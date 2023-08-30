Яке завтра, 31 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 31 серпня, Всесвітній день блогу. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Флора і Лавра. До Нового року залишилося 122 дні.

31 серпня 2023 року — четвер. 554-й день війни в Україні.

Яке завтра, 31 серпня, церковне свято

31 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Флора і Лавра. Вони були рідними братами, які жили у Візантії в II столітті, а потім переселилися до Іллірії (пізніше Югославія). Працювали вони каменетесами, тому правитель Іллірії відправив братів до сусідньої області, щоб вони допомогли звести язичницький храм. Брати були християнами, а тому всі гроші, зароблені на будівництві, віддавали бідним, а самі постійно молилися.

Якось син місцевого жреця підійшов подивитися на будівництво і шматок каменю пошкодив йому око. Брати запевнили розгніваного батька, що син його отримає зцілення. Взяли вони юнака до себе, розповіли про Христа, молилися біля нього і око видужало. Коли жрець побачив таке чудо, то також увірував. Коли ж будівництво було завершено, християни міста розбили ідолів і поставили в східній частині храму хрест.

Дізнавшись про це, правитель засудив братів, колишнього жреця та ще 300 інших людей на смерть через спалення.

Що не можна робити цього дня

Цього дня заборонено працювати з конями, їх потрібно добре нагодувати і дати відпочити.

Заборонено випалювати клеймо на худобі і запрягати воза.

Краще не сваритися і не лихословити.

Народні прикмети і традиції на 31 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо не встигнути посіяти жито до цього дня, наступного року буде поганий урожай;

коні фиркають та часто перебирають ногами — до негоди;

повітря свіже і прозоре — чекайте на те, що погода скоро зіпсується;

зоря багряно-червоного кольору — буде вітер і дощ;

хмари пливуть низько — чекайте на погану погоду.

31 серпня коні фиркають та часто перебирають ногами — до негоди / Фото: Pexels

В народі цей день називали "Кінське свято", адже 31 серпня вшановували коней. Потрібно було їх годувати смаколиками і дати відпочити. Також намагалися коней окропити освяченою водою, щоб менше хворіли, змогли пережити довгу зиму.

Погода на 31 серпня

Завтра, 31 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, вдень дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Харкові ясно, опадів не очікується. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +30 вдень та +22 вночі. У Львові — +22 вдень та +16 вночі. У Харкові — +28 вдень та +17 вночі. В Одесі — +27 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 31 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 серпня:

1422 рік — Генріх VI стає королем Англії у віці 9 місяців;

1898 рік — офіційно відкривають Київський політехнічний інститут;

1907 рік — створюють Антанту;

1919 рік — у ніч проти 31 серпня Київ визволяють від більшовиків об'єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР;

1987 рік — відбувається реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою ''Bad'';

1995 рік — на навколоземну орбіту запускають перший український науково-дослідний супутник Січ-1;

2002 рік — відбувається політ першого автожиру незалежної України КП-01;

2015 рік — після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою починаються сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнають поранень.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 серпня

Які завтра іменини: Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.

Талісманом людини, народженої 31 серпня, є родоніт. Камінь помітно виділяється серед інших завдяки своєму рожевому кольорі. Назва пішла від грецького слова, яке перекладається як "троянда". Здавна родоніт використовували для лікування шлунково-кишкового тракту.

Цього дня народилися:

1881 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, командир Окремої кінної дивізії УНР, організатор УВВ Іван Омелянович-Павленко;

1974 рік — український тенісист, експерша ракетка країни Андрій Медведєв;

1975 рік — офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України Руслан Лужевський.

Який завтра день в Україні і світі

31 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день блогу (блогера) / Фото: Pexels

31 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день блогу (блогера). Свято було започатковане 2005 року. Дату обрали зовсім не випадково, адже векторна ілюстрація цього дня у форматі eps8 виглядає як слово "blog". Першими блогерами стали люди, які познайомилися з Інтерненом і усвідомили його цінність наприкінці 1980-х років. Одним із них був журналіст-фрілансер Джастін Голл, який тоді був студентом коледжу в місті Свортмор, що в Пенсильванії. В січні 1994 року він відкрив особисту сторінку на Links.net, де ділився короткими постами з посиланнями на улюблені сайти.

Також 31 серпня День визнання франшизи. Свято є популярним в США і було створене для підвищення обізнанності покупців про придбання продукції в магазинах франшиз та стимулювання бізнесу. Вперше дату відсвяткували 2011 року.

А ще 31 серпня Міжнародний день поінформованості про передозування. Подія відбувається, починаючи від 2001 року. Представники міжнародних організацій, які займаються підтримкою наркозалежних, створили окремий день, щоб привернути увагу суспільства до актуальності проблеми, адже щороку від передозування гинуть тисячі людей.