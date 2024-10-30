Яке завтра, 31 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 31 жовтня, Геловін. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів Стахія, Амплія та інших. До Нового року залишився 61 день.

31 жовтня 2024 року — четвер. 981-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

31 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших. Святий апостол Стахій був одним з 70 апостолів, які були послані Ісусом Христом для проповіді Євангелія. Він був засновником церкви в Пергамі, де також проповідував апостол Іван. Історія святого Стахія пов'язана з тим, що він відправився в Пергам з апостолом Петром, але пізніше повернувся туди з апостолом Іваном.

Святий апостол Амплій був одним з 70 апостолів, які були послані Ісусом Христом. Він був засновником церкви в Антіохії, де також проповідував апостол Павло. Історія святого Амплія пов'язана з тим, що він був одним з перших, хто приніс Євангеліє до Антіохії.

Що не можна робити 31 жовтня

Не можна лінуватися.

Не слід сваритися і лихословити.

Забороняється давати і брати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції на 31 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: захід сонця в хмарах — до опадів;

небо вночі похмуре — чекайте на дощ;

голосно цвірінькають горобці — буде тепла погода;

птахи насупилися і сидять так від самого ранку — буде затяжна негода.

31 жовтня голосно цвірінькають горобці — буде тепла погода / Фото: Unsplash

Цей день вважався сприятливим для догляду за домашньою птицею. Зазвичай селяни займалися утепленням курників, щоб кури почувалися комфортно в зимовий період.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Іван, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 31 жовтня є топаз. Здавна вважалося, що цей дорогоцінний камінь допомагає вилікувати нервову систему. Топаз мінімізує вплив стресу і проблем.

Цього дня народилися:

1705 рік — Папа Римський (1769-74), який розпустив орден єзуїтів, Климент XIV;

1853 рік — український народник, винахідник Микола Кибальчич;

1886 рік — український військовий діяч, голова штабу Корпусу Січових Стрільців, начальник штабу Армії УНР Марко Безручко.

Пам’ятні дати 31 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 жовтня:

1517 рік — чернець-августинець, філософ і теолог Мартін Лютер оприлюднює 95 тез проти індульгенцій;

1625 рік — починається штурм річпосполитськими військами Куруківського козацького табору;

1815 рік — британець Гемфрі Деві отримує патент на шахтарську лампу;

1864 рік— Невада стає 36-м штатом США;

1902 рік — прокладають перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади до Австралії;

1903 рік — у Парижі відкривають перший Осінній салон, створений на противагу консеративному Паризькому салону;

1941 рік — на горі Рашмор (США) завершують спорудження найбільшого пам'ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів;

1952 рік — у Тихому океані США проводять випробування першої водневої бомби;

1956 рік — американський адмірал Г. Дуфек стає першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі;

1968 рік — президент США Ліндон Джонсон оголошує про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам;

1973 рік — Собор єпископів Української Автокефальної Церкви приймає постанову про єдність Української Православної Церкви;

1984 рік — сикхський терорист убиває прем'єр-міністра Індії Індіру Ганді;

1992 рік — папа Римський Іван Павло II оголошує рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, котрий стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректись своїх поглядів під тиском суду інквізиції;

1995 рік — Україна завершує виконання умов договору про звичайні озброєння, ліквідувавши останній, передбачений договором, танк Т-62;

1995 рік — Верховна Рада України ухвалює Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи;

1999 рік — у другий тур президентських виборів в Україні проходять Леонід Кучма і Петро Симоненко.

Погода на 31 жовтня

Завтра, 31 жовтня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, вночі і вранці дрібний дощ. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +12 вдень та +8 вночі. У Львові +13 вдень та +7 вночі. У Харкові +10 вдень та +6 вночі. В Одесі +16 вдень та +10 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

31 жовтня в Україні і світі святкують Геловін / Фото: Unsplash

31 жовтня в Україні і світі святкують Геловін. Це свято має кельтські корені і походить від старовинного кельтського фестивалю Самайн, який відзначав кінець врожайного сезону та початок зими. Люди вірили, що в цей день межа між світом живих і мертвих стає тоншою, і духи можуть повернутися на землю. Сьогодні Геловін відомий своїми традиціями прикрашання домівок, вбирання у костюми, різьблення гарбузів (джек-о'-лантернів) і "пригостя або витівка" (trick-or-treating), коли діти ходять від дверей до дверей, збираючи цукерки.

Також 31 жовтня Міжнародний день Чорного моря. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість охорони та збереження Чорного моря. Чорне море є одним з найбільших внутрішніх водних басейнів у світі, і воно має велике екологічне та економічне значення для країн, що його обмежують. Цей день також спрямований на підтримку міжнародного співробітництва для збереження морського середовища та зміцнення екологічної безпеки регіону. Різноманітні заходи, такі як наукові конференції, екологічні заходи та освітня програми, проводяться для підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикається Чорне море, та для пошуку можливих рішень.

А ще 31 жовтня Всесвітній день економії. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про економічні питання та важливість економічного планування для розвитку суспільства. Ідея цього дня полягає в тому, щоб підкреслити значення економічної освіти та підтримки економічного розвитку в усьому світі.

31 жовтня святкують Всесвітній день міст. Цей день присвячений пам'яті тих, хто загинув при підготовці, будівництві та експлуатації мостів. Ідея цього дня полягає в тому, щоб зосередити увагу на важливості безпечної роботи на мостах та забезпеченні їхньої надійності.