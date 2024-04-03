Яке завтра, 4 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 квітня, День створення НАТО. Віряни вшановують пам'ять преподобного Йосипа. До Нового року залишився 271 день.

4 квітня 2024 року — четвер. 771-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Йосипа. Народився він у Палестині в сім'ї благочестивих християн, а тому цікавився духовним життям від раннього дитинства. У віці 17 років вирішив вступити до монастиря. Там проводив свої дні у пості та молитві. За свої благочестя скоро став пресвітером. У період гонінь за християнами Йосип ходив містами та селищами, проповідуючи віру в Христа, підтримуючи вірян. За це його схопили і відправили на острів Крит, де він зустрів святителя Миколая. Повернувшись до Константинополя, Йосип заснував монастир.

Що не можна робити 4 квітня

Не можна їсти чорний хліб — будуть проблеми з фінансами.

Не варто приймати серйозні рішення, робити великі закупи.

Заборонено прати рушники та білизну.

Народні прикмети і традиції на 4 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: коні хриплять і закидають голови — прийде швидка негода;

вітер дме з півночі — до дощової погоди;

заспівали цвіркуни — вже можна починати оранку;

багато "сережок" на вільсі — до хорошого урожаю вівса;

на світанку небо пофарбоване у жовтувато-рожевий відтінок — найближчими днями буде тепло і ясно.

4 квітня багато "сережок" на вільсі — до хорошого урожаю вівса / Фото: pixabay.com

Цього дня наші пращури звертали увагу на вільху та її цвіт. Здавна кору та інші частини дерева використовували для зупинення кровотеч, лікування запалення. Віряни цей день присвячували молитвам.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 квітня

Які завтра іменини: Адріан, Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Федір, Фома, Яків, Ян, Марія.

Талісманом людини, народженої 4 квітня, є карнеол. Дивовижний камінь, що зачаровує своїм вогняним забарвленням. Здавна карнеол вважають каменем мотивації та хоробрості. Його носили як захисний амулет.

Цього дня народилися:

1898 рік — українсько-французький художник єврейського походження Абрахам Мінчин;

1915 рік — український політичний діяч, член ОУН Микола Лемик;

1960 рік — бандурист, дослідник кобзарства, композитор, диригент Віктор Мішалов.

Пам’ятні дати 4 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 квітня:

1103 рік — розгром половців київським князем Володимиром Мономахом;

1460 рік — засновують найстаріший у Швейцарії Базельський університет;

1768 рік — Філіп Естлі створює перший сучасний цирк для показу трюків верхової їзди в Лондоні;

1785 рік — англійський винахідник Едмунд Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом;

1881 рік — Лос-Анджелес стає містом;

1887 рік— в Лондоні розпочинається Перша Колоніальна конференція;

1900 рік — поблизу грецького острова Антикітера водолази знаходять Антикітерський механізм — античний прилад для розрахунку руху небесних тіл;

1925 рік — Юліус Шрек отримує завдання створити новий підрозділ для персональної охорони Гітлера, названий від нім. SchutzStaffel — "Захисні загони";

1932 рік — американський біохімік Чарлз Ґлен Кінґ з університету Піттсбурга вперше виділяє вітамін C;

1949 рік — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписують Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО);

1960 рік — на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 "Оскарів" дістається фільму "Бен-Гур";

1964 рік — одразу 5 перших позицій у гітпараді американського журналу Billboard займають пісні гурту "Бітлз";

1969 рік — лікарі Техаського інституту серця в Х'юстоні Домінго Ліотта та Дентон А. Кулі здійснюють першу клінічну імплантацію штучного серця;

1973 рік — у Нью-Йорку відкривають комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі;

1975 рік — Білл Гейтс та Пол Аллен засновують компанію Microsoft;

1983 рік — перший політ американського космічного шатла "Челленджер";

1998 рік — у Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського гине 63 шахтарі;

2004 рік — офіційно активовують українську мову інтерфейсу української Вікіпедії;

2007 рік — відбувається офіційне відкриття київського хмарочоса "БЦ Парус";

2023 рік — Фінляндія входить до складу НАТО.

Погода на 4 квітня

Завтра, 4 квітня, в Києві хмарно, дрібний дощ можливий вранці, пізніше без опадів. У Львові ранішній дощ закінчиться ще до сходу сонця, пізніше без опадів, але хмарно. У Харкові ясно вранці, пізніше похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +17 вдень та +8 вночі. У Львові — +17 вдень та +9 вночі. У Харкові — +17 вдень та +7 вночі. В Одесі — +11 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 квітня Всесвітній день моркви / Фото: pixabay.com

4 квітня в Україні і світі святкують День створення НАТО. Саме цього дня 1949 року в США було створене НАТО (організація Північноатлантичного договору). В НАТО об'єдналися 12 країн світу в оборонний блок. Нині до НАТО входить вже 30 держав.

Також 4 квітня Всесвітній день моркви. Смачне та корисне свято, яке вшановує популярний овоч. Воно відносно нове, адже було створене всього лише 2003 року. Окультурена морква є нащадком дикої рослини, яка росла в Передній Азії. Як овочеву культуру моркву почали вирощувати ще 2000 року до нашої ери.

А ще 4 квітня Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням. Подія була започаткована за ініціативи ООН 8 грудня 2005 року. Головна її мета полягає у приверненні уваги до проблеми мінної загрози, покращення поінформованності суспільства про мінну небезпеку.

4 квітня святкують Всесвітній день щура. Свято було вигадане у США 2003 року. Дату святкування обрали невипадково, адже саме цього дня почав свою роботу найстаріший в Мережі ресурс про щурів.

Також 4 квітня Міжнародний день бродячих тварин. Головна мета цієї події полягає у тому, щоб привернути увагу суспільства до проблеми бродячих тварин, залучити до піклування про них, сприяти зменшенню їхньої кількості.