Яке завтра, 4 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

4 грудня 2023 року — понеділок. 649-й день війни в Україні.

Яке завтра, 4 грудня, церковне свято

4 грудня в церковному календарі – день пам’яті великомучениці Варвари. Катом дівчини, яку стратили 306 року, став її батько, що сповідував язичництво і не зміг прийняти той факт, що його дочка вирішила присвятити себе християнству. Народилася Варвара в знатній сім'ї в Малій Азії. В ранньому дитинстві залишилася без матері. Виросла дівчина надзвичайно вродливою, тому батько довгий час ховав її від людських очей.

Коли дівчина вступила в той вік, коли вже потрібно виходити заміж, до неї почали свататися багаті чоловіки. Але всім вона відмовила. Батькові вона сказала, що не збирається виходити заміж. Батько вирішив змінити погляди дочки, а тому почав випускати її з дому до міста. Там вона познайомилася з християнами і прийняла віру в Бога.

Згодом батько довідався про віру дівчини, розлютився і привів її до місцевого правителя. Привселюдно відмовившись від своєї дитини, він віддав її на суд. Довгий час правитель вмовляв дівчину зректися християнства, але вона відмовлялася. Тоді почалося катування. Наприкінці, власний батько відрубав Варварі голову.

Що не можна робити 4 грудня

Заборонено займатися рукоділлям, особливо прясти.

Не можна займатися ремонтом в оселі, білити стіни, прати.

Цього дня краще не лихословити і не вступати у конфлікти.

Народні прикмети і традиції на 4 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: безхмарно та ясно — скоро прийдуть морози;

на вулиці тепла погода — наступного року буде великий урожай льону;

хмарно — до снігопадів;

захід сонця червоний — погода буде ясною;

дим з труби йде вгору — чекайте на мороз, стелиться до землі — буде потепління;

небо вночі зоряне — почнуться холоди, тьмяне — відлига;

за вікном сильний мороз — ще довго триватиме холодна погода.

4 грудня за вікном сильний мороз — ще довго триватиме холодна погода / Фото: Pexels

В наших предків існувало повір'я, що, починаючи від Варвариного дня, по землі вже гуляють морози, від яких все довкола покривається інеєм. Тому намагалися не виходити зайвий раз на вулицю, щоб не замерзнути. Починалася підготовка до Різдва. Незаміжні дівчата бралися до ворожіння. Особливо популярним було таке: вирізати в саду гілочку вишні, принести додому і поставити у воду. Якщо до Різдва гілочка пустить листочки, наступного року всі бажання здійсняться і дівчина вийде заміж.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 грудня

Які завтра іменини: Генадій, Іван, Уляна, Яна, Варвара.

Талісманом людини, народженої 4 грудня є шпінель. Цей камінь привертає до себе увагу завдяки сяючому блиску та насиченому відтінку. Здавна вірили, що шпінель допомагає повернути психологічний спокій. А ще існувало повір'я, що цей камінь покращує імунітет свого власника.

В цей день народилися:

1898 рік — український інженер-мостобудівник, автошляховик, філолог, публіцист, дисидент, громадський діяч Степан Кожум'яка;

1932 рік — український хоровий диригент, педагог, народний артист України, ректор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, президент Асоціації діячів музичної освіти та виховання Олег Тимошенко;

1954 рік — український кіноактор Григорій Гладій.

Пам’ятні дати 4 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 грудня:

771 рік — після смерті брата 27-літній Карл Великий стає одноосібним правителем Франкського королівства;

1563 рік — завершується Тридентський собор Католицької Церкви, який з перервами засідав упродовж 18 років;

1581 рік — у Клагенфурті в новозбудованому будинку парламенту Каринтії вперше збирається державний парламент;

1638 рік — після поразки козацького повстання під проводом Я. Остряниці і Д. Гуні козацька рада ухвалює в урочищі Маслів Став "Ординації Війська Запорізького реєстрового";

1674 рік — французькі єзуїти засновують місто Чикаго (тепер США);

1735 рік — будівля на Даунінг Стріт, 10 у Лондоні стає офіційною резиденцією британського прем'єр-міністра і має цей статус досі;

1791 рік — виходить перший номер найстарішої недільної газети Британії Observer;

1808 рік — Наполеон скасовує Інквізицію в Іспанії;

1918 рік — президент США Вудро Вільсон відпливає до Європи для участі у Версальській мирній конференції;

1938 рік — у Хусті відбувається І з'їзд "Карпатської Січі", воєнізованої організації, створеної на Закарпатті членами ОУН;

1941 рік — у Семипалатинську (Казахстан) розпочинає творчу діяльність евакуйований із Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка;

1979 рік — відкривають станцію Київського метрополітену "Лісова";

1987 рік — поновлює роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС;

1989 рік — Генеральна Асамблея ООН схвалює Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербовкою, використанням, фінансуванням і навчанням найманців;

1991 рік — незалежність України визнають Литва і Латвія;

1992 рік — IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворює НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола;

1995 рік — компанії Netscape і Sun у співробітництві ще з десятком софтверних вендорів анонсували створення мови програмування JavaScript, призначеної для перетворення традиційних статичних вебсторінок в динамічні інтерактивні документи, здатні більш повно задовольнити інтереси користувачів інтернету;

1996 рік — з мису Канаверал запускають автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder;

1997 рік — в Оттаві 125 країн підписують Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення;

2007 рік — головою Верховної Ради України обирають представника НУ-НС Арсенія Яценюка.

Погода на 4 грудня

Завтра, 4 грудня, в Києві похмуро, ввечері може прояснитися, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові хмарно до вечора, без опадів. В Одесі проясниться лише ввечері, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві -1 вдень та -3 вночі. У Львові -3 вдень та -10 вночі. У Харкові -2 вдень та -3 вночі. В Одесі +2 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 грудня Міжнародний день гепарда / Фото: Pexels

4 грудня в Україні розпочинається Всеукраїнський тиждень права. Подія відбувається від 2008 року в тиждень першого зимового місяця, який містить 10 грудня. Саме цього дня Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини (1948 рік). Головна мета свята полягає у підвищенні рівня освіченості громадян у своїх правах, виховання належного ставлення до прав інших людей.

Також 4 грудня Міжнародний день гепарда. Свято було створене для привернення уваги людей до проблем, з якими стикаються гепарди сьогодні. Запровадив подію Фонд збереження гепардів. Раніше ці тварини проживали практично по всій території африканського континенту та в значній частині Азії. Однак через промислову та сільськогосподарську діяльність людини популяція гепардів значно скоротилася.

А ще 4 грудня Міжнародний день банків. Свято було створене Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року на підставі прийнятої резолюції 74/245. Воно відзначає особливий внесок світових банків у покращення умов життя та рівня доходів різних національних спільнот.

4 грудня Всесвітній день охорони дикої природи. Дуже важливо зберігати дику природу, яка через діяльність людини останні роки перебуває в несприятливому середовищі.