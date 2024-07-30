Яке завтра, 31 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 31 липня, Міжнародний день вшанування рятувальників. Віряни вшановують пам'ять святого праведного Євдокима. До Нового року залишилося 153 дні.

31 липня 2024 року — середа. 889-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

31 липня в церковному календарі – день пам’яті святого праведного Євдокима. Святий Євдоким народився в Каппадокії (Мала Азія) у благочестивій родині. За часів імператора Феофіла (829-842), він служив у війську. Євдоким вирізнявся своєю доброчесністю. Він ретельно виконував заповіді Божі, постився, любив молитву та каявся у своїх гріхах.

Пізніше, імператор Феофіл призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Він справедливо управляв народом, допомагав бідним та захищав скривджених. Після смерті, святі мощі Євдокима стали джерелом зцілення для хворих. Його життя та святість вразили багатьох, і він став покровителем та об’єктом поклоніння.

Що не можна робити 31 липня

Всі важливі покупки краще не робити, а відкласти на інший день.

Не можна сваритися з рідними.

Не слід викиладти залишки їжі зі столу.

Народні прикмети і традиції на 31 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вітряно — зима буде сніжною;

ліс вранці вкритий туманом — буде багато грибів;

вранці туман швидко розсіюється — погода буде ясною та сухою;

від ранку бджоли вже вилетіли за медом — день буде ясним.

31 липня від ранку бджоли вже вилетіли за медом — день буде ясним / Фото: Unsplash

В народі день називали Євдокимове заговіння. До цієї дати вже дозрівали основні овочі на городі: огірки, помідори, кабачки тощо. Обов'язково селяни вирушали в поле на роботу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 липня

Які завтра іменини: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 31 липня є діамант. Дорогоцінний камінь, який багато років бентежить людство. Здавна вірили, що споглядання блиску діамантів допомагає привести до ладу нервову систему.

Цього дня народилися:

1866 рік — український церковний діяч, теолог, педагог Діонісій Дорожинський;

1914 рік — французький кіноактор Луї де Фюнес;

1965 рік — англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

Пам’ятні дати 31 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 липня:

30 рік до н. е. — битва при Александрії, коли Марк Антоній завдає поразки військам Октавіана;

781 рік — вперше зареєстровують виверження гори Фудзі в Японії;

904 рік — араби захопили Салоніки, друге за величиною місто Візантійської імперії;

1431 рік — битвою на переправі під Луцьком починається громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайла і короля Владислава ІІ Ягайла;

1498 рік — експедиція X. Колумба відкриває о. Тринідад;

1667 рік — укладання Бредського миру, що завершує другу англо-голландську війну;

1919 рік — Армія УНР та Українська Галицька армія займають Київ;

1837 рік — закладають будинок (Червоний корпус) Київського університету;

1941 рік — Костя Паньківського у Львові стає очільником Генерального секретаріату Української Національної Ради;

1971 рік — вперше людина проїдждає по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;

1975 рік — у Гельсінкі відкривається Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини;

1994 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м.

Погода на 31 липня

Завтра, 31 липня, в Києві сонячно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +18 вночі. У Львові +24 вдень та +16 вночі. У Харкові +27 вдень та +20 вночі. В Одесі +28 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

31 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день вшанування рятувальників / Фото: Unsplash

31 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день вшанування рятувальників. Це день, коли ми говоримо "Дякую" героям, які забезпечують безпеку відвідувачів басейнів і пляжі. Рятувальники — це ті, хто присвячує свій час і життя створенню безпечного середовища для плавців. Вони проводять інструктажі, постійно стежать за гостями, щоб запобігти травмам, і рятують їх від небезпечних для життя нещасних випадків. Щороку близько 10 000 людей рятуються від утоплення завдяки героїчним зусиллям рятувальників.

Також 31 липня День народження Гаррі Поттера. це свято, яке щороку відзначають всі шанувальники цього чарівного світу. Саме 31 липня 1980 року, згідно з історією, яку придумала знаменита Джоан Роулінґ, народився Гаррі Поттер. Цей день також є днем народження авторки серії романів про легендарного хлопчика.

А ще 31 липня День безпородної собаки. День безпородної собаки був започаткований захисницею тварин і біхевіористкою Колін Пейдж. Мета цього свята — підкреслити чарівність та важке становище собак змішаних порід. Ці собаки часто стикаються з проблемами в пошуку домівки через те, що перевага віддається чистокровним породам. Але насправді собаки змішаних порід мають унікальний генетичний склад, який може призвести до меншої кількості проблем зі здоров’ям та поєднання найкращих характеристик різних порід.

31 липня святкують Всесвітній день рейнджерів. Це свято було засноване 2007 року Міжнародною федерацією рейнджерів (International Ranger Federation, IRF) з метою відзначити внесок паркових рейнджерів у охорону природи та вшанувати пам’ять загиблих рейнджерів, які виконували свою службу.

Також 31 липня День африканської жінки. Це свято було започатковане завдяки Всеафриканській конференції жінок, яка відбулася у Дар-ес-Саламі (Танзанія) 1962 року. Свято спрямоване на підвищення обізнаності про жінок з Африки, їхні досягнення та внесок у суспільство. Також день африканської жінки допомагає африканським жінкам подолати проблеми утисків прав та дискримінації.