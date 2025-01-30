Яке завтра, 31 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 31 січня, Всесвітній день ювеліра. Віряни вшановують пам'ять святих дивотворників і безсрібників Кира та Івана. До Нового року залишилося 334 дні.

31 січня 2025 року — п’ятниця. 1073-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

31 січня в церковному календарі – день пам’яті святих дивотворників і безсрібників Кира та Івана. Це християнські святі, які жили в III-IV століттях. Вони відомі своїм життям, присвяченим служінню людям, особливо хворим та бідним, та багатьма зціленнями, які здійснювали молитвою та безоплатним лікуванням. Святий Кир був родом із Олександрії, Єгипет. Він вивчав медицину, і згодом став відомим лікарем у своєму місті. Він лікував людей безоплатно, не просто допомагаючи їм фізично, але також підтримуючи духовно, звертаючи їх до християнства.

Святий Іван був воїном, але вирішив залишити військову службу і стати учнем Кира. За короткий час їхня духовна дружба росла, і вони працювали разом, допомагаючи людям. Вони були заарештовані під час переслідувань християн імператором Діоклетіаном. Навіть під тортурами вони не зреклися своєї віри і в результаті загинули мученицькою смертю.

Що не можна робити 31 січня

Сімейним парам забороняється сваритися — сварка затягнеться надовго.

Після заходу сонця не викидайте сміття.

Дім не можна залишати цього дня порожнім.

Народні прикмети і традиції на 31 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дрова погано горять — до теплої погоди;

ворони кричать дуже голосно — почнеться заметіль;

в печі немає тяги — чекайте на вогку погоду;

навколо місяця видно кола — до врожайного року.

31 січня ворони кричать дуже голосно — почнеться заметіль / Фото: Unsplash

Вважалося, що цього дня дуже легко спалахують сварки, але вони можуть затягнутися, тому з будь-якими словами слід бути вкрай обережними.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 січня

Які завтра іменини: Віктор, Іван, Ілля, Микита.

Талісманом людини, народженої 31 січня, є хризопраз. Здавна цей камінь використовували для покращення обміну речовин в тілі. До того ж вірили, що хризопраз допомагає розслабитися, заспокоїтися.

Цього дня народилися:

1876 рік — український вчений у галузі механіки та теорії пружності Олександр Динник;

1911 рік — болгарська сліпа, якій приписують екстрасенсорні здібності, містикиня і травниця Ванга;

1983 рік — командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", народний депутат України Артем Вітко.

Пам’ятні дати 31 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 січня:

1729 рік — у Стамбулі видають першу надруковану арабським шрифтом книжку — тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших;

1747 рік — Вільям Бромфейлд відкриває у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань — госпіталь Lock;

1865 рік — Конгрес ухвалює Тринадцяту поправку до Конституції США, що забороняє рабство;

1893 рік — у Патентному бюро США зареєстрували торгову марку Coca-Cola;

1917 рік — німецький кайзер Вільгельм II підписує наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників;

1941 рік — створюють Київську кіностудію науково-популярних фільмів;

1943 рік — командувачу 6-ї армії Вермахту Фрідріху Паулюсу присвоюють звання генерал-фельдмаршала, того ж дня він беруть в полон радянські війська під Сталінградом;

1946 рік — набирає чинності перша конституція Югославії;

1950 рік — президент США Гаррі Трумен публічно оголошує про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни;

1958 рік — здійснюють запуск першого американського штучного супутника Землі "Експлорер-1", котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу;

1961 рік — США проводять запуск космічної ракети з шимпанзе на борту;

1999 рік — науковці з університету Алабама (США) отримують, на їхню думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому;

2000 рік — поблизу острова Анакапа стається авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій гине 88 осіб;

2009 рік — у Кенії принаймні 113 людей гине й понад 200 осіб отримують поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло;

2020 рік — Велика Британія виходить з Європейського Союзу та Євратому.

Погода на 31 січня

Завтра, 31 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмерно, без опадів. В Одесі похмуро, ввечері можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — +6 вдень та +4 вночі. У Львові — +10 вдень та 0 вночі. У Харкові — +8 вдень та +6 вночі. В Одесі — +8 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

31 січня Всесвітній день ювеліра / Фото: Unsplash

31 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день зебри. Це екологічна подія, мета якої підвищити обізнаність про необхідність захисту зебр і їхнього природного середовища існування. Ця дата нагадує про важливість збереження біорізноманіття та боротьби з загрозами, такими як браконьєрство, знищення природних екосистем і зміна клімату. Люди беруть участь у різних заходах: екологічних акціях, лекціях, зборі коштів для заповідників та інформуванні про важливість захисту дикої природи.

Також 31 січня Всесвітній день ювеліра. Це професійне свято ювелірів, дизайнерів прикрас, гравірувальників та інших майстрів, які працюють у ювелірній сфері. Цей день є чудовою нагодою віддати шану майстрам, які створюють унікальні витвори мистецтва з дорогоцінних металів і каменів. Він підкреслює важливість ювелірного ремесла, яке поєднує мистецтво, культуру й традиції. Точна дата виникнення цього свята невідома, але 31 січня стало символічною датою, яка об'єднує професіоналів ювелірної справи по всьому світу. Його мета — вшанувати майстрів, їхню кропітку роботу та талант, а також нагадати людям про цінність ручної праці й мистецтва.

Ювелірне ремесло існує вже понад 7 тисяч років. Найдавніші прикраси виготовляли з черепашок, кісток і каменів. У багатьох культурах прикраси мають сакральне або символічне значення. Різні дорогоцінні камені асоціюють із певними місяцями народження або знаками зодіаку. Зараз популярність набирають екологічні прикраси з перероблених матеріалів.