Яке завтра, 4 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 грудня, День ракетних і артилерійних сил в Україні. Віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Варвари. До Нового року залишилося 27 днів.

4 грудня 2024 року — середа. 1015-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 грудня в церковному календарі – день пам’яті святої великомучениці Варвари. Вона є однією з найвідоміших християнських святих, шанована у багатьох країнах. Варвара жила у III столітті в місті Іліополь (нині територія Туреччини). Її батько, язичник Діоскор, був багатим і впливовим чоловіком. Варвара отримала хорошу освіту, але, ознайомившись із християнським вченням, вона прийняла християнство і таємно хрестилася. Діоскор, дізнавшись про це, кинув її до в'язниці та віддав під суд. Незважаючи на жорстокі катування, вона не відмовилася від своєї віри. За наказом батька Варвару стратили, а Діоскор був покараний небесним вогнем і загинув того ж дня.

Що не можна робити 4 грудня

Не можна лихословити, сваритися, конфліктувати.

Забороняється займатися будь-яким ремонтом.

Краще відкласти рукоділля на інший день.

Народні прикмети і традиції на 4 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вночі зоряне небо — до сильних морозів;

ясна і безхмарна погода — до швидких заморозків;

дим іде вгору з труби — чекайте на мороз, стелиться — на потепління;

хмарна погода — будуть снігопади.

4 грудня ясна і безхмарна погода до швидких заморозків / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що від Варвариного дня починаються справжні зимові морози. Тому зайвий раз на вулицю не виходили. Вже починалася підготовка до Різдва. А незаміжні дівчата часто ворожили на майбутнього чоловіка.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 грудня

Які завтра іменини: Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Катерина, Юлія.

Талісманом людини, народженої 4 грудня, є шпінель. Камінь, що очищає кров і позбавляє від інфекції. Здавна вірили, що шпінель допомагає сформувати сприятливі умови для життя свого власника.

Цього дня народилися:

1932 рік — український хоровий диригент, педагог, народний артист України, ректор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, президент Асоціації діячів музичної освіти та виховання Олег Тимошенко;

1954 рік — український кіноактор Григорій Гладій;

1963 рік — український спортсмен, один із найвидатніших атлетів-стрибунів ХХ ст., багаторазовий чемпіон і рекордсмен світу, Європи, Олімпійських ігор Сергій Бубка.

Пам’ятні дати 4 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 грудня:

1563 рік — завершується Тридентський собор Католицької Церкви, який з перервами засідав упродовж 18 років;

1581 рік — у Клагенфурті в новозбудованому будинку парламенту Каринтії вперше збирається державний парламент;

1674 рік — французькі єзуїти засновують місто Чикаго (тепер США);

1735 рік — будівля на Даунінг Стріт, 10, у Лондоні стає офіційною резиденцією британського прем'єр-міністра і має цей статус досі;

1791 рік — виходить перший номер найстарішої недільної газети Британії Observer;

1808 рік — Наполеон скасовує Інквізицію в Іспанії;

1918 рік — президент США Вудро Вільсон відпливає до Європи для участі у Версальській мирній конференції;

1941 рік — у Семипалатинську (Казахстан) розпочинає творчу діяльність евакуйований із Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка;

1963 рік — у Чернігові запускають першу чергу камвольно-суконного комбінату;

1987 рік — поновлює роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС;

1989 рік — Генеральна Асамблея ООН схвалює Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербовкою, використанням, фінансуванням і навчанням найманців;

1991 рік — незалежність України визнають Литва і Латвія;

1992 рік — IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворює НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола;

1995 рік — компанії Netscape і Sun у співробітництві ще з десятком софтверних вендорів анонсують створення мови програмування JavaScript, призначеної для перетворення традиційних статичних вебсторінок в динамічні інтерактивні документи, здатні більш повно задовольнити інтереси користувачів Мережі;

1996 рік — з мису Канаверал запускають автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доправляє на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту;

1997 рік — в Оттаві 125 країн підписують Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передавання протипіхотних мін і про їх знищення;

2007 рік — очільником Верховної Ради України обирають представника НУ-НС Арсенія Яценюка.

Погода на 4 грудня

Завтра, 4 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмура погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та -3 вночі. У Львові — +2 вдень та -2 вночі. У Харкові — +1 вдень та -3 вночі. В Одесі — +2 вдень та -2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 грудня Міжнародний день гепарда / Фото: Unsplash

4 грудня в Україні святкують День ракетних і артилерійних сил. Це професійне свято встановлено на честь мужності, героїзму та значущої ролі ракетних військ і артилерії у забезпеченні обороноздатності держави. Ракетні війська та артилерія є основою вогневої потужності української армії. Від початку російсько-української війни роль ракетних військ і артилерії значно зросла. Українська армія активно використовує артилерійські системи різного типу, серед яких є сучасні зразки, передані міжнародними партнерами, такі як HIMARS, M777 та інші.

Також 4 грудня Міжнародний день гепарда. Це свято створене, щоб привернути увагу до захисту гепардів — найшвидших наземних тварин, які опинилися під загрозою зникнення. Основною метою є підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються гепарди в дикій природі, а також заклик до їх збереження. Міжнародний день гепарда є нагадуванням, що людство несе відповідальність за майбутнє цього виду та інших мешканців нашої планети.

А ще 4 грудня Міжнародний день банків. Це свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року, щоб підкреслити важливу роль банків у підтримці розвитку та забезпеченні фінансової стабільності в усьому світі. Цей день нагадує про те, наскільки важливі фінансові установи у нашому житті та розвитку глобального суспільства.