Яке завтра, 4 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 березня, Всесвітній день інженерії. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Герасима, що в Йордані. До Нового року залишилося 302 дні.

4 березня 2025 року — вівторок. 1105-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 березня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Герасима, що в Йордані. Відомий святий, що жив у V столітті та прославився своєю аскетичною життям та духовним наставництвом. Він народився в Лікії, Мала Азія, але більшу частину свого життя провів на берегах річки Йордан, де заснував монастир. Герасим відзначався своєю глибокою вірою, молитвами та смиренням. Він підтримував дуже суворий піст і часто проводив дні в пустелі, молячись і медитуючи. Відомо, що він годував своїх учнів і подорожніх хлібом, зібраним від милосердних жителів, а сам їв лише раз на два дні. Одна з легенд, що пов'язана з Герасимом, говорить про те, як він вилікував лева від рани. В знак вдячності лев залишився жити біля монастиря і навіть допомагав у роботах, таких як випас худоби. Цей лев став символом смиренності та милосердя святого. Герасим помер 475 року і був канонізований за свої заслуги перед Церквою та своїм святим життям.

Що не можна робити 4 березня

Будь-які медичні втручання краще відкласти на інший день.

Не слід тримати вдома поламані чи зіпсовані речі.

Великі покупки здійснювати забороняється.

Народні прикмети і традиції на 4 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода, такою буде наступна зима;

безхмарна ніч до теплої весни;

сонячна і ясна погода вказує, що в лісу влітку буде багато ягід;

вже багато птахів літає — вже йде справжнє тепло.

4 березня вже багато птахів літає — вже йде справжнє тепло / Фото: Unsplash

Незаміжні дівчата цього дня ворожили на майбутнє. Вибігали з будинку і дивилися, хто зустрінеться їм на шляху. Якщо жінка, тоді дівчина цього року обов'язково вийде заміж за коханого.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 березня

Які завтра іменини: Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Олександр, Павло, Яків, Уляна.

Талісманом людини, народженої 4 березня є карнеол. Один з різновидів агату. Здавна карнеол вважається символом мужності. В Середньовіччі його носили для захисту від темних сил.

Цього дня народилися:

1934 рік — український поет Володимир Вихрущ;

1946 рік — актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Петро Бенюк;

1949 рік — український поет і композитор Володимир Івасюк.

Пам’ятні дати 4 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 березня:

1152 рік — Фрідріх I стає наступним німецьким королем;

1386 рік — великого князя Литовського Ягайла обирають польським королем;

1472 рік — магістратура Республіки Сієна затверджує статут найстарішого банку у світі, що безперервно працює;

1493 рік — папа Римський Олександр VI видає буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50° західної довготи;

1750 рік — Кирило Розумовський стає гетьманом України;

1789 рік — вводять в дію Конституція США і федеральний уряд розпочинає діяльність за нинішньою системою правління;

1790 рік — адміністративна реформа ділить Францію на 83 департаменти;

1813 рік — морозиво вперше подають на офіційному прийомі;

1837 рік — Чикаго отримує статус міста;

1849 рік — приймають нову конституцію Австрійської імперії; Буковину проголошують коронним краєм Габсбурзької імперії — герцогством Буковина;

1857 рік — Паризьким договором Британія визнає незалежність Афганістану;

1877 рік — німецько-американський винахідник Еміль Берлінер створює вугільний мікрофон; незалежно його винаходили Г'юз та Едісон;

1880 рік — нью-йоркська The Daily Graphic розміщує першу півтонову (а не гравійовану) репродукцію фотографії;

1918 рік — Українська Центральна Рада приймає ухвалу про реєстрацію громадянства України;

1939 рік — німецький уряд видає постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини;

1950 рік — на екрани США виходить фільм Волта Діснея "Попелюшка" — перший повнометражний анімаційний фільм;

1955 рік — невелика японська фірма "Sony", новачок на ринку, розпочинає випуск кишенькових транзисторних приймачів;

1966 рік — Джон Леннон заявляє, що група "Beatles" стала популярнішою, ніж Ісус Христос;

1975 рік — Чарлі Чаплін посвячений у лицарі;

1989 рік — створюють українське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса;

1996 рік — Україна і Канада підписують договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів;

2006 рік — відкривають 45-ту станцію Київського метрополітену — "Вирлиця";

2009 рік — Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира;

2013 рік — світова прем'єра українського фільму "Delirium" (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі "Фанташпорту", Порту, Португалія;

2018 рік — отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія.

Погода на 4 березня

Завтра, 4 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові вранці ясно, потім небо вкриється хмарами, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +8 вдень та +1 вночі. У Львові +9 вдень та -1 вночі. У Харкові +5 вдень та -1 вночі. В Одесі +8 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 березня святкують День народження мікрофону / Фото: Unsplash

4 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день індустрії скрапбукінгу. Це неофіційне, але популярне свято серед любителів і професіоналів скрапбукінгу – мистецтва створення фотоальбомів, листівок та колажів із використанням різних декоративних елементів. Цей день присвячений розвитку скрапбукінгу як творчої індустрії. Він покликаний об’єднати дизайнерів, виробників матеріалів, блогерів, магазинів і просто захоплених людей, які люблять зберігати спогади у красивій, креативній формі.

Також 4 березня Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Цей день покликаний привернути увагу суспільства до проблеми сексуального насильства, торгівлі людьми та експлуатації жінок і дітей. За даними ООН, мільйони людей у світі стають жертвами сексуальної експлуатації, особливо жінки та діти. Торгівля людьми – одна з найприбутковіших незаконних індустрій у світі. Цей день нагадує про необхідність спільних дій для подолання сексуальної експлуатації та захисту людської гідності.

А ще 4 березня Міжнародний день ігрових майстрів. Це свято присвячене гейм-майстрам (ГМ) або ведучим настільних рольових ігор (TTRPG), які створюють цікаві, захопливі світи та ведуть гравців через епічні пригоди. Дату 4 березня обрали на честь Гері Гігакса – одного з творців Dungeons & Dragons, який помер цього дня 2008 року. Гігакс вважається "батьком настільних рольових ігор", і його внесок у розвиток ігрової культури важко переоцінити.

4 березня святкують День народження мікрофону. Саме цього дня 1877 року американський винахідник Еміль Берлінер подав заявку на патент одного з перших прототипів мікрофона. Мікрофон – це пристрій, що перетворює звукові коливання на електричні сигнали. Він відіграє ключову роль у музиці, радіо, телебаченні, театрі, подкастах, стрімінгах, зв'язку тощо.

Також 4 березня Всесвітній день інженерії. Це офіційне свято, встановлене ЮНЕСКО 2019 року, щоб підкреслити важливість інженерії у розвитку суспільства та досягненні Цілей сталого розвитку ООН. Інженери створюють інноваційні рішення для екологічних, технічних і соціальних викликів. Вони розробляють технології для чистої енергії, стійкої інфраструктури, водопостачання, транспорту тощо. Підкреслюється роль науки, математики та технологій у майбутньому людства.

А ще 4 березня Всесвітній день боротьби з ожирінням. Він спрямований на підвищення обізнаності про проблему ожиріння, його вплив на здоров’я та необхідність комплексного підходу до її вирішення. За даними ВООЗ, ожиріння є глобальною епідемією: понад 1 мільярд людей у світі страждають на надмірну вагу або ожиріння. Це не лише естетична проблема – ожиріння підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, раку та інших серйозних хвороб. Часто його причини пов’язані не лише з харчуванням, а й зі способом життя, генетикою, гормональними порушеннями та навіть соціальними факторами.