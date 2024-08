Яке завтра, 31 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

31 серпня 2024 року — субота. 920-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

31 серпня в церковному календарі – Покладання Пояса Пресвятій Богородиці. Це свято пов’язане з дорогоцінною християнською реліквією – поясом, який, за переданням, Пресвята Богородиця власноруч виплела з верблюжої шерсті і передала апостолу Томі під час свого вознесіння на Небеса.

Пояс був привезений до Константинополя візантійським імператором Аркадієм (395-408 рр.) і зберігався в церкві Пресвятої Богородиці, де його сховала донька імператора, Пульхерія. Через п’ять століть, під час правління імператора Лева Філософа (886-912 рр.), пояс був знайдений і використаний для зцілення його дружини Зої, яка страждала від злого духа. Після цього пояс знову був схований у кивот. У XIV столітті імператор Іван VI передав пояс монастирю Ватопед на горі Афон, де він зберігається і донині. На сьогодні пояс поділений на три частини, одна з яких зберігається в монастирі Ватопед, друга – в монастирі в Трірі (Німеччина), а третя – в Грузії.

Це свято нагадує про чудеса і зцілення, пов’язані з цією святинею, і є важливою подією для православних християн.

Що не можна робити 31 серпня

Не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Не слід запрягати коней і працювати з ними.

Забороняється вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 31 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зоря червоно-багряна — дощитиме й буде сильний вітер;

коні фиркають, б'ють копитами — до негоди;

лебеді зібралися в зграю і відлітають — чекайте на швидкі снігопади;

журавлі низько летять — до м'якої зими, а високо — до тяжкої;

молодик — журавлина добре вродить.

31 серпня лебеді зібралися в зграю і відлітають — чекайте на швидкі снігопади / Фото: Unsplash

Вважалося, що всі ягоди, які будуть зібрані цього дня, мають особливі цілющі властивості. Наші предки намагалися не сміятися голосно, щоб не привернути до себе увагу нечисті.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло.

Талісманом людини, народженої 31 серпня є родоніт. Його ще називають камінь ранкової зорі через яскраве рожеве забарвлення. Родоніт здавна рекомендувалося носити молодим дівчатам, які хочуть відшукати своє призначення у житті.

Цього дня народилися:

1881 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, командир Окремої кінної дивізії УНР, організатор УВВ Іван Омелянович-Павленко;

1974 рік — український тенісист, перша ракетка країни Андрій Медведєв;

1975 рік — офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України Руслан Лужевський.

Пам’ятні дати 31 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 серпня:

1422 рік — Генріх VI стає королем Англії у віці 9 місяців;

1898 рік — офіційно відкривають Київський політехнічний інститут;

1907 рік — створюють Антанту;

1919 рік — у ніч проти 31 серпня Київ визволяють від більшовиків об'єднані сили УГА та Дієвої армії УНР;

1987 рік — відбувається реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою "Bad'";

1995 рік — на навколоземну орбіту запускають перший український науково-дослідний супутник Січ-1;

2002 рік — відбувається політ першого автожиру незалежної України КП-01;

2015 рік — після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою починаються сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнають поранень.

Погода на 31 серпня

Завтра, 31 серпня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ранок безхмарний, але потім небо закриють хмари, які залишатимуться до вечора, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +21 вночі. У Львові +30 вдень та +18 вночі. У Харкові +33 вдень та +20 вночі. В Одесі +27 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

31 серпня в Україні святкують День авіації / Фото: Unsplash

31 серпня в Україні святкують День авіації. Припадає щорічно на останню суботу серпня. Це професійне свято військових і цивільних авіаторів, а також працівників авіаційної промисловості та транспорту. Свято було встановлено указом Президента України 16 серпня 1993 року. Авіаційна історія України багата на героїчні здобутки та самовіддану працю вчених, конструкторів, льотчиків і дослідників. Наприклад, Україна є батьківщиною таких видатних авіаконструкторів, як Ігор Сікорський та Дмитро Григорович.

Також 31 серпня День далекобійника. Щороку припадає на останню суботу серпня. Це неофіційне професійне свято, яке святкують водії великовантажних автомобілів, що перевозять вантажі на великі відстані. Традиція святкування Дня далекобійника походить з США, Канади та Австралії, і з часом поширилася по всьому світу. У цей день далекобійники зазвичай святкують у колі рідних, близьких або колег. Роботодавці часто організовують корпоративні заходи з нагородженням кращих працівників.

А ще 31 серпня Всесвітній день блогу. Це свято було засноване 2005 року, щоб вшанувати блогерів та їхній внесок у розвиток онлайн-спільнот та інтернет-культури. Дату було обрано не випадково — її векторна ілюстрація у форматі eps8 виглядає як слово "blog". Блогінг відіграє важливу роль у сучасному світі, дозволяючи людям ділитися своїми думками, досвідом та ідеями з широкою аудиторією. Першим блогером вважається Джастін Холл, який 1994 року створив свій власний веб-сайт Links.net і використовував його як щоденник для документування своїх думок та обміну ідеями.

31 серпня святкують День визнання франшизи. Це свято було засноване 2011 року в США з метою підвищення обізнаності покупців про придбання продукції у магазинах франшиз та вираз подяки за стимулювання розвитку бізнесу. Цього дня франчайзери часто організовують акції, знижки та розпродажі для своїх клієнтів. Також вони діляться своїм досвідом розвитку бізнесу з підприємцями, які тільки починають розвивати власний бренд1 Це чудова можливість почути історії успіху таких відомих франшиз, як McDonald’s, Subway та інших.

Також 31 серпня Міжнародний день поінформованості про передозування. Це найбільша у світі щорічна кампанія, спрямована на припинення передозування, вшанування пам’яті тих, хто загинув від передозування, та підтримку їхніх родин і друзів. Цього року тема дня — “Разом ми можемо” (Together we can), що підкреслює силу спільноти, коли ми всі об’єднуємося. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як освітні семінари, акції пам’яті та кампанії з підвищення обізнаності про передозування та його профілактику.

А ще 31 серпня Міжнародний день осіб африканського походження. Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй 2021 року з метою вшанування внеску африканської діаспори у світову культуру та історію, а також для боротьби з расовою дискримінацією. Цей день підкреслює важливість рівності та справедливості для всіх людей, незалежно від їхнього походження. ООН закликає до ліквідації всіх форм дискримінації та насильства проти осіб африканського походження.

31 серпня святкують День солідарності і свободи. Це державне свято було встановлене 2005 року на честь відзначення так званих серпневих порозумінь – компромісу між комуністичною владою Польщі та страйкарями у серпні-вересні 1980 року. Ці події дали початок профспілковому руху "Солідарність" та подальшим демократичним перетворенням у Польщі. Серпневі порозуміння включали створення незалежних профспілок, послаблення цензури, поновлення на роботі звільнених страйкарів та звільнення політичних в’язнів. Лех Валенса, один із лідерів руху, відіграв ключову роль у цих подіях.

Також 31 серпня Всесвітній день дистанційного навчання. Це свято присвячене визнанню та підтримці навчання, яке відбувається поза межами фізичної аудиторії, завдяки сучасним технологіям. Дистанційне навчання має багату історію, починаючи від 1728 року, коли Калеб Філліпс надсилав свої лекції зі стенографії поштою. З розвитком Інтернету дистанційне навчання стало доступнішим і ефективнішим. Пандемія COVID-19 значно прискорила цей процес, зробивши онлайн-освіту необхідністю для багатьох шкіл та університетів. Цей день підкреслює гнучкість, доступність та екологічність дистанційного навчання. Наприклад, воно дозволяє студентам створювати власні навчальні графіки та зменшує використання паперу та викиди вуглецю.