Яке завтра, 4 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 березня, Всесвітній день тенісу. Віряни вшановують пам'ять преподобного Герасима Йорданського. До Нового року залишилося 302 дні.

4 березня 2024 року — понеділок. 740-й день війни в Україні.

Яке завтра, 4 березня, церковне свято

4 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Герасима Йорданського. Точної дати його народження немає, але відомо, що Герасим походив з багатої сім'ї, отримав християнське виховання, жив в Лікії та в юному віці вирішив бути сподвижником.

Тоді здійнив Герасим подорож до Палестини, де прожив певний час в Йорданській пустелі. Пізніше там почав облаштовувати монастир, де запровадив свій чернечий устав. За свої заслуги перед християнством, отримав від Господа дар прозорливості. Помер спокійно, уві сні, 450 року.

Що не можна робити 4 березня

Не здійснюйте великі покупки, вони не принесуть щастя.

Не варто тримати вдома поламані чи старі речі.

Заборонено проводити цього дня будь-які медичні операції.

Народні прикмети і традиції на 4 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже багато літає птахів — скоро почнеться справжнє тепло;

ніч безхмарна — весна буде теплою;

яка погода цього дня, такою буде зима;

ясна та сонячна погода — в лісі вродить багато ягід.

4 березня вже багато літає птахів — скоро почнеться справжнє тепло / Фото: Pexels

В цей період починається час, коли з вирію додому повертаються шпаки. Наші пращури виганяли з дому злих духів. А незаміжні дівчата ворожили: вибігали з оселі і дивилися, хто зустрінеться їм на шляху. Якщо це була жінка, значить, дівчина вийде цього року заміж.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 березня

Які завтра іменини: Василь, Данило, Яків, В'ячеслав, Григорій, Юрій, Аркадій, Георгій, Юлія.

Талісманом людини, народженої 4 березня є карнеол. Шанований багатьма народами камінь, який може похвалитися яскравим забарвленням. Найпотужнішими талісманами вважалися червоні карнеоли. Особливо вони корисні для дівчат, адже розпалюють кохання та пристрасть.

В цей день народилися:

1815 рік — український композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла Україна" Михайло Вербицький;

1934 рік — український поет Володимир Вихрущ;

1949 рік — український поет і композитор Володимир Івасюк.

Пам’ятні дати 4 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 березня:

1152 рік — Фрідріх I стає наступним німецьким королем;

1386 рік — великого князя Литовського Ягайла обирають польським королем;

1472 рік — магістратура Республіки Сієна затверджує статут найстарішого банку у світі, що безперервно працює;

1493 рік — Папа Римський Олександр VI видає буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50° західної довготи;

1750 рік — Кирило Розумовський стає гетьманом України;

1789 рік — вводять в дію Конституцію США і федеральний уряд розпочинає діяльність за нинішньою системою правління;

1790 рік — адміністративна реформа ділить Францію на 83 департаменти;

1813 рік — морозиво вперше подають на офіційному прийомі;

1837 рік — Чикаго отримує статус міста;

1849 рік — приймають нову конституцію Австрійської імперії;

1857 рік — Паризьким договором Британія визнає незалежність Афганістану;

1877 рік — німецько-американський винахідник Еміль Берлінер створює вугільний мікрофон;

1880 рік — нью-йоркська The Daily Graphic розміщає першу півтонову (а не гравійовану) репродукцію фотографії;

1918 рік — Українська Центральна Рада приймає ухвалу про реєстрацію громадянства України;

1939 рік — німецький уряд видає постанову, якою легалізовує примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини;

1950 рік — на екрани США виходить фільм Волта Діснея "Попелюшка" — перший повнометражний анімаційний фільм;

1955 рік — невелика японська фірма "Sony", новачок на ринку, розпочинає випуск кишенькових транзисторних приймачів;

1975 рік — Чарлі Чаплін посвячений у лицарі;

1989 рік — створюють українське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса;

1996 рік — Україна і Канада підписують договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів;

2006 рік — відкривають 45-ту станцію Київського метрополітену — "Вирлиця";

2009 рік — Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира;

2018 рік — отруюють Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія.

Погода на 4 березня

Завтра, 4 березня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +5 вдень та -1 вночі. У Львові +11 вдень та +3 вночі. У Харкові +4 вдень та -2 вночі. В Одесі +7 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день тенісу / Фото: Pexels

4 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день тенісу. Міжнародне свято, яке щороку припадає на перший понеділок березня. День встановили 2013 року за ініціативи Міжнародної федерації тенісу. Це свято покликане популяризувати теніс, заохочує людей долучатися до гри, а також вказує на цінності цього виду спорту для здоров'я людини.

Також 4 березня Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Подія була започаткована неурядовою організацією GIPF 2009 року. На жаль, близько 3 мільйонів дітей у світі страждають через сексуальну експлуатацію, також проституцією займається велика кількість жінок, які до того ж можуть потрапити у сексуальне рабство. Згідно з даними Міжнародної організації праці, приблизно один мільйон осіб на рік стають жертвами торгівлі у сексуальних цілях.

А ще 4 березня святкують Міжнародний день ігрових майстрів. Сучасне професійне свято, яке з'явилося 2002 року. В цей день можна показати гейммайстру, наскільки сильно ви його цінуєте.

4 березня День народження мікрофона. Цей прилад допомагає перетворити звукові коливання на електричний сигнал. В наш час важко уявити роботу артистів без мікрофона, тому деякі з них святкують цей день як професійне свято.

Також 4 березня Всесвітній день інженерії. Досить молоде свято, яке було створене для привернення уваги громадськості до важливої ролі інженерії в програмі стійкого розвитку. Свято було запроваджене за ініціативи ЮНЕСКО.

А ще 4 березня Всесвітній день боротьби з ожирінням. Ініціатором створення такої події стала некомерційна Всесвітня федерація ожиріння, яка співпрацює з МОЗ на офіційному рівні. Ожиріння називають складну взаємодію різних факторів, у різних культурах для різних людей.

Читайте також: