Яке завтра, 4 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 листопада, День залізничника України. Віряни вшановують пам'ять Нікандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея. До Нового року залишилося 57 днів.

4 листопада 2023 року — субота. 619-й день війни в Україні.

Яке завтра, 4 листопада, церковне свято

4 листопада в церковному календарі – день пам’яті Нікандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея. Були вони учнями святого Тита, який, своєю чергою, був послідовником апостола Павла. Активно проповідували християнство і багатьох язичників навернули в свою віру. Якось дізналися правителі, які сповідували язичництво, про діяльність святих. Вони судили їх, довго мучили і катували. Однак не змусили Єрмея та Нікандра зректися віри. Після довгих катувань чоловіки загинули.

Що не можна робити цього дня

Не дозволено виносити щось з дому — можна втратити своє щастя.

Навіть друзям чи родичам не можна давати гроші в борг.

Краще не грати цього дня весілля.

Народні прикмети і традиції на 4 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: мишей дуже багато — зима буде холодною;

навколо сонця видно білі кола — чекайте на сніжну бурю;

ліс здалеку здається чорним — до відлиги;

новий Місяць і встановилася певна погода — такою вона буде до кінця місяця;

молодик і випав сніг — він пролежить недовго.

4 листопада ліс здалеку здається чорним — до відлиги / Фото: Pexels

Серед наших предків існувала думка, що цей день — нещасливий. А ще це один з енергетично найважчих днів року, тому в народі часто говорили "На Ярему сиди вдома".

Погода на 4 листопада

Завтра, 4 листопада, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Льові сонячно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно, можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — +7 вдень та +3 вночі. У Львові — +10 вдень та +5 вночі. У Харкові — +5 вдень та +1 вночі. В Одесі — +14 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 4 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 листопада:

1844 рік — у Львові утворюють Академію технічну (від 1920 — Львівська політехніка);

1848 рік — відкривають перше у світі метро, а перша лінія метро завдовжки 6 кілометрів зв'язувала лондонські вокзали Паддінгтон і Фаррінгдон і називалася "Metropolitan Railway", тобто "Столична залізниця";

1861 рік — на Залізничний вокзал у Львові прибуває перший на території сучасної України потяг з Відня; цей день вважається початком історії залізниць України;

1879 рік — Джейдс Рітті отримує патент на перший касовий апарат;

1899 рік — опубліковують книжку Зіґмунда Фройда "Тлумачення сновидінь";

1918 рік — вночі проти 4 листопада починаються польсько-українські бої за Перемишль;

1921 рік — розпочинається Другий зимовий похід Армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника — головна Волинська група переходить польсько-український радянський кордон під Олевськом;

1922 рік — у Королівстві Єгипет знаходять гробницю Тутанхамона;

1946 рік — підписують китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю;

1950 рік — у Римі держави-члени Ради Європи підписують Конвенцію про захист прав людини і основних свобод;

1970 рік — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищує швидкість звуку;

1979 рік — захоплюють американське посольство у Тегерані, це були іранські студенти ("революційна гвардія");

1984 рік — засновують компанію "Dell".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 листопада

Які завтра іменини: Олександр, Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Симон, Степан, Ян.

Талісманом людини, народженої 4 листопада, є хризоліт. Неймовірно красивий камінь яскраво зеленого кольору. Його часто використовують в нетрадиційній медицині. Вважалося, якщо прикласти хризоліт до хворого місця, через 30 хвилин біль пройде.

Цього дня народилися:

1910 рік — український кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури (не була опублікована) Семен Ластович;

1911 рік — український військово-політичний діяч, діяч ОУН, полковник УПА, Головний командир УПА Дмитро Клячківський;

1967 рік — українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука Олена Садовнича.

Який завтра день в Україні і світі

4 листопада в Україні святкують День залізничника / Фото: Pexels

4 листопада в Україні святкують День залізничника. Залізничне сполучення відіграло важливу роль в економічному розвитку і промисловості. Активна розбудова залізничних сполучень в нашій країні розпочалася від 1868 року. Спершу день залізничника святкували в першу неділю серпня. Однак 2002 року президент видав указ про перенесення дати свята. Обрали її не випадково. Саме цього дня 1861 року до Львова з Перемишля прибув перший потяг.

Також 4 листопада День дорожнього регулювальника України. Дорожні регулювальники займаються керуванням руху транспорту за допомогою спеціальних сигналів. Працює регулювальник у спеціальному одязі. Сигнали регулювальника повинні чітко розпізнавати і розуміти всі учасники дорожнього руху.

А ще 4 листопада Міжнародний фестиваль духовної музики і мистецтва. Дата цього мистецького заходу щороку змінюється. Проводиться фестиваль у Ватикані.