулицю після заходу сонця.

Краще відмовитися від підмітання підлоги цього дня.

Народні прикмети і традиції на 31 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: спека вказує, що в грудні будуть сильні морози;

на верхівках дерев видніються шишки, а знизу їх немає — морози почнуться не раніше січня;

вже почало жовтіти листя на березі, осінь прийде рано;

активно плетуть свої сіті павуки — суха погода встановиться надовго;

яка погода в останній день липня, такою вона буде і восени.

31 липня активно плетуть свої сіті павуки — суха погода встановиться надовго / Фото: Pexels

В цей час закінчувалися жнива, тому селяни починали освячувати серпи, щоб і наступного року ці знаряддя могли послужити їм вірою та правдою. Активно заготовляли і різні варення, соління, маринади, адже вже не за горами зима, коли всі ці продукти знадобляться.

Погода на 31 липня

Завтра, 31 липня, в Києві хмарно, в другій половині дня дощ, який буде йти до вечора. У Львові похмуро, проясниться лише ввечері, вдень можливий дрібний дощ. У Харкові ясний ранок, але потім небо вкриється хмарами, без опадів. В Одесі перша половина дня ясна, потім хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +19 вночі. У Львові +24 вдень та +16 вночі. У Харкові +27 вдень та +18 вночі. В Одесі +25 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 31 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 липня:

30 рік до н. е. — відбувається битва при Александрії: Марк Антоній завдає поразки військам Октавіана, але пізніше більшість його війська дезертирувала, внаслідок чого Антоній покінчує життя самогубством;

781 рік — вперше зареєстроване виверження гори Фудзі в Японії;

904 рік — араби захопили Салоніки, друге за величиною місто Візантійської імперії;

1009 рік — Сергій IV стає сто сорок третим римським папою після зречення папи Іоанна XVIII;

1423 рік — Столітня війна: відбувається битва при Кравані — французька армія зазнає поразки від англійців на березі річкі Йонна;

1431 рік — битвою на переправі під Луцьком починається громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайла і короля Польського Владислава-Ягайла;

1451 рік — Жака Кера заарештували за наказом короля Франції Карла VII Звитяжного;

1498 рік — експедиція X. Колумба відкриває острів Тринідад;

1547 рік — шотландські роялісти захопили і відправили на французькі галери лідера лютеранської реформації в Шотландії Джона Нокса;

1667 рік — укладання Бредського миру, що завершує другу англо-голландську війну;

1751 рік — пожежа в Стокгольмі знищує 1,000 будинків;

1919 рік — Армія УНР та Українська Галицька армія займають Київ;

1837 рік — закладають будинок (Червоний корпус) Київського університету;

1919 рік — у Німеччині ухвалюють Веймарську конституцію, країна стає республікою;

1924 рік — польський уряд забороняє вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України;

1941 рік — Костя Паньківського у Львові обирають головою Генерального секретаріату Української Національної Ради;

1971 рік — вперше людина проїхалась по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;

1975 рік — у Гельсінкі відкривається Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій ухвалюють Заключний акт, що містить розділ про права людини;

1988 рік — у Бердянську, Запорізької області стартує рок-фестиваль "РОК-ПОП-ШОУ'88", на який з'їхалися рок-музиканти з усієї країни;

1994 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 липня

Які завтра іменини: Іван, Ємельян.

Талісманом людини, народженої 31 липня є діамант. Дорогоцінний камінь, який здавна захоплював дух своєю чистою красою. Здавна вважалося, що діаманти прискорюють метаболізм, борються з паразитами та інфекціями. В Середні віки люди навіть вірили в магічні властивості цього каменю. Вважали, що він може протистояти навіть божевіллю.

В цей день народилися:

1866 рік — український церковний діяч, теолог, педагог Діонісій Дорожинський;

1944 рік — американська кіноактриса, донька Чарлі Чапліна Джеральдіна Чаплін;

1965 рік — англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера, Джоан Роулінг.

Який завтра день в Україні і світі

31 липня в Україні і світі святкують День народження Гаррі Поттера / Фото: pixabay.com

31 липня в Україні і світі святкують День народження Гаррі Поттера. Це головний герой романів авторки Джоан Роулінг та кінострічок, які були зняті за цими романами. Малолітній маг, який виріс, не знаючи про своє походження, та зміг перемогти Темного Лорда відомий не лише серед дітей, але й серед багатьох дорослих. Згідно з сюжетом хлопчик народився 31 серпня 1980 року, тому його фанати створили окреме свято. Цікаво, що 31 липня 1965 року народилася також і сама письменниця, Джоан Роулінг.

Також 31 липня День безпородної собаки. Хоча це неофіційна, проте дуже важлива подія. В більшості випадків вони мешкають просто неба або у притулках. На жаль, люди найчастіше роблять вибір на користь породистих песиків, але безпородні також є дуже вірними та добрими друзями. І їм дуже не вистачає людського піклування та любові. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу до позитивних якостей дворових псів, залучити до взяття собачок з притулків чи вулиці.

А ще 31 липня Всесвітній день рейнджерів. Свято було започатковане Міжнародною федерацією рейнджерів 2007 року. Рейнджери займаються патрулюванням заповідних зон та національних парків, щоб захистити диких тварин та зберегти їх від негативного влпиву цивілізації, браконьєрів. Англійський термін з'явився ще в XVII столітті, але раніше ним називали солдатів англійської армії.

31 липня День африканської жінки. Рішення створити таке цікаве свято прийняли під час Всеафриканської конференції жінок, яка відбулася в Дар-ес-Саламі (Танзанія) 1962 року. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги до африканок, допомога їм у подоланні проблем, утисків, дискримінації.