Яке завтра, 4 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 листопада, День залізничника України. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Йоакинія Великого. До Нового року залишилося 57 днів.

4 листопада 2024 року — понеділок. 985-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Йоакинія Великого. Був відомим християнським святим і монахом, який жив у IV столітті. Він народився в Єгипті і був одним із засновників пустельництва, тобто життя відлюдкування та самопізнання. Йоакиній Великий відомий своєю відданістю духовному життю та великими подвірними подвигами. Він заснував кілька монастирів і був відомий своїм духовним лідерством. Його життя було спрямоване на досягнення духовної чистоти та близькості до Бога. Йоакиній Великий помер 405 року.

Що не можна робити 4 листопада

Не можна виносити будь-які речі з оселі.

Не слід заводити нові знайомства.

Забороняється відкривати вікна.

Народні прикмети і традиції на 4 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: білі кола біля сонця — до сніжної бурі;

калюжі вкрив лід — чекайте на багато снігу в грудні;

на деревах іній до швидкого морозу;

вранці туман — йде потепління;

мишей більше, ніж зазвичай — до холодної зими;

ще не відлетіли в теплі краї дикі качки — чекайте на м'яку зиму.

4 листопада мишей більше, ніж зазвичай — до холодної зими / Фото: Unsplash

В народі існувало повір'я, що цього дня по землі ходить нечиста сила. Тому люди намагалися сидіти вдома і зайвий раз не виходити на вулицю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 листопада

Які завтра іменини: Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Степан.

Талісманом людини, народженої 4 листопада є хризоліт. Здавна вірили, що цей камінь захищає від нечистої сили. Також хризоліт допомагає прогнати злих духів.

Цього дня народилися:

1910 рік — український кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури Семен Ластович;

1911 рік — український військово-політичний діяч, діяч ОУН, полковник УПА, Головний командир УПА Дмитро Клячківський;

1967 рік — українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука Олена Садовнича.

Пам’ятні дати 4 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 листопада:

1844 рік — у Львові утворюють Академію технічну;

1848 рік — в Лондоні відкривають перше в світі метро;

1861 рік — на Залізничний вокзал у Львові прибуває перший на території сучасної України потяг з Відня;

1879 рік — Джейдс Рітті отримує патент на перший касовий апарат;

1899 рік — публікують книгу Зіґмунда Фройда "Тлумачення сновидінь";

1918 рік — вночі проти 4 листопада починаються польсько-українські бої за Перемишль;

1922 рік — у Єгипетському королівстві знаходять гробницю Тутанхамона;

1946 рік — підписують китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю;

1950 рік — у Римі держави-члени Ради Європи підписують Конвенцію про захист прав людини і основних свобод;

1970 рік — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищує швидкість звуку;

1979 рік — захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами;

1984 рік — заснувують компанію "Dell".

Погода на 4 листопада

Завтра, 4 листопада, в Києві хмарно, вранці дрібний дощ. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, вранці дощ із снігом, після обіду він зміниться дрібним дощем, а до вечора піде дрібний сніг. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +6 вдень та +3 вночі. У Львові +8 вдень та +1 вночі. У Харкові +5 вдень та близько 0 вночі. В Одесі +11 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 листопада в Україні святкують День залізничника / Фото: Фото з відкритих джерел

4 листопада в Україні святкують День залізничника. Це свято присвячене працівникам залізничної галузі, які забезпечують надійний та безпечний рух поїздів, доставку вантажів та пасажирів. Цей день відзначається від 1940 року, і він символізує важливість залізничної інфраструктури для економіки країни та забезпечення комфортного транспорту для населення.

Також 4 листопада Міжнародний день маркетингу. Цей день присвячений вшануванню професіоналів у сфері маркетингу та підвищенню обізнаності про важливість маркетингових стратегій для успішного розвитку бізнесу. Маркетинг охоплює широкий спектр діяльності, включаючи дослідження ринку, розробку продуктів, рекламні кампанії, брендинг та багато іншого. Він відіграє ключову роль у залученні клієнтів, підвищенні продажів та зміцненні позицій компаній на ринку. Цей день є нагодою для маркетологів з усього світу обмінятися досвідом, новими ідеями та інноваціями, а також відзначити свої досягнення та внесок у розвиток індустрії.