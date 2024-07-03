Яке завтра, 4 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 липня, День судового експерта України та День Національної поліції України. Віряни вшановують пам'ять святого Андрія, архієпископа Критського. До Нового року залишилося 180 днів.

4 липня 2024 року — четвер. 862-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 липня в церковному календарі – день пам’яті святого Андрія, архієпископа Критського.

Згідно з його житієм, він був німим від народження до семирічного віку, коли дивним чином зцілився, прийнявши причастя. Від цього часу він починає вивчати Святе Письмо і богословські науки. У віці 14 років Андрій вступив до монастиря преподобного Сави Освяченого біля Єрусалима, де швидко заслужив повагу, ведучи суворе чернече життя.

Пізніше Андрій був призначений архідияконом і спеціальним посланцем патріарха Єрусалимського на VI Вселенському соборі. На соборі він успішно протистояв єретичним вченням, виявляючи не тільки всебічну освіченість і глибоке знання догматів Церкви, а й високий дух благочестя. Під час правління імператора Юстиніана II Андрій був висвячений в архієпископа міста Гортіни на острові Крит. Тут він розкривається як проповідник і поет. Проповіді Андрія Критського відрізняються високим стилем і гармонійною фразою, що дозволяє говорити про нього як про одного з видатних церковних ораторів Візантійської епохи.

Святий Андрій Критський помер у м. Ересос на острові Лесбос.

Що не можна робити 4 липня

Не можна залишати маленьких дітей в приміщенні самих.

Не варто здійснювати великі покупки.

Заборонено лихословити і лаятися.

Народні прикмети і традиції на 4 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: овес погано росте — буде небагатий урожай;

ос дуже багато — до холодної зими;

яка погода цього дня, такою вона буде на Катерини (28 липня);

вже жовте листя з'явилося — на порозі осінь.

Яка погода цього дня, такою вона буде на Катерини (28 липня) / Фото: Unsplash

В народі свято називалося Андріїв день. Вважалося, що до цього часу вже наливалося вівсяне колосся.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 липня

Які завтра іменини: Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Ольга, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 4 липня, є гіацинт. Цей камінь дуже популярний в сучасних прикрасах. В давнину вірили, що він лікує свого власника від будь-яких хвороб.

Цього дня народилися:

1958 рік — український поет, шевченківський лавреат Ігор Римарук;

1960 рік — учасник Євромайдану, Герой України Георгій Арутюнян;

1992 рік — українська біатлоністка, багаторазова призерка та чемпіонка чемпіонатів світу та Європи серед юніорів, чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та Універсіад Ірина Варвинець.

Пам’ятні дати 4 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 липня:

1187 рік — відбулася битва на Рогах Хаттіна;

1607 рік — рейд на Очаків;

1776 рік — ухвалюють Декларацію незалежності США;

1631 рік — у Парижі відкривають перше у світі агентство зайнятості;

1865 рік — виходить перше видання книжки Льюїса Керрола "Аліса у Дивокраї";

1917 рік — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1941 рік — убивство польських професорів німцями у Львові;

2022 рік — на острові Зміїний висаджуються українські військові та повертають на нього український прапор.

Погода на 4 липня

Завтра, 4 липня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, вдень дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +32 вдень та +22 вночі. У Львові — +24 вдень та +15 вночі. У Харкові — +32 вдень та +22 вночі. В Одесі — +32 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 липня День музики в стилі кантрі / Фото: Unsplash

4 липня в Україні святкують День судового експерта. Це свято приурочене до людей, чия робота відіграє ключову роль у правовій системі України. Судові експерти забезпечують об’єктивне та компетентне розслідування правопорушень та ухвалення судових рішень.

Історія Дня судового експерта пов’язана з ініціативою Координаційної ради з проблем судової експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України. Вони вважали, що судово-експертна сфера має величезне значення для забезпечення правосуддя в суспільстві та захисту прав людини. 2009 року Указом Президента України Віктора Ющенка № 424/2009 воно було створене.

Також 4 липня День Національної поліції України. Воно було встановлено згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97. До 2018 року це свято припадало на 4 серпня, у день підписання Президентом України Закону України "Про Національну поліцію".

Історія свята пов’язана зі значенням та роллю Національної поліції України у виконанні завдань з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві 2015 року, і саме ця подія стала основою для встановлення Дня Національної поліції України в честь цих подій.

А ще 4 липня День музики в стилі кантрі. Жанр кантрі зародився у 1920-х роках на південному сході США, в Атланті, штаті Джорджія. Кантрі музика відзначається простими гармонійними мотивами, які супроводжуються музичними інструментами, такими як гітара, скрипка, банджо та гармоніка. Історія свята пов’язана з визначною постаттю — Джеймсом Чарльзом Роджерсом, який відомий як "батько музики кантрі". 1950 року Асоціація ді-джеїв музики кантрі ініціювала святкування Дня кантрі-музики на честь Джиммі Роджерса — співака та автора пісень.