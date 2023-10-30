Яке завтра, 31 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 31 жовтня, Геловін. Віряни вшановують пам'ять преподобних Спиридона та Никодима. До Нового року залишився 61 день.

31 жовтня 2023 року — вівторок. 615-й день війни в Україні.

Яке завтра, 31 жовтня, церковне свято

31 жовтня в церковному календарі – день пам’яті преподобних Спиридона та Никодима. Жили вони в Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря приблизно в XII столітті. Преподобний Спиридон прийшов до монастиря під час ігумена Піменя і був вже немолодим чоловіком. Тому подвижник багато молився і працював. Святий Никодим завжди займався ділом поряд із ним і вів дуже строге життя. Зі святими пов'язане одне диво. Як розповідає легенда, якось загорілася піч, але вони змогли загасити полум'я і залишилися неушкодженими.

Що не можна робити цього дня

Не можна йти самому в ліс, є високий ризик заблукати.

Заборонено пити алкогольні напої.

Не дозволено лихословити, лаятися, сваритися.

Народні прикмети і традиції на 31 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: горобці голосно цвірінькають — чекайте на теплу погоду;

ясно і сонячно — найближчими днями буде сильний поривчастий вітер;

снігурі вже почали співати — невдовзі розпочнеться справжня зима;

яка погода цього дня, такою вона буде в квітні.

31 жовтня горобці голосно цвірінькають — чекайте на теплу погоду / Фото: Pexels

Цього дня було прийнято турбуватися про домашню птицю, тому селяни утеплювали курники, прибирали там, добудовували спеціальні сарайчики, куди кури могли б сховатися за непогоди.

Погода на 31 жовтня

Завтра, 31 жовтня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, можливий дощ. У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — +17 вдень та +11 вночі. У Львові — +13 вдень та +8 вночі. У Харкові — +15 вдень та +9 вночі. В Одесі — +18 вдень та +11 вночі.

Пам’ятні дати 31 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 жовтня:

1517 рік — чернець-августинець, філософ і теолог Мартін Лютер оприлюднює 95 тез проти індульгенцій;

1625 рік — починається штурм річпосполитськими військами Куруківського козацького табору;

1815 рік — британець Гемфрі Деві отримує патент на шахтарську лампу;

1864 рік — Невада стає 36-м штатом США;

1902 рік — прокладають перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади до Австралії;

1903 рік — у Парижі відкривають перший Осінній салон, створений на противагу консеративному Паризькому салону;

1941 рік — на горі Рашмор (США) завершується спорудження найбільшого пам'ятника світу — 18-метрових голів чотирьох президентів;

1952 рік — у Тихому океані США проводять випробування першої водневої бомби;

1956 рік — американський адмірал Г. Дуфек стає першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі;

1968 рік — президент США Ліндон Джонсон оголошує про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам;

1973 рік — Собор єпископів Української Автокефальної Церкви приймає постанову про єдність Української Православної Церкви;

1984 рік — сикхський терорист убиває прем'єр-міністра Індії Індіру Ганді;

1992 рік — Папа Римський Іван Павло II оголошує рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, котрий стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректись своїх поглядів під тиском суду інквізиції;

1995 рік — Україна завершує виконання умов договору про звичайні озброєння, ліквідувавши останній, передбачений договором, танк Т-62;

1995 рік — Верховна Рада України ухвалює Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи;

1999 рік — до другого туру президентських виборів в Україні проходять Леонід Кучма і Петро Симоненко.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 жовтня

Які завтра іменини: Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 31 жовтня є топаз. Напівкоштовний камінь, який вирізняється високою прозорістю. Довгий час топаз вважався талісманом моряків через його блакитний відтінок. Також вірили, що камінь здатний вилікувати душу.

Цього дня народилися:

1853 рік — український народник, винахідник Микола Кибальчич;

1886 рік — український військовий діяч, голова штабу Корпусу Січових Стрільців, начальник штабу Армії УНР Марко Безручко.

Який завтра день в Україні і світі

31 жовтня в Україні і світі святкують Геловін / Фото: Pexels

31 жовтня в Україні і світі святкують Геловін. Своїм корінням свято сягає стародавніх кельтів, а початком сучасного святкування вважають Самайн. Щороку Геловін припадає в ніч проти 1 листопада, але починають святкування ще увечері 31 жовтня. З приходом християнства Самайн замінилося релігійним святом День всіх святих, але традиції практично не змінилися. Цього дня прийнято переодягатися в містичних страхітливих істот, ходити від будинку до будинку та просити солодощі відомою фразою "Treat or Trick".

Також 31 жовтня Міжнародний день Чорного моря. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги людей до тих екологічних проблем, які склалися в регіоні.

А ще 31 жовтня Всесвітній день економії. Історія цього цікавого свята почалася ще 1924 року, коли відбувся Перший міжнародний конгрес ощадних банків в Мілані. Тоді в ньому взяли участь представники 29 країн. Спочатку свято називалося Всесвітній день заощаджень і така назва існувала до 1989 року, коли вона була змінена за ініціативи ООН.

31 жовтня Всесвітній день міст. Свято було офіційно затверджене Генеральною Асамблеєю ООН 2014 року. Святкування проводиться з метою залучення якомога більшої кількості людей до проблем сучасних міст.

Також 31 жовтня Міжнародний день хокейного воротаря. Професіональне свято хокейних воротарів, головне завдання яких полягає в тому, щоб захистити ворота своєї команди.